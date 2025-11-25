Cum au fost primiți actorii păpușari ai Teatrului ”Prichindel” din Alba Iulia, de comunitatea de români din Viena

Actorii păpușari ai Teatrului de Păpuși ”Prichindel” din Alba Iulia au dus spectacolul Muzicanții din Bremen, tocmai la Viena, din Alba. Aceștia au pus în scenă piesa, pe scena teatrului Lilarum din capitala Austriei. Spectacolul a avut loc marți, 25 noiembrie.

Spectatori au fost copiii din comunitatea de români din Viena. Modul în care au fost primiți actorii și conducerea teatrului, dar și emoțiile pe care le-au avut departe de scena din Alba Iulia, au fost detaliate de reprezentanții instituției de cultură din Alba Iulia.

”Am trăit acea bucurie despre care îți găsești cu greu cuvintele, pentru că am jucat pentru copiii din comunitatea de români din Viena. Este extraordinar să îi simți atât de aproape pe cei de o nație cu tine, care ne-au primit cu căldură și ne-au aplaudat cu entuziasm.

Așadar, am jucat astăzi pe scena Teatrului ”Lilarum” din Viena spectacolul „Muzicanții din Bremen”, scenariul și regia Adam Boboc, după basmul Fraților Grimm. O poveste despre prietenie, despre cât de mult înseamnă să ajuți ca să fii ajutat. Și despre speranța în mai bine!

După spectacol am stat de vorbă cu cei mici, cărora le-am prezentat păpușile, dar și cu părinții, care ne-au împărtășit bucuria de a asculta povestea în limba română, de a ne cunoaște, fiind extrem de încântați că au aflat de Prichindelul din inima României, din Alba Iulia.

Și nu ne-au lăsat să plecăm până nu am promis că vom face tot posibilul să revenim cu alte povești, la fel de frumoase.

Povestea au spus-o, așa cum se cuvine, cu talent și cu dăruire, actorii Irina Melnic, Iulian Costea și Mădălin Costea, secondați tehnic de regizorul scenă-culise Elena Madaras, maestrul de sunet Florin Andrea și maestrul de lumini Călin Popa. Alături de echipa de spectacol a fost managerul teatrului Ioana Bogățan”, au transmis reprezentanții teatrului.

