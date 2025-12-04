Câinele-salvator Yukanna a intrat la pensie. A participat la zeci de misiuni alături de Tiberiu Krizbai, de la Salvamont Alba

Câinele-salvator Yukanna a intrat la pensie, la vârsta de 11 ani, după numeroase misiuni alături de Tiberiu Krizbai de la Salvamont Alba. Activitatea sa a fost apreciată și recunoscută, fiind un membru important al echipei de salvatori.

Câțelușa Yukanna, rasa Golden Retriever, este unul dintre cei mai buni câini-salvatori din România și primul din județul Alba. Este atestată pentru căutare-salvare în mediul urban și în cazuri de avalanșă. Alături de Tiberiu Kruizbai, a participat la concursuri naționale și internaționale. A trecut cu brio probe dificile, inclusiv coborâre de la înălțime, din elicopter.

Yukanna a împlinit, în 26 octombrie, 11 ani.

”Vei rămâne Doamna Blondă a câinilor Salvamont și in inimile noastre. Suntem siguri că ne vom vedea la fiecare stagiu, pentru că Tibi te va aduce să vezi dacă e ok cum procedăm cu cei tineri, oameni și câini”, este mesajul echipei salvatorilor.

”Au căutat oameni pierduți prin văi și prin munți, prin dărâmături și avalanșe. Pentru unele misiuni, chiar au prins aripi si au zburat pe deasupra munților noștri și chiar și în Turcia, ca să ajute după cutremurul din 2023.

Ne-am amintit, din nou, sutele de misiuni la care au participat alături de oamenii lor și ne e greu să acceptăm că, de acum înainte, vor ramane acasă atunci când vom fi chemați să căutăm pe cineva.

Totuși, promitem să avem grijă să aibă distracție, cât își doresc, odihnă cât merită și, mai presus de toate, recunoștința noastră pentru că ne-au fost alături atâția ani.

Chiar dacă au primit zgărzi și medalioane care arată că sunt Veterani CST (Câini de Salvare Transilvania) , ei vor continua să ne fie exemple de dăruire pentru că au impus standarde greu de atins pentru cei care urmează”, mai transmit salvatorii.

