Connect with us

Eveniment

Câinele-salvator Yukanna a intrat la pensie. A participat la zeci de misiuni alături de Tiberiu Krizbai, de la Salvamont Alba

Publicat

acum O oră

Câinele-salvator Yukanna a intrat la pensie, la vârsta de 11 ani, după numeroase misiuni alături de Tiberiu Krizbai de la Salvamont Alba. Activitatea sa a fost apreciată și recunoscută, fiind un membru important al echipei de salvatori.

Câțelușa Yukanna, rasa Golden Retriever, este unul dintre cei mai buni câini-salvatori din România și primul din județul Alba. Este atestată pentru căutare-salvare în mediul urban și în cazuri de avalanșă. Alături de Tiberiu Kruizbai, a participat la concursuri naționale și internaționale. A trecut cu brio probe dificile, inclusiv coborâre de la înălțime, din elicopter.

Yukanna a împlinit, în 26 octombrie, 11 ani.


”Vei rămâne Doamna Blondă a câinilor Salvamont și in inimile noastre. Suntem siguri că ne vom vedea la fiecare stagiu, pentru că Tibi te va aduce să vezi dacă e ok cum procedăm cu cei tineri, oameni și câini”, este mesajul echipei salvatorilor.

 

 

”Au căutat oameni pierduți prin văi și prin munți, prin dărâmături și avalanșe. Pentru unele misiuni, chiar au prins aripi si au zburat pe deasupra munților noștri și chiar și în Turcia, ca să ajute după cutremurul din 2023.

Ne-am amintit, din nou, sutele de misiuni la care au participat alături de oamenii lor și ne e greu să acceptăm că, de acum înainte, vor ramane acasă atunci când vom fi chemați să căutăm pe cineva.

Totuși, promitem să avem grijă să aibă distracție, cât își doresc, odihnă cât merită și, mai presus de toate, recunoștința noastră pentru că ne-au fost alături atâția ani.

Chiar dacă au primit zgărzi și medalioane care arată că sunt Veterani CST (Câini de Salvare Transilvania) , ei vor continua să ne fie exemple de dăruire pentru că au impus standarde greu de atins pentru cei care urmează”, mai transmit salvatorii.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
1 Comentariu

1 Comentariu

  1. classicx

    joi, 04.12.2025 at 13:30

    RESPECT! Sa fiti sanatosi! Viata lunga si frumoasa!

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Administrațieacum 35 de secunde

Informații false în numele MAI, legate de supravegherea cetățenilor. Ce spune primarul despre zvonul care a ajuns și la Alba Iulia
Evenimentacum 22 de minute

Bărbat din Sebeș, cu dosar penal după ce a fost oprit în trafic. Ce au descoperit polițiștii
Evenimentacum 56 de minute

Se deschide Târgul de Crăciun de la Palatul Principilor în Alba Iulia. Concerte, colinde, brad, căsuțe cu bunătăți. Program
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 35 de secunde

Informații false în numele MAI, legate de supravegherea cetățenilor. Ce spune primarul despre zvonul care a ajuns și la Alba Iulia
pensii 2024
Administrațieacum 19 ore

Amenzi uriașe pentru românii care nu sunt politicoși la ghișeu și nu respectă angajații instituțiilor. Legea a trecut de Senat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

job
Economieacum 4 ore

Câți șomeri există în Alba și în ce orașe și comune sunt cei mai mulți. Județul, pe locul 21 la nivel național. Date oficiale
Economieacum 19 ore

Când expiră plafonarea prețurilor la gaze și cu cât ar putea crește facturile. Statul a adunat datorii uriașe către furnizori
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Legea pensiilor speciale: Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pe proiectul privind pensiile magistraților
Evenimentacum 3 zile

Editorial Dan Lungu: Dacă urli și huidui în timpul Imnului Național, nu ești patriot, ești idiot
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

foto păltiniș arena, concurs
Evenimentacum 2 zile

FOTO: Primul concurs al sezonului 2025-2026 la Păltiniș Arena. Cine sunt câștigătorii competiției Slalom Paralel
Evenimentacum 2 zile

FOTO: Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes la Campionatul European
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 56 de minute

Se deschide Târgul de Crăciun de la Palatul Principilor în Alba Iulia. Concerte, colinde, brad, căsuțe cu bunătăți. Program
turism ghid
Evenimentacum 17 ore

Turismul în Alba, în cădere liberă. Scădere dramatică a numărului de turiști și a înnoptărilor față de anul trecut. Date oficiale
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum 2 zile

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 3 zile

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 5 ore

Protocol de acces mai facil la tratament pentru pacienții cu boli rare
Actualitateacum 22 de ore

Când intră în conturi, banii pentru beneficiarii programului de fertilizare in vitro. Anunțul ministrului Familiei
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Titularizare 2026: cum se calculează media pentru repartizarea pe posturi. Calendar înscrieri, inspecții la clasă, proba scrisă
Actualitateacum 2 zile

FOTO: Piloții de karting de la Palatul Copiilor din Alba Iulia au participat la Gala Campionilor 2025
Mai mult din Educatie