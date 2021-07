Călătoria Adidas către un viitor mai sustenabil (P)

Cum își ating brandurile obiectivele de sustenabilitate într-o pandemie? Marwin Hoffmann, directorul principal de Brand Sustainability al lui Adidas, povestește despre descoperirile brandului.

Dacă ați trăit sub o stâncă în ultimul an, s-ar putea să fiți surprins de situația cumplită în care se află planeta noastră. De ambele părți ale Oceanului Pacific – o întindere care se întinde pe o distanță de aproape 25,000 km – incendiile sălbatice au devastat peisajele din New South Wales și California, în timp ce inundațiile devastatoare au străbătut Australia de Vest și Indonezia. Între timp, gheața din Groenlanda și Antarctica se topește la viteze record, pe măsură ce rafturile întregi de gheață se desprind de pe uscat și se aruncă dramatic în mare.

Se poate presupune că se apropie momentul din care nu ne vom mai putea întoarce, dar speranța că putem inversa un lanț catastrofal de evenimente încă există în rândul unei noi generații galvanizate. De la Greta Thunberg și grevele ei școlare în curs de desfășurare, până la revolta civilă mondială a Rebeliunii Extincției, oamenii se luptă în încercarea de a-i convinge pe liderii lumii să ia măsuri.

Deși noi, ca indivizi, avem un rol uriaș de jucat atunci când vine vorba de a trăi mai sustenabil, cea mai mare responsabilitate le revine conglomeratelor și corporațiilor care au puterea – și resursele – de a redresa lucrurile.

Adidas își ia poziția de pionier în modă și îmbrăcăminte sport în serios. De-a lungul ultimelor două decenii, producătorul german și-a refăcut procesele și a investit masiv în inovații sustenabile. Lucrurile s-au accelerat cu adevărat în 2015, când Adidas a colaborat cu Parley for the Ocean pentru prima dată, ca parte a unui proiect care ar fi urmat să devină o colaborare pe termen lung, în continuă evoluție. Proiectul utiliza resturi de plastic reciclate care fuseseră interceptate pe insule, plaje, comunități de coastă și țărmuri îndepărtate. Și acum, pe măsură ce se alătură unui consorțiu de companii care investesc în materiale biotehnologice, eforturile Adidas s-au intensificat și mai mult.

„În calitate de companie, avem dorința intrinsecă de a vedea noi posibilități peste tot”, explică Marwin Hoffmann, Director Senior al Brand Sustainability al lui Adidas. „Până în 2050, avem scopul final de a atinge neutralitatea climatică globală”.

În mod nesurprinzător, pandemia a încurcat aceste eforturi, însă brandul a reușit să atingă un obiectiv important în 2020 – 50% din poliesterul utilizat a fost reciclat. Până în 2024, poliesterul virgin va fi eliminat din colecțiile sale. Pe lângă adidași care utilizează alge, explorări în biotehnologie și colecții extinse Parley, în decembrie anul trecut Adidas a anunțat o nouă generație de Stan Smith, cu partea superioară din PRIMEGREEN, o serie de materiale reciclate de înaltă performanță. Și, potrivit lui Hoffmann, schimbările de abia au început.

Acum, Adidas investește 3 milioane de euro în Spinnova, o companie finlandeză de textile durabile, care produce fibre textile din lemn sau deșeuri agricole. Compania își propune să facă materialele pe bază de celuloză rentabile, ecologice și să le transforme într-o opțiune de fabricație preferată pentru branduri.

În ceea ce privește investiția Adidas, co-fondatorul și CEO-ul Spinnova, Janne Poranen, a declarat: „Suntem o potrivire ideală cu strategia ambițioasă și pionierată de sustenabilitate Adidas”.

Din aprilie, Spinnova și-a intensificat capacitățile comerciale, urmărind extinderea producției cu prima fabrică din Jyväskylä, Finlanda, care se așteaptă să înceapă să funcționeze până la sfârșitul anului 2022. În parteneriat cu Suzano, un furnizor de materii prime, parteneri precum Adidas vor avea acces la fibra sa patentată în viitor.

Potrivit Reuters, „o obligațiune de sustenabilitate de 500 de milioane de euro pe care Adidas a emis-o în septembrie anul trecut a fost suprasubscrisă de cinci ori, cu încasări alocate pentru investiții în producția de energie regenerabilă și proiecte de promovare a materialelor reciclate”.

Adidas s-a angajat să treacă la utilizarea singulară a poliesterului reciclat din 2024 și este, de asemenea, implicat în cooperarea de cercetare cu un alt start-up finlandez, Infinite Fiber, pentru a dezvolta un proces care poate transforma hainele uzate într-un material asemănător bumbacului.

Spinnova spune că este singura companie din lume capabilă să creeze fibre textile din celuloză fără a implica substanțe chimice dăunătoare, utilizarea minimală a apei și emisiile a zero deșeuri.