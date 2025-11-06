Connect with us

Cine cred românii că este cel mai mare sportiv din istorie: Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi sau Simona Halep. Sondaj INSCOP

Publicat

acum 2 ore

Aproape jumătate dintre români consideră că Nadia Comăneci este cel mai mare sportiv român din istorie, conform Barometrului Național al Sportului Românesc, realizat de Inscop Research la solicitarea Fanatik.ro.

Întrebați cine a fost/este cel mai mare sportiv român din istorie, răspunsurile sunt următoarele:

  • 47.9% dintre respondenți o aleg pe Nadia Comăneci,
  • 20% pe Gheorghe Hagi,
  • 6.8% pe Simona Halep,
  • 6.8% pe Ivan Patzaichin,
  • 5.2% pe David Popovici,
  • 4.6% pe Ilie Năstase,
  • 0.9% pe Cristina Neagu,
  • 0.9% pe Elisabeta Lipă.
  • 2% aleg pe altcineva,
  • 4.8% nu știu sau nu răspund.

În special femeile, persoanele de peste 45 de ani și cei cu educație superioară consideră că Nadia Comăneci este cel mai mare sportiv român din istorie.

De asemenea, persoanele între 18 și 44 de ani, cei cu educație primară, sunt de părere că sportivul român cel mai mare din istorie este Gheorghe Hagi.

Tinerii sub 30 de ani cred într-o proporție mai mare ca restul populației că Simona Halep este cel mai mare sportiv român din istorie.

În special bărbații sunt de părere că Ivan Patzaichin este cel mai mare sportiv român din istorie.

Metodologie

Barometrul national al sportului românesc  Fanatik – INSCOP Research a fost realizat de INSCOP Research la comanda stie-ului Fanatik.ro.

Astfel, datele au fost culese în perioada 10-22 octombrie 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1500 de persoane.

Eșantionul este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.5 %, la un grad de încredere de 95%.

Foto: INSCOP

