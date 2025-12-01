Calendar Ortodox Decembrie 2025: Toate sărbătorile religioase din ultima lună a anului

Luna decembrie denumită popular Undrea, este una dintre cele mai încărcate spiritual perioade ale anului, aduce o serie de sărbători importante în Calendarul Ortodox 2025. De la cinstirea marilor sfinți ai iernii până la bucuria Nașterii Domnului, ultimele săptămâni din an sunt marcate de tradiții puternice și obiceiuri care s-au transmis din generație în generație.

Mai sunt doar patru săptămâni până la finalul anului, iar decembrie rămâne luna emoțiilor, a pregătirilor și a simbolurilor creștine. A 12-a lună a calendarului Gregorian, cu cele 31 de zile ale sale, stă sub semnul Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos și reunește unele dintre cele mai așteptate sărbători ale iernii.

Sărbătorile religioase ale lunii decembrie 2025 în calendarul ortodox

4 decembrie – Sfânta Muceniță Varvara

Una dintre cele mai respectate sfinte ale sezonului rece, ocrotitoare împotriva fulgerelor și a morților neașteptate. În multe zone, se pregătește „coliva Varvarei”, o tradiție veche, păstrată cu sfințenie.

5 decembrie – Sfântul Sava cel Sfințit

Zi de mare însemnătate pentru monahi și pentru cei care trăiesc în liniște și rugăciune. Sfântul Sava este cunoscut ca izbăvitor de boală și necazuri, iar în mănăstiri au loc slujbe speciale.

6 decembrie – Sfântul Ierarh Nicolae (Moș Nicolae)

Una dintre cele mai iubite sărbători ale românilor. Copiii își pregătesc ghetuțele pentru daruri, iar bisericile oficiază Liturghii speciale. Peste 800.000 de români își serbează onomastica în această zi.

12 decembrie – Sfântul Spiridon, făcătorul de minuni

Sfântul Spiridon este cunoscut pentru minunile sale și pentru ajutorul acordat celor care trec prin suferințe. Este considerat ocrotitor al bolnavilor, iar credincioșii aprind lumânări pentru vindecare și alinare.

20 decembrie – Sfântul Ignatie Teoforul

Zi asociată cu începutul pregătirilor pentru Crăciun. În tradiția populară, Ignatul marchează momentul tăierii porcului, încă practicat în multe gospodării rurale, alături de ritualuri și colinde specifice.

24 decembrie – Ajunul Crăciunului

Zi de post aspru și pregătire sufletească. Credincioșii merg la biserică și se pregătesc pentru sărbătoarea Nașterii Domnului. Copiii merg cu „Moș Ajunul”, un obicei păstrat în zonele tradiționale ale țării.

25 decembrie – Nașterea Domnului (Crăciunul)

Una dintre cele 12 mari sărbători creștine, momentul central al lunii decembrie. Bisericile sunt pline încă de dimineață, iar familiile se adună la masă, în armonie și bucurie. Colindele și obiceiurile străvechi dau culoare acestei zile.

26 decembrie – Soborul Maicii Domnului

Sărbătoare închinată Maicii Domnului, considerată ocrotitoare a femeilor și sprijin în momente grele. Zi de mare cinstire și rugăciune.

27 decembrie – Sfântul Arhidiacon Ștefan

Prima mare sărbătoare dedicată unui martir. Sfântul Ștefan este invocat pentru împăcare și înțelegere în familie, mai ales în perioade tensionate.

Calendar ortodox decembrie 2025

1 – L – Sfântul Proroc Naum, Cuviosul Filaret Milostivul – Post

2 – M – †Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria; Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria; Sfântul Proroc Avacum; Sfântul Porfirie Kafsokalivitul; Sfânta Muceniţă Miropia – Dezlegare la peşte

Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria; Sfântul Proroc Avacum; Sfântul Porfirie Kafsokalivitul; Sfânta Muceniţă Miropia – Dezlegare la peşte 3 – M – †Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica – Post

– Post 4 – J – †Sfânta Muceniţă Varvara – Dezlegare la peşte

– Dezlegare la peşte 5 – V – †Sfântul Sava cel Sfinţit ; Sfântul Mucenic Anastasie; Sfântul Cuvios Nectarie – Post

; Sfântul Mucenic Anastasie; Sfântul Cuvios Nectarie – Post 6 – S – †Sfântul Ierarh Nicolae – Dezlegare la peşte

7 – D – †Sfânta Muceniţă Filofteia

8 – L – Sfântul Cuvios Patapie – Post

9 M – Zămislirea Sfintei Fecioare Maria – Dezlegare la peşte

10 – M – Sfinţii Mucenici Mina, Ermoghen şi Eugraf – Post

11 – J – Sfântul Daniil Stâlpnicul; Sfântul Luca cel Nou Stâlpnicul

12 – V – †Sfântul Spiridon al Trimitundei

13 – S – †Sfântul Ierarh Dosoftei – Dezlegare la peşte

– Dezlegare la peşte 1 4 – D – Sfinţii Mucenici Tirs, Calinic, Filimon şi Apolonie

15 – L – Sfântul Mucenic Elefterie; Sfintele Muceniţe Antia şi Suzana – Post

16 – M – Sfântul Proroc Agheu – Dezlegare la ulei şi vin

17 – M – Sfântul Proroc Daniel – Post

18 – J – †Cuviosul Daniil Sihastru – Dezlegare la peşte

– Dezlegare la peşte 19 – V – Sfântul Mucenic Bonifaţie; Cuviosul Grichenţie; Sfântul Trifon şi Cuvioasa Aglaia – Post

20 – S – †Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus ; Sfântul Mucenic Ignaţie Teoforul

; Sfântul Mucenic Ignaţie Teoforul 21 – D – Sfânta Iuliana; Sfântul Temistocle

22 – L – †Sfântul Ierarh Petru Movila – Post

– Post 23 – M Sfinţii 10 mucenici din Creta – Dezlegare la ulei şi vin

24 – M – Sfânta Muceniţă Eugenia; (Ajunul Craciunului)

25 – J – †Crăciunul – Naşterea Domnului

26 – V – †Soborul Maicii Domnului; Sfântul Nicodim de la Tismana; Sfântul Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana – Harţi

Sfântul Nicodim de la Tismana; Sfântul Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana – Harţi 27 – S – †Sfântul Arhidiacon Ştefan

28 – D – Sfinţii 20.000 de Mucenici arşi în Nicomidia

29 – L – Sfinţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod

30 – M – Sfânta Muceniţă Anisia

31 – M – †Sfânta Cuvioasa Melania Romana. Odovania praznicului Nașterii Domnului

