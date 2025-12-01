Connect with us

Eveniment

Calendar Ortodox Decembrie 2025: Toate sărbătorile religioase din ultima lună a anului

Publicat

acum 21 de secunde

Luna decembrie denumită popular Undrea, este una dintre cele mai încărcate spiritual perioade ale anului, aduce o serie de sărbători importante în Calendarul Ortodox 2025. De la cinstirea marilor sfinți ai iernii până la bucuria Nașterii Domnului, ultimele săptămâni din an sunt marcate de tradiții puternice și obiceiuri care s-au transmis din generație în generație.

Mai sunt doar patru săptămâni până la finalul anului, iar decembrie rămâne luna emoțiilor, a pregătirilor și a simbolurilor creștine. A 12-a lună a calendarului Gregorian, cu cele 31 de zile ale sale, stă sub semnul Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos și reunește unele dintre cele mai așteptate sărbători ale iernii.

Sărbătorile religioase ale lunii decembrie 2025 în calendarul ortodox

4 decembrie – Sfânta Muceniță Varvara

Una dintre cele mai respectate sfinte ale sezonului rece, ocrotitoare împotriva fulgerelor și a morților neașteptate. În multe zone, se pregătește „coliva Varvarei”, o tradiție veche, păstrată cu sfințenie.

5 decembrie – Sfântul Sava cel Sfințit

Zi de mare însemnătate pentru monahi și pentru cei care trăiesc în liniște și rugăciune. Sfântul Sava este cunoscut ca izbăvitor de boală și necazuri, iar în mănăstiri au loc slujbe speciale.

6 decembrie – Sfântul Ierarh Nicolae (Moș Nicolae)

Una dintre cele mai iubite sărbători ale românilor. Copiii își pregătesc ghetuțele pentru daruri, iar bisericile oficiază Liturghii speciale. Peste 800.000 de români își serbează onomastica în această zi.

12 decembrie – Sfântul Spiridon, făcătorul de minuni

Sfântul Spiridon este cunoscut pentru minunile sale și pentru ajutorul acordat celor care trec prin suferințe. Este considerat ocrotitor al bolnavilor, iar credincioșii aprind lumânări pentru vindecare și alinare.

20 decembrie – Sfântul Ignatie Teoforul

Zi asociată cu începutul pregătirilor pentru Crăciun. În tradiția populară, Ignatul marchează momentul tăierii porcului, încă practicat în multe gospodării rurale, alături de ritualuri și colinde specifice.

24 decembrie – Ajunul Crăciunului

Zi de post aspru și pregătire sufletească. Credincioșii merg la biserică și se pregătesc pentru sărbătoarea Nașterii Domnului. Copiii merg cu „Moș Ajunul”, un obicei păstrat în zonele tradiționale ale țării.

25 decembrie – Nașterea Domnului (Crăciunul)

Una dintre cele 12 mari sărbători creștine, momentul central al lunii decembrie. Bisericile sunt pline încă de dimineață, iar familiile se adună la masă, în armonie și bucurie. Colindele și obiceiurile străvechi dau culoare acestei zile.

26 decembrie – Soborul Maicii Domnului

Sărbătoare închinată Maicii Domnului, considerată ocrotitoare a femeilor și sprijin în momente grele. Zi de mare cinstire și rugăciune.

27 decembrie – Sfântul Arhidiacon Ștefan

Prima mare sărbătoare dedicată unui martir. Sfântul Ștefan este invocat pentru împăcare și înțelegere în familie, mai ales în perioade tensionate.

Calendar ortodox decembrie 2025

  • 1 – L – Sfântul Proroc Naum, Cuviosul Filaret Milostivul – Post
  • 2 – M – †Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria; Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria; Sfântul Proroc Avacum; Sfântul Porfirie Kafsokalivitul; Sfânta Muceniţă Miropia – Dezlegare la peşte
  • 3 – M – †Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica – Post
  • 4 – J – †Sfânta Muceniţă Varvara – Dezlegare la peşte
  • 5 – V – †Sfântul Sava cel Sfinţit; Sfântul Mucenic Anastasie; Sfântul Cuvios Nectarie – Post
  • 6 – S – †Sfântul Ierarh Nicolae – Dezlegare la peşte
  • 7 – D – †Sfânta Muceniţă Filofteia
  • 8 – L – Sfântul Cuvios Patapie – Post
  • 9 M – Zămislirea Sfintei Fecioare Maria – Dezlegare la peşte
  • 10 – M – Sfinţii Mucenici Mina, Ermoghen şi Eugraf – Post
  • 11 – J – Sfântul Daniil Stâlpnicul; Sfântul Luca cel Nou Stâlpnicul
  • 12 – V – †Sfântul Spiridon al Trimitundei
  • 13 – S – †Sfântul Ierarh Dosoftei – Dezlegare la peşte
  • 14 – D – Sfinţii Mucenici Tirs, Calinic, Filimon şi Apolonie
  • 15 – L – Sfântul Mucenic Elefterie; Sfintele Muceniţe Antia şi Suzana – Post
  • 16 – M – Sfântul Proroc Agheu – Dezlegare la ulei şi vin
  • 17 – M – Sfântul Proroc Daniel – Post
  • 18 – J – †Cuviosul Daniil Sihastru – Dezlegare la peşte
  • 19 – V – Sfântul Mucenic Bonifaţie; Cuviosul Grichenţie; Sfântul Trifon şi Cuvioasa Aglaia – Post
  • 20 – S – †Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus; Sfântul Mucenic Ignaţie Teoforul
  • 21 – D – Sfânta Iuliana; Sfântul Temistocle
  • 22 – L – †Sfântul Ierarh Petru Movila – Post
  • 23 – M Sfinţii 10 mucenici din Creta – Dezlegare la ulei şi vin
  • 24 – M – Sfânta Muceniţă Eugenia; (Ajunul Craciunului)
  • 25 – J – †Crăciunul – Naşterea Domnului
  • 26 – V – †Soborul Maicii Domnului; Sfântul Nicodim de la Tismana; Sfântul Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana – Harţi
  • 27 – S – †Sfântul Arhidiacon Ştefan
  • 28 – D – Sfinţii 20.000 de Mucenici arşi în Nicomidia
  • 29 – L – Sfinţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod
  • 30 – M – Sfânta Muceniţă Anisia
  • 31 – M – †Sfânta Cuvioasa Melania Romana. Odovania praznicului Nașterii Domnului
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 22 de secunde

Calendar Ortodox Decembrie 2025: Toate sărbătorile religioase din ultima lună a anului
Evenimentacum 42 de minute

LIVE-VIDEO: Călin Georgescu a ajuns la Alba Iulia. A fost așteptat de sute de oameni, în zona Monumentului Unirii
Evenimentacum 55 de minute

FOTO-VIDEO: Marșul Unirii organizat de George Simion la Alba Iulia. Sute de oameni au pornit din Gara CFR spre Cetate
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Claudiu Florea și Marius Grindeanu, noi șefi în cadrul Poliției Rutiere Alba. Cei doi au obținut posturile prin concurs
Administrațieacum 3 zile

INTERVIU cu primarul Blajului, Gheorghe Rotar: Cum a ajuns ”Orașul Bosch” campion la investiții. Jocurile de putere din PNL Alba
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 20 de ore

Ultima ediție Fidelis din acest an începe săptămâna viitoare pe 5 decembrie. Ce dobânzi are și ce avantaje au donatorii de sânge
magazin ppc energie alba iulia
Economieacum 22 de ore

PPC Energie deschide un magazin la Alba Iulia și își întregește prezența în toate județele României (P)
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 55 de minute

FOTO-VIDEO: Marșul Unirii organizat de George Simion la Alba Iulia. Sute de oameni au pornit din Gara CFR spre Cetate
Evenimentacum 15 ore

George Simion, reales președinte al partidului AUR, la Alba Iulia. A candidat singur
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

29 noiembrie: Prima ediție a Campionatului de handbal „Florin Fleșeriu” la Sebeș, în preambulul Zilei Naționale a României
Evenimentacum o săptămână

Șahistul din Alba Iulia, Mihnea Costachi a obținut o nouă performanță. La ce competiție va participa în viitor
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 10 ore

La mulți ani, România! MESAJE de ZIUA NAȚIONALĂ pentru toți românii. Felicitări și urări din inimă de român, de 1 Decembrie 2025
horoscop imagine AI Gemini
Evenimentacum 13 ore

Horoscop săptămâna 1-7 decembrie 2024. Trebuie să facem ordine în prioritățile noastre și să ne clarificăm planurile de viitor
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

VIDEO DOCUMENTAR Alba24: De la ”dosar cu șină”, la nativi digitali. Cum se adaptează generațiile de români la tehnologie
Abrudacum 6 zile

Copiii sunt tot mai dependenți de ecrane, dar adevărata problemă începe în familie. Psihologii explică riscurile reale
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 zile

Interesul românilor pentru vaccinuri crește. Ce tipuri de imunizare preferă și cât plătește statul
dr.Teodor Holhos oftalmologie oftalmolog smile pro
Evenimentacum 5 zile

Dr. Teodor Holhoș, primul chirurg oftalmolog din România acreditat internațional pentru intervenții minim invazive
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 zile

Zilele Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia: 101 de ani de existență a unității de învățământ
Administrațieacum 4 zile

Modernizarea și extinderea școlii generale din Micești, aprobate în Consiliul Local Alba Iulia. Când vor începe lucrările
Mai mult din Educatie