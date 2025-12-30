Eveniment
Calendar Ortodox IANUARIE 2026: Toate sărbătorile cu cruce roșie și neagră din luna lui Gerar. Zilele de post și marile praznice
Ianuarie 2026 deschide anul bisericesc cu unele dintre cele mai importante sărbători ale calendarului ortodox: Anul Nou cu Sfântul Vasile cel Mare, Boboteaza și prăznuirea Sfinților Trei Ierarhi. Luna aduce atât zile de post, cât și mari praznice, iar duminicile sunt marcate de teme biblice esențiale, legate de Botezul Domnului și începutul propovăduirii lui Hristos.
Luna ianuarie denumită și Gerar este marcată de sărbători importante, majoritatea cu semnificație profundă în tradiția creștin-ortodoxă. Iată o listă a sărbătorilor de cruce roșie din această lună:
1 ianuarie - Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului și Sfântul Vasile cel Mare
O sărbătoare care marchează începutul anului, cu Liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Credincioșii îl cinstesc pe unul dintre cei mai mari părinți ai Bisericii, renumit pentru contribuțiile sale teologice și monahale. Vezi toate sărbătorile din noul an în Calendar Ortodox 2026
6 ianuarie - Boboteaza, momentul central al lunii
Pe 6 ianuarie, Biserica Ortodoxă prăznuiește Botezul Domnului, unul dintre cele mai importante praznice împărătești, când are loc sfințirea apei și se împarte Agheasma Mare.
Este sărbătoarea botezului lui Iisus Hristos de către Sfântul Ioan Botezătorul. Aceasta marchează sfârșitul ciclului sărbătorilor de iarnă și este un moment de mare semnificație pentru creștini.
7 ianuarie - Soborul Sfântului Ioan Botezătorul
Ziua în care este prăznuit cel care l-a botezat pe Iisus în apele Iordanului. În această zi, credincioșii reflectează asupra rolului important al Sfântului Ioan în istoria mântuirii.
30 ianuarie - Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur
Această sărbătoare subliniază contribuțiile teologice și spirituale ale celor trei mari sfinți ai Bisericii. Este și o zi a învățământului teologic, fiind considerați patronii educației teologice.
Aceste zile sunt marcate cu cruce roșie în calendarul ortodox, indicând importanța lor deosebită. Conform tradiției, creștinii se abțin de la munca fizică și își dedică timpul rugăciunii și participării la slujbe.
Calendar Ortodox ianuarie 2026
- 1 J † Taierea Imprejur cea după trup a Domnului; Sfantul Vasile cel Mare (Anul Nou. Tedeum)
- 2 V Sfantul Serafim de Sarov; Sfantul Silvestru, episcopul Romei Harti
- 3 S Sfantul Proroc Maleahi; Sfantul Mucenic Gordie
- 4 D Soborul Sfintilor 70 de Apostoli; Cuviosul Teoctist - Ap. II Timotei IV, 5-8Ev. Marcu I, 1-8glas 5, voscr. 8. Predica la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Ap. II Timotei IV, 5-8Ev. Marcu I, 1-8glas 5, voscr. 8. Duminica nr: 1
- 5 L Ajunul Bobotezei; Sfantul Mucenic Teotempt si Sfanta Mucenita Teona; Cuvioasa Sinclitichia (Post)
- 6 M † Boboteaza - Botezul Domnului
- 7 M † Soborul Sfantului Ioan Botezatorul Dezlegare la peste
- 8 J Sfantul Cuvios Gheorghe Hozevitul; Cuvioasa Domnica
- 9 V Sfantul Mucenic Polieuct Post
- 10 S † Cuviosul Antipa de la Calapodesti; Sfantul Grigorie al Nisei
- 11 D † Cuviosul Teodosie cel Mare, incepatorul vietii de obste - Ap. Efeseni IV, 7-13Ev. Matei IV, 12-17glas 6, voscr. 9. Predica la Duminica dupa Botezul Domnului - Ap. Efeseni IV, 7-13Ev. Matei IV, 12-17glas 6, voscr. 9. Duminica nr: 2
- 12 L Sfanta Mucenita Tatiana
- 13 M † Sfintii Mucenici Ermil si Stratonic
- 14 M Sfanta Nina; Sfintii Parinti ucisi in Sinai si Rait; Odovania Praznicului Botezului Domnului. Post
- 15 J Sfantul Cuvios Pavel Tebeul
- 16 V Inchinarea cinstitului lant al Sfantului Apostol Petru. Post
- 17 S † Sfantul Antonie cel Mare
- 18 D † Sfintii Atanasie si Chiril - Ap. Coloseni III, 4-11Ev. Luca XVII, 12-19glas 7, voscr. 10. Duminica celor zece leprosi - Ap. Coloseni III, 4-11Ev. Luca XVII, 12-19glas 7, voscr. 10. Duminica nr: 3
- 19 L Sfantul Macarie Egipteanul
- 20 M † Sfantul Eftimie cel Mare
- 21 M Sfantul Maxim Marturisitorul. Post
- 22 J. Sfantul Apostol Timotei; Sfantul Anastasie Persul
- 23 V Sfantul Clement de Ancira; Sfantul Paulin de Nolla. Post
- 24 S Sfanta Xenia
- 25 D † Sfantul Grigorie de Nazianz; Sfantul Bretanion - Ap. I Timotei IV, 9-15Ev. Luca XIX, 1-10glas 8, voscr. 11. Predica la Duminica a 14 a dupa Rusalii - Ap. I Timotei IV, 9-15Ev. Luca XIX, 1-10glas 8, voscr. 11. Duminica nr: 4
- 26 L † Sfantul Xenofont, sotia sa, Maria, si fiii lor Arcadie si Ioan; Sfantul Ierarh Iosif cel Milostiv
- 27 M † Aducerea moastelor Sfantului Ioan Gura de Aur
- 28 M Sfantul Efrem Sirul, Paladie si Iacob. Post
- 29 J Aducerea moastelor Sfantului Ignatie Teoforul
- 30 V † Sfintii Trei Ierarhi. Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur (Post)
- 31 S Sfintii Chir si Ioan
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.