Calendar Ortodox IANUARIE 2026: Toate sărbătorile cu cruce roșie și neagră din luna lui Gerar. Zilele de post și marile praznice

Ianuarie 2026 deschide anul bisericesc cu unele dintre cele mai importante sărbători ale calendarului ortodox: Anul Nou cu Sfântul Vasile cel Mare, Boboteaza și prăznuirea Sfinților Trei Ierarhi. Luna aduce atât zile de post, cât și mari praznice, iar duminicile sunt marcate de teme biblice esențiale, legate de Botezul Domnului și începutul propovăduirii lui Hristos.

Luna ianuarie denumită și Gerar este marcată de sărbători importante, majoritatea cu semnificație profundă în tradiția creștin-ortodoxă. Iată o listă a sărbătorilor de cruce roșie din această lună:

1 ianuarie - Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului și Sfântul Vasile cel Mare

O sărbătoare care marchează începutul anului, cu Liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Credincioșii îl cinstesc pe unul dintre cei mai mari părinți ai Bisericii, renumit pentru contribuțiile sale teologice și monahale. Vezi toate sărbătorile din noul an în Calendar Ortodox 2026

6 ianuarie - Boboteaza, momentul central al lunii

Pe 6 ianuarie, Biserica Ortodoxă prăznuiește Botezul Domnului, unul dintre cele mai importante praznice împărătești, când are loc sfințirea apei și se împarte Agheasma Mare.

Este sărbătoarea botezului lui Iisus Hristos de către Sfântul Ioan Botezătorul. Aceasta marchează sfârșitul ciclului sărbătorilor de iarnă și este un moment de mare semnificație pentru creștini.

7 ianuarie - Soborul Sfântului Ioan Botezătorul

Ziua în care este prăznuit cel care l-a botezat pe Iisus în apele Iordanului. În această zi, credincioșii reflectează asupra rolului important al Sfântului Ioan în istoria mântuirii.

30 ianuarie - Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur

Această sărbătoare subliniază contribuțiile teologice și spirituale ale celor trei mari sfinți ai Bisericii. Este și o zi a învățământului teologic, fiind considerați patronii educației teologice.

Aceste zile sunt marcate cu cruce roșie în calendarul ortodox, indicând importanța lor deosebită. Conform tradiției, creștinii se abțin de la munca fizică și își dedică timpul rugăciunii și participării la slujbe.

Calendar Ortodox ianuarie 2026

1 J † Taierea Imprejur cea după trup a Domnului; Sfantul Vasile cel Mare (Anul Nou. Tedeum)

(Anul Nou. Tedeum) 2 V Sfantul Serafim de Sarov; Sfantul Silvestru, episcopul Romei Harti

3 S Sfantul Proroc Maleahi; Sfantul Mucenic Gordie

4 D Soborul Sfintilor 70 de Apostoli; Cuviosul Teoctist - Ap. II Timotei IV, 5-8Ev. Marcu I, 1-8glas 5, voscr. 8. Predica la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Ap. II Timotei IV, 5-8Ev. Marcu I, 1-8glas 5, voscr. 8. Duminica nr: 1

5 L Ajunul Bobotezei; Sfantul Mucenic Teotempt si Sfanta Mucenita Teona; Cuvioasa Sinclitichia (Post)

6 M † Boboteaza - Botezul Domnului

7 M † Soborul Sfantului Ioan Botezatorul Dezlegare la peste

Dezlegare la peste 8 J Sfantul Cuvios Gheorghe Hozevitul; Cuvioasa Domnica

9 V Sfantul Mucenic Polieuct Post

10 S † Cuviosul Antipa de la Calapodesti ; Sfantul Grigorie al Nisei

; Sfantul Grigorie al Nisei 11 D † Cuviosul Teodosie cel Mare, incepatorul vietii de obste - Ap. Efeseni IV, 7-13Ev. Matei IV, 12-17glas 6, voscr. 9. Predica la Duminica dupa Botezul Domnului - Ap. Efeseni IV, 7-13Ev. Matei IV, 12-17glas 6, voscr. 9. Duminica nr: 2

12 L Sfanta Mucenita Tatiana

13 M † Sfintii Mucenici Ermil si Stratonic

14 M Sfanta Nina; Sfintii Parinti ucisi in Sinai si Rait; Odovania Praznicului Botezului Domnului. Post

15 J Sfantul Cuvios Pavel Tebeul

16 V Inchinarea cinstitului lant al Sfantului Apostol Petru. Post

17 S † Sfantul Antonie cel Mare

18 D † Sfintii Atanasie si Chiril - Ap. Coloseni III, 4-11Ev. Luca XVII, 12-19glas 7, voscr. 10. Duminica celor zece leprosi - Ap. Coloseni III, 4-11Ev. Luca XVII, 12-19glas 7, voscr. 10. Duminica nr: 3

19 L Sfantul Macarie Egipteanul

20 M † Sfantul Eftimie cel Mare

21 M Sfantul Maxim Marturisitorul. Post

22 J. Sfantul Apostol Timotei; Sfantul Anastasie Persul

23 V Sfantul Clement de Ancira; Sfantul Paulin de Nolla. Post

24 S Sfanta Xenia

25 D † Sfantul Grigorie de Nazianz ; Sfantul Bretanion - Ap. I Timotei IV, 9-15Ev. Luca XIX, 1-10glas 8, voscr. 11. Predica la Duminica a 14 a dupa Rusalii - Ap. I Timotei IV, 9-15Ev. Luca XIX, 1-10glas 8, voscr. 11. Duminica nr: 4

; 26 L † Sfantul Xenofont, sotia sa, Maria, si fiii lor Arcadie si Ioan ; Sfantul Ierarh Iosif cel Milostiv

; Sfantul Ierarh Iosif cel Milostiv 27 M † Aducerea moastelor Sfantului Ioan Gura de Aur

28 M Sfantul Efrem Sirul, Paladie si Iacob. Post

29 J Aducerea moastelor Sfantului Ignatie Teoforul

30 V † Sfintii Trei Ierarh i . Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur (Post)

(Post) 31 S Sfintii Chir si Ioan

