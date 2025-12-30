Connect with us

Eveniment

Calendar Ortodox IANUARIE 2026: Toate sărbătorile cu cruce roșie și neagră din luna lui Gerar. Zilele de post și marile praznice

Publicat

acum O oră

Ianuarie 2026 deschide anul bisericesc cu unele dintre cele mai importante sărbători ale calendarului ortodox: Anul Nou cu Sfântul Vasile cel Mare, Boboteaza și prăznuirea Sfinților Trei Ierarhi. Luna aduce atât zile de post, cât și mari praznice, iar duminicile sunt marcate de teme biblice esențiale, legate de Botezul Domnului și începutul propovăduirii lui Hristos.

Luna ianuarie denumită și Gerar este marcată de sărbători importante, majoritatea cu semnificație profundă în tradiția creștin-ortodoxă. Iată o listă a sărbătorilor de cruce roșie din această lună:

1 ianuarie - Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului și Sfântul Vasile cel Mare

O sărbătoare care marchează începutul anului, cu Liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Credincioșii îl cinstesc pe unul dintre cei mai mari părinți ai Bisericii, renumit pentru contribuțiile sale teologice și monahale. Vezi toate sărbătorile din noul an în Calendar Ortodox 2026

6 ianuarie - Boboteaza, momentul central al lunii

Pe 6 ianuarie, Biserica Ortodoxă prăznuiește Botezul Domnului, unul dintre cele mai importante praznice împărătești, când are loc sfințirea apei și se împarte Agheasma Mare.

Este sărbătoarea botezului lui Iisus Hristos de către Sfântul Ioan Botezătorul. Aceasta marchează sfârșitul ciclului sărbătorilor de iarnă și este un moment de mare semnificație pentru creștini.

7 ianuarie - Soborul Sfântului Ioan Botezătorul

Ziua în care este prăznuit cel care l-a botezat pe Iisus în apele Iordanului. În această zi, credincioșii reflectează asupra rolului important al Sfântului Ioan în istoria mântuirii.

30 ianuarie - Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur

Această sărbătoare subliniază contribuțiile teologice și spirituale ale celor trei mari sfinți ai Bisericii. Este și o zi a învățământului teologic, fiind considerați patronii educației teologice.

Aceste zile sunt marcate cu cruce roșie în calendarul ortodox, indicând importanța lor deosebită. Conform tradiției, creștinii se abțin de la munca fizică și își dedică timpul rugăciunii și participării la slujbe.

Calendar Ortodox ianuarie 2026

  • 1 J Taierea Imprejur cea după trup a Domnului; Sfantul Vasile cel Mare (Anul Nou. Tedeum)
  • 2 V Sfantul Serafim de Sarov; Sfantul Silvestru, episcopul Romei Harti
  • 3 S Sfantul Proroc Maleahi; Sfantul Mucenic Gordie
  • 4 D Soborul Sfintilor 70 de Apostoli; Cuviosul Teoctist - Ap. II Timotei IV, 5-8Ev. Marcu I, 1-8glas 5, voscr. 8. Predica la Duminica dinaintea Botezului Domnului - Ap. II Timotei IV, 5-8Ev. Marcu I, 1-8glas 5, voscr. 8. Duminica nr: 1
  • 5 L Ajunul Bobotezei; Sfantul Mucenic Teotempt si Sfanta Mucenita Teona; Cuvioasa Sinclitichia (Post)
  • 6 M † Boboteaza - Botezul Domnului
  • 7 M † Soborul Sfantului Ioan Botezatorul Dezlegare la peste
  • 8 J Sfantul Cuvios Gheorghe Hozevitul; Cuvioasa Domnica
  • 9 V Sfantul Mucenic Polieuct Post
  • 10 S † Cuviosul Antipa de la Calapodesti; Sfantul Grigorie al Nisei
  • 11 D † Cuviosul Teodosie cel Mare, incepatorul vietii de obste - Ap. Efeseni IV, 7-13Ev. Matei IV, 12-17glas 6, voscr. 9. Predica la Duminica dupa Botezul Domnului - Ap. Efeseni IV, 7-13Ev. Matei IV, 12-17glas 6, voscr. 9. Duminica nr: 2
  • 12 L Sfanta Mucenita Tatiana
  • 13 M † Sfintii Mucenici Ermil si Stratonic
  • 14 M Sfanta Nina; Sfintii Parinti ucisi in Sinai si Rait; Odovania Praznicului Botezului Domnului. Post
  • 15 J Sfantul Cuvios Pavel Tebeul
  • 16 V Inchinarea cinstitului lant al Sfantului Apostol Petru. Post
  • 17 S † Sfantul Antonie cel Mare
  • 18 D † Sfintii Atanasie si Chiril - Ap. Coloseni III, 4-11Ev. Luca XVII, 12-19glas 7, voscr. 10. Duminica celor zece leprosi - Ap. Coloseni III, 4-11Ev. Luca XVII, 12-19glas 7, voscr. 10. Duminica nr: 3
  • 19 L Sfantul Macarie Egipteanul
  • 20 M † Sfantul Eftimie cel Mare
  • 21 M Sfantul Maxim Marturisitorul. Post
  • 22 J. Sfantul Apostol Timotei; Sfantul Anastasie Persul
  • 23 V Sfantul Clement de Ancira; Sfantul Paulin de Nolla. Post
  • 24 S Sfanta Xenia
  • 25 D † Sfantul Grigorie de Nazianz; Sfantul Bretanion - Ap. I Timotei IV, 9-15Ev. Luca XIX, 1-10glas 8, voscr. 11. Predica la Duminica a 14 a dupa Rusalii - Ap. I Timotei IV, 9-15Ev. Luca XIX, 1-10glas 8, voscr. 11. Duminica nr: 4
  • 26 L † Sfantul Xenofont, sotia sa, Maria, si fiii lor Arcadie si Ioan; Sfantul Ierarh Iosif cel Milostiv
  • 27 M † Aducerea moastelor Sfantului Ioan Gura de Aur
  • 28 M Sfantul Efrem Sirul, Paladie si Iacob. Post
  • 29 J Aducerea moastelor Sfantului Ignatie Teoforul
  • 30 V † Sfintii Trei Ierarhi. Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur (Post)
  • 31 S Sfintii Chir si Ioan
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 43 de secunde

A mers beat în casa părinților săi și a fost condamnat. Motivul pentru care un bărbat din Alba Iulia a ajuns în fața instanței
Evenimentacum O oră

Calendar Ortodox IANUARIE 2026: Toate sărbătorile cu cruce roșie și neagră din luna lui Gerar. Zilele de post și marile praznice
Evenimentacum 2 ore

Premierul României, Ilie Bolojan, alături de prim-ministrul Olandei, Dick Schoof, vizitează Baza Aeriană de la Câmpia Turzii
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 7 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 15 ore

Planurile Primăriei Alba Iulia: reamenajare parcări în Piața Iuliu Maniu și zona Consiliul Europei și alte proiecte de modernizare
Administrațieacum 16 ore

Noile taxe și impozite locale la Alba Iulia, pentru anul 2026, la aprobare în ședința Consiliului Local. Cât vor plăti locuitorii
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

Au crescut depozitele în lei și valută, în bănci. Date BNR despre rezervele financiare ale românilor
Economieacum 4 ore

Deficitul bugetar, în scădere față de anul trecut. Care sunt datele prezentate de Ministerul Finanțelor
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 20 de ore

Cum s-au schimbat intențiile de vot ale românilor la finalul anului 2025 față de 2024. Sondaj IRES
Evenimentacum 6 zile

Guvernul a suplimentat bugetul MApN cu peste 1,3 miliarde lei pentru înzestrarea Armatei
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

Miriam Bulgaru s-a înscris în calificări la Australian Open. Sportiva din Alba Iulia a avut un an foarte bun
Evenimentacum 3 zile

Andrei Rațiu este cel mai rapid fotbalist din La Liga, în acest sezon. Ce viteză a atins fotbalistul originar din Alba
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 17 ore

Zile libere mai puține în anul 2026. Calendarul sărbătorilor legale: weekenduri prelungite și minivacanțe de 3 și 4 zile
Actualitateacum 18 ore

Aperitive de Revelion: 17 idei inedite și rapide, pentru masa de Anul Nou 2026. Rețete care dau gust bun petrecerii dintre ani
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 2 zile

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Actualitateacum 3 zile

Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. Posibile scurgeri de date
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 16 ore

Dezvoltarea serviciilor stomatologice în spitalele publice. Ministerul Sănătății a pus în dezbatere mecanismul de finanțare
Evenimentacum o zi

Intervenție chirurgicală realizată în premieră la Spitalul Județean din Alba Iulia, de către cadrele medicale de la Secția ORL
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 5 zile

Programa de limba și literatura română clasa a IX-a, varianta finală. Care sunt principalele modificări
Educațieacum o săptămână

Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației
Mai mult din Educatie