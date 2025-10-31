Calendar Ortodox noiembrie 2025. Sărbători importante pentru credincioși, tradiții și semnificații din ultima lună de toamnă

Calendar Ortodox noiembrie 2025: A 11-a lună din an aduce sărbători importante pentru credincioși, dar și tradiții și semnificații interesante, legate de munca pământului și pregătirea pentru iarnă. În ultima lună de toamnă, ziua are zece ore, iar noaptea 14 ore.

În tradiţia populară, luna noiembrie se numeşte brumar, promorar, viniver sau vinar. Aceasta marchează sfârşitul toamnei şi pregătirea pentru anotimpul îngheţului şi al zăpezii (iarna).

Luna noiembrie are 30 de zile. Denumirea (lat. november) derivă de la cuvântul „novem”, care înseamnă nouă. A reprezentat luna a noua în fostul calendar roman, care începea la 1 martie.

Când au fost adăugate lunile ianuarie şi februarie în calendarul roman a devenit a unsprezecea lună a anului. Noiembrie este o lună de primăvară târzie în emisfera sudică şi de toamnă târzie în emisfera nordică.

Calendar Ortodox noiembrie 2025. Sărbători importante pentru credincioși

Calendarul Ortodox 2025 include mai multe sărbători religioase importante în luna noiembrie. Sunt sărbătoriți Sfinții Mihail și Gavriil, Sfântul Matei, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Filip și Sfântul Andrei – ocrotitorul românilor.

De asemenea, se va intra în Postul Crăciunului, ce ține șase săptămâni.

Sărbătorile cu cruce roșie:

8 noiembrie – Sfinții Mihail și Gavriil

21 noiembrie – Intrarea Maicii Domnului în Biserică

30 noiembrie – Sfântul Andrei

Calendar Ortodox noiembrie 2025. Sfinții Mihail și Gavriil – 8 noiembrie

Sfinții Mihail și Gavril sunt consideraţi conducătorii cetelor de îngeri şi călăuzele sufletelor spre Rai.

Arhanghelul Mihail este considerat căpetenia oştilor cereşti-îngereşti. La sfârşitul lumii, va lupta cu diavolul. Se spune că nu stă în Rai decât în Vinerea Mare şi de Paşti, în restul timpului fiind în misiune pe pământ.

Gavriil este arhanghelul bunelor vestiri. El a vestit lui Ioachim şi Anei, că o vor avea pe Maria, deşi erau în vârstă. De asemenea, Arhanghelul Gavriil a vestit-o pe Fecioara Maria că îl va naşte pe Iisus,

În 8 noiembrie, se spune că nu este bine să te cerți, să faci drumuri ori să ții fereastra deschisă noaptea și este interzis să faci curat în casă. De asemenea, ar fi bine să eviți să te lauzi, să bârfești sau să ții ranchiună în această zi, pentru că cei doi sfinți sunt apărători ai virtuților.

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului – 21 noiembrie

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, marcată pe 21 noiembrie, este prima sărbătoare din Postul Crăciunului ce începe în 14 noiembrie.

Conform tradiției, sărbătoarea amintește de momentul în care Fecioara Maria, la vârsta de trei ani, a fost dusă de părinții săi, Ioachim și Ana, la Templul din Ierusalim.

Acolo, Maria a fost încredințată preoților și a rămas în Templu pentru a fi crescută și educată în spiritul rugăciunii și al slujirii lui Dumnezeu.

În 21 noiembrie, se crede că este o zi potrivită pentru rugăciuni de mulțumire și pentru cereri de ajutor adresate Maicii Domnului.

Sfântul Andrei – 30 noiembrie

Sfântul Andrei, considerat ocrotitorul românilor, a fost unul dintre cei 12 apostoli ai lui Isus Hristos. Era frate cu Simon Petru, iar tatăl lor era pescarul Iona. Wste primul dintre apostoli care L-a făcut cunoscut pe Hristos, spunând fratelui său Simon (Petru) că L-a aflat pe Mesia.

Sfântul Apostol Andrei este proclamat Ocrotitorul României. În misiunea sa, acesta a fost și pe teritoriile străvechi ale țării. Este numit și „Apostolul Lupilor”, în amintirea prezenţei pe teritoriul geto-dacilor.

De ziua Sfântului Andrei se spune că ar fi bine să nu-ți piepteni părul și să nu faci curat în casă ori să scoți gunoiul noaptea. Pentru a împiedica pătrunderea spritelor rele în case, oamenii întorceau toate vasele și cănile cu gura în jos.

Calendar ortodox noiembrie 2025

1 noiembrie (sâmbătă): Sfinții doctori fără de arginți Cosma și Damian; Sâmbăta morților – Moșii de toamnă

2 noiembrie (duminică): Sfântul Gavriil cel nebun pentru Hristos; Sfinții Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor și Agapie / Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr

3 noiembrie (luni): Sfinții Mucenici Achepsima, Iosif și Aitala

4 noiembrie (marți): Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare

5 noiembrie (miercuri): Sfinții Mucenici Galaction și Epistimi (post)

6 noiembrie (joi): Sfântul Pavel Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului

7 noiembrie (vineri): Sfinții 33 de Mucenici din Melitina

8 noiembrie (sâmbătă): Soborul Sfinților Mihail și Gavriil

9 noiembrie (duminică): Sfântul Nectarie Taumaturgul, vindecător de cancer/ Învierea fiicei lu Iair

10 noiembrie (luni): Sfântul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici; Sfinții Apostoli Rodion, Olimp, Erast, Sosipatru și Cuart

11 noiembrie (marți): Sfântul Mina

12 noiembrie (miercuri): Sfântul Atanasie Todoran – post

13 noiembrie (joi): Sfântul Ioan Gură de Aur

14 noiembrie (vineri): Lăsatul secului pentru Postul Nașterii Domnului; Sfântul Apostol Filip ; Sfântul Grigorie Palama – post

; Sfântul Grigorie Palama – post 1 5 noiembrie (sâmbătă): Începutul Postului Nașterii Domnului ; Sfântul Paisie de la Neamț

; Sfântul Paisie de la Neamț 16 noiembrie (duminică) Sfântul Apostul și Evanghelist Matei / Pilda samarineanului milostiv

/ Pilda samarineanului milostiv 17 noiembrie (luni) Sfântul Grigorie Taumaturgul, Sfântul Cuvios Lazăr Zugravul și Zaharia – post

18 noiembrie (marți): Sfântul Mucenic Platon – dezlegare la ulei și vin

19 noiembrie (miercuri) Sfântul Proroc Avdie – post

20 noiembrie (joi): Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul – dezlegare la ulei și vin

21 noiembrie (vineri): Intrarea în Biserică a Maicii Domnului – dezlegare la pește

– dezlegare la pește 22 noiembrie (sâmbătă): Sfinții Apostoli Filimon, Onisim și Arhip – dezlegare la pește

23 noiembrie (duminică): Sfântul Cuvios Antonie de la Iezeru Vâlcea/ Bogatul căruia i-a rodit țarina

24 noiembrie (luni): Sfântul Mucenic Clement, episcopul Romei – post

25 noiembrie (marți): Sfânta Muceniță Ecaterina – dezlegare la ulei și vin

26 noiembrie (miercuri): Sfântul Stelian – post

27 noiembrie (joi): Sfântul Mucenic Iacob Persul – dezlegare la ulei și vin

28 noiembrie (vineri): Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop; Sfântul Ștefan cel Nou; Sfântul Mucenic Irinarh – post

29 noiembrie (sâmbătă): Sfinții Mucenici Paramon, Filumen și Valerian – dezlegare la pește

30 noiembrie (duminică): Sfântul Apostol Andrei ; Sfântul Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei/ Dregătorul bogat–păzirea poruncilor – dezlegare la pește

Luna noiembrie 2025. Tradiţii

Creştinii din întreaga lume încep pregătirile pentru sărbătorile de iarnă, în această lună, odată cu Lăsata Secului, pe 14 noiembrie, pentru Postul Crăciunului, care se încheie pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

Începând din această zi, din cele mai vechi timpuri, copiii se adună seara acasă la unul dintre ei ca să înveţe colindele şi să-şi facă planul pentru perioada de colindat. Tot în această perioadă oamenii se adunau la şezătoare, un străvechi şi unic obicei românesc.

În vechile calendare populare erau multe sfaturi legate de lucrările gospodăreşti ale acestei luni, dar şi legate de practicile de medicină populară.

Săptămânile din luna noiembrie. Semnificații

Prima săptămână din noiembrie este denumită Săptămâna Miriştei: este săptămâna în care se termină însămânţările de toamnă şi începe aratul miriştilor pentru însămânţările de primăvară. Are în centru sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, cei cu săbii şi puteri ocrotitoare asupra ta şi a turmelor de oi.

Cea de-a doua săptămână este denumită tradiţional Săptămâna Filipilor de Toamnă, săptămâna în care începe împerecherea lupilor.

A treia săptămână este Săptămâna Ovideniei, cu care se spune că începe iarna, şi este marcată de sărbătoarea religioasă – Intrarea în biserică a Maicii Domnului, pe 21 noiembrie, sărbătoare cunoscută în tradiţia populară sub numele de Ovidenia, Obrejenia sau Vovidenia. Se prezice că dacă în această zi va fi senin (soare), atunci vara va fi secetoasă, dacă va fi înnorat, peste an vor fi epidemii.

A patra săptămână este Săptămâna Andreiului de Iarnă care are în centru sărbătoarea Sfântului Andrei, cel care îngheaţă apa şi coase răul. În Noaptea Sfântului Andrei, la 30 noiembrie, românii îşi sărbătoresc patronul spiritual, pe Sfântul Andrei, care a propovăduit credinţa în Iisus la Dunăre şi Marea Neagră în primele decenii ale mileniului I al erei creştine, potrivit Agerpres.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News