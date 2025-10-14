Camerele de supraveghere din orașe și comune vor fi integrate în sistemul e-Sigur. Amenzile vor fi emise și transmise automat

Ministerul Afacerilor Interne pregătește o nouă reformă rutieră, care va schimba radical modul în care sunt aplicate amenzile în România. Secretarul de stat în MAI, Bogdan Despescu, a anunțat marți, în cadrul proiectului „Siguranță în trafic”, principalele modificări propuse pentru Codul Rutier, printre care integrarea camerelor locale în sistemul e-Sigur, introducerea vitezei medii și simplificarea procedurilor de sancționare.

Proiectul „Siguranță în trafic” anunțat de secretarul de stat Bogdan Despescu se află în prezent în dezbatere publică, iar forma finală a modificărilor urmează să fie publicată pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne și apoi transmisă Parlamentului pentru adoptare.

Sistemul e-Sigur este deja activ din 2025 și permite Poliției Rutiere să proceseze automat imaginile și datele colectate de camerele mobile și fixe. Prin noul proiect, rețeaua va fi extinsă la camerele din marile orașe și pe drumurile naționale, asigurând o monitorizare continuă a traficului și o aplicare automată a sancțiunilor.

Amenzi automatizate prin e-Sigur centru șoferii care încalcă regulile de circulație

Una dintre cele mai importante schimbări este integrarea camerelor de supraveghere ale administrațiilor publice locale și ale CNAIR în sistemul e-Sigur — platforma digitală care permite identificarea automată a șoferilor care încalcă regulile de circulație.

„Creăm premisele integrării în sistemul e-Sigur a camerelor administrației publice locale și CNAIR, pentru procesarea unui volum masiv de date. Scopul este reducerea costurilor suportate de contribuabili și degrevarea polițiștilor de sarcini administrative”, a precizat Bogdan Despescu.

Astfel, amenzile vor fi generate automat, iar șoferii vor primi procesul-verbal prin mijloace digitale, fără ca un polițist să fie prezent la constatarea abaterii.

Conceptul de viteză medie, introdus în Codul Rutier

O altă noutate importantă este introducerea conceptului de viteză medie, aplicat deja în mai multe țări europene precum Austria, Spania, Olanda și Bulgaria.

„Determinarea vitezei medii se face de la un punct la altul, pe un anumit sector de drum. Este o metodă eficientă și corectă de evaluare a comportamentului rutier”, a explicat Despescu.

Prin această metodă, șoferii care accelerează între două camere pentru a compensa reducerea vitezei în dreptul radarului vor putea fi sancționați corect, pe baza vitezei medii reale.

Procedură digitalizată pentru procesele-verbale. ce se întâmplă dacă nu este proprietarul la volan

Ministerul propune și simplificarea procedurilor de comunicare a proceselor-verbale de contravenție. Dacă proprietarul vehiculului este și conducătorul obișnuit al acestuia, va primi direct amenda în format digital.

În cazul în care confirmă automat că el a condus, procesul-verbal se consideră comunicat, fără alte formalități. Dacă proprietarul nu este cel aflat la volan, va putea indica în sistem, tot digital, persoana care a condus. În această situație, procesul-verbal inițial devine nul de drept, fără a mai fi nevoie de proceduri birocratice.

Parcările neregulamentare: amendă direct proprietarului, fără puncte de penalizare

Poliția Rutieră va aplica un mecanism nou de sancționare a opririlor și parcărilor neregulamentare. Dacă șoferul nu este prezent, amenda va fi aplicată direct proprietarului mașinii, iar punctele de penalizare vor fi eliminate pentru aceste abateri.

Comunicarea sancțiunii se va face rapid, prin lipirea unui autocolant pe parbriz, care va avea valoare de proces-verbal.

„Simplificăm procedura de atragere a răspunderii pentru opriri și parcări neregulamentare. Sancțiunea va fi aplicată direct proprietarului, iar punctele de penalizare vor fi eliminate”, a precizat secretarul de stat.

Permisele de conducere: valabilitate adaptată medical

Noile propuneri includ și modificări privind valabilitatea permiselor de conducere, care ar urma să fie corelată cu evaluările medicale periodice.

MAI intenționează să actualizeze codurile de restricții înscrise pe permise — de exemplu, codul 78, pentru șoferii care au efectuat școala de șoferi pe vehicule cu cutie automată, și care nu pot conduce mașini cu transmisie manuală.

