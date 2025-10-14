Connect with us

Administrație

Camerele de supraveghere din orașe și comune vor fi integrate în sistemul e-Sigur. Amenzile vor fi emise și transmise automat

Publicat

acum O oră

Ministerul Afacerilor Interne pregătește o nouă reformă rutieră, care va schimba radical modul în care sunt aplicate amenzile în România. Secretarul de stat în MAI, Bogdan Despescu, a anunțat marți, în cadrul proiectului „Siguranță în trafic”, principalele modificări propuse pentru Codul Rutier, printre care integrarea camerelor locale în sistemul e-Sigur, introducerea vitezei medii și simplificarea procedurilor de sancționare.

Proiectul „Siguranță în trafic” anunțat de secretarul de stat Bogdan Despescu se află în prezent în dezbatere publică, iar forma finală a modificărilor urmează să fie publicată pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne și apoi transmisă Parlamentului pentru adoptare.

Sistemul e-Sigur este deja activ din 2025 și permite Poliției Rutiere să proceseze automat imaginile și datele colectate de camerele mobile și fixe. Prin noul proiect, rețeaua va fi extinsă la camerele din marile orașe și pe drumurile naționale, asigurând o monitorizare continuă a traficului și o aplicare automată a sancțiunilor.

YouTube video

Amenzi automatizate prin e-Sigur centru șoferii care încalcă regulile de circulație

Una dintre cele mai importante schimbări este integrarea camerelor de supraveghere ale administrațiilor publice locale și ale CNAIR în sistemul e-Sigur — platforma digitală care permite identificarea automată a șoferilor care încalcă regulile de circulație.

„Creăm premisele integrării în sistemul e-Sigur a camerelor administrației publice locale și CNAIR, pentru procesarea unui volum masiv de date. Scopul este reducerea costurilor suportate de contribuabili și degrevarea polițiștilor de sarcini administrative”, a precizat Bogdan Despescu.

Astfel, amenzile vor fi generate automat, iar șoferii vor primi procesul-verbal prin mijloace digitale, fără ca un polițist să fie prezent la constatarea abaterii.

Conceptul de viteză medie, introdus în Codul Rutier

O altă noutate importantă este introducerea conceptului de viteză medie, aplicat deja în mai multe țări europene precum Austria, Spania, Olanda și Bulgaria.

„Determinarea vitezei medii se face de la un punct la altul, pe un anumit sector de drum. Este o metodă eficientă și corectă de evaluare a comportamentului rutier”, a explicat Despescu.

Prin această metodă, șoferii care accelerează între două camere pentru a compensa reducerea vitezei în dreptul radarului vor putea fi sancționați corect, pe baza vitezei medii reale.

Procedură digitalizată pentru procesele-verbale. ce se întâmplă dacă nu este proprietarul la volan

Ministerul propune și simplificarea procedurilor de comunicare a proceselor-verbale de contravenție. Dacă proprietarul vehiculului este și conducătorul obișnuit al acestuia, va primi direct amenda în format digital.

În cazul în care confirmă automat că el a condus, procesul-verbal se consideră comunicat, fără alte formalități. Dacă proprietarul nu este cel aflat la volan, va putea indica în sistem, tot digital, persoana care a condus. În această situație, procesul-verbal inițial devine nul de drept, fără a mai fi nevoie de proceduri birocratice.

Parcările neregulamentare: amendă direct proprietarului, fără puncte de penalizare

Poliția Rutieră va aplica un mecanism nou de sancționare a opririlor și parcărilor neregulamentare. Dacă șoferul nu este prezent, amenda va fi aplicată direct proprietarului mașinii, iar punctele de penalizare vor fi eliminate pentru aceste abateri.

Comunicarea sancțiunii se va face rapid, prin lipirea unui autocolant pe parbriz, care va avea valoare de proces-verbal.

„Simplificăm procedura de atragere a răspunderii pentru opriri și parcări neregulamentare. Sancțiunea va fi aplicată direct proprietarului, iar punctele de penalizare vor fi eliminate”, a precizat secretarul de stat.

Permisele de conducere: valabilitate adaptată medical

Noile propuneri includ și modificări privind valabilitatea permiselor de conducere, care ar urma să fie corelată cu evaluările medicale periodice.

MAI intenționează să actualizeze codurile de restricții înscrise pe permise — de exemplu, codul 78, pentru șoferii care au efectuat școala de șoferi pe vehicule cu cutie automată, și care nu pot conduce mașini cu transmisie manuală.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
1 Comentariu

1 Comentariu

  1. F.

    marți, 14.10.2025 at 13:45

    Minunata lume noua…

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 27 de minute

Salariul minim va crește în 2026. Marius Budai ( PSD): „Nu discutăm dacă, ci cu cât va crește
Educațieacum 56 de minute

Ministerul Educației, despre salariile profesorilor: nu au scăzut, se aplică un calcul unitar după control al Curții de Conturi
Administrațieacum O oră

Camerele de supraveghere din orașe și comune vor fi integrate în sistemul e-Sigur. Amenzile vor fi emise și transmise automat
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum O oră

Camerele de supraveghere din orașe și comune vor fi integrate în sistemul e-Sigur. Amenzile vor fi emise și transmise automat
Administrațieacum 3 ore

Compania Națională de Investiții a cheltuit zeci de mii de euro, ca să-și parfumeze sediul. Motivul
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 27 de minute

Salariul minim va crește în 2026. Marius Budai ( PSD): „Nu discutăm dacă, ci cu cât va crește
Economieacum 2 ore

Vești mai bune pentru românii cu credite în lei: A scăzut indicele ROBOR. Datele Băncii Naționale
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 19 ore

PSD renunță la ideea de partid progresist. Congresul partidului va avea loc pe 7 noiembrie
Evenimentacum 21 de ore

Reforma pensiilor magistraților. Ministrul Fondurilor Europene acuză CSM de declarații false: ”afectează credibilitatea României”
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 6 ore

Performanță extraordinară pentru judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia: A ajuns în elita sportivilor europeni
Evenimentacum 2 zile

Cine transmite la TV meciul România-Austria: Meci decisiv pentru tricolori, în calificarea la Cupa Mondială. Pe ce post se vede
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Ziua Planetei Pământ
Evenimentacum 6 ore

Pământul dispune de un ”termostat natural” care i-ar permite să corecteze schimbările climatice. Studiu
Evenimentacum 9 ore

14 octombrie: Sfânta Parascheva, sărbătorită de credincioși. Ce nume sunt celebrate în această zi. Cui îi poți spune La mulți ani
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 18 ore

Protecția minorilor în mediul online: Comisia Europeană începe acțiuni de control. Cum se verifică vârsta
Evenimentacum 5 zile

Probleme mari de semnal la Orange în Alba Iulia. La mai multe magazine și supermaket-uri POS-urile nu funcționează
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 4 ore

Una din șase infecții bacteriene, rezistentă la antibiotice. Raport al Organizației Mondiale a Sănătății
Evenimentacum 19 ore

FOTO: Premierul Ilie Bolojan a evaluat stadiul investițiilor de la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 56 de minute

Ministerul Educației, despre salariile profesorilor: nu au scăzut, se aplică un calcul unitar după control al Curții de Conturi
Educațieacum o zi

FOTO: Elev al Colegiului Militar din Alba Iulia, calificat la etapa județeană a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar
Mai mult din Educatie