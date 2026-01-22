Campanie gratuită de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase, în orașe și comune din Alba. Când și unde se pot preda

O campanie gratuită de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase se desfășoară în Alba Iulia, Ocna Mureș și comune din județ, în perioada 22 ianuarie - 27 februarie.

Fiecare tip de deșeu va fi colectat separat, în containerele speciale puse la dispoziție de RER Vest.

Deșeurile voluminoase și periculoase nu se depozitează în sau lângă pubelele pentru deșeuri menajere și NU se abandonează în spații publice.

Care sunt deșeurile voluminoase

mobilier, comode, mese de cafea, de toaletă, decorative, mese de scris pentru copii, rafturi, etajere, etajere metalice, canapele, paturi, dulapuri, birouri, scaune, banchete, saltele;

dulapuri de baie, obiecte sanitare, căzi, vase de toaletă, robineți, cabine de duș (fără sticlă), baterii sanitare, suporturi, chiuvete, bideuri, capace vase de toaletă, lavoare, rezervoare de apă pentru vase de toaletă;

obiecte mari de folosință îndelungată precum: calorifere fontă, calorifere aluminiu, uși, tocuri de uși şi tocuri de geamuri (fără sticlă), fără tâmplărie PVC.

oale, ceasuri, lustre, tablouri

Care sunt deșeurile periculoase

ambalaje care conţin reziduuri de substanţe periculoase sau sunt contaminate cu substanţe periculoase;

ambalaje metalice care conţin o matriță poroasă solidă formată din materiale periculoase (ex. azbest), inclusiv containerele goale pentru stocarea sub presiune, absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte);

materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie contaminate cu substanţe periculoase;

vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini cu conţinut de substanţe periculoase;

baterii şi acumulatori cu plumb, mercur, Ni-Cd, alcaline sau baterii şi acumulatori nesortate conţinând aceste baterii;

solvenţi, acizi, alcali;

uleiuri şi grăsimi (altele decât cele comestibile);

detergenţi cu conţinut de substanţe periculoase, spray-uri de vopsea, spumă;

deşeuri din lemn cu conţinut de substanţe periculoase;

pesticide;

deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase.

Ce NU se poate preda în cadrul acestei campanii

NU se preiau alte categorii de deșeuri: reziduale, reciclabile, de construcții, vegetale.

NU se colectează deșeurile de echipamente electrice, electronice și electrocasnice (televizoare, mașini de spălat, frigidere, aparate radio, echipamente de iluminat, computere, etc).

Colectare deșeuri voluminoase și periculoase. Program

22 ianuarie - 5 februarie, orele 08:30 - 16:30

22-ian. (J) - ALBA IULIA - PĂCLIȘA - Intersecția str. Carpenului cu str. Garofei

23-ian. (V) - ALBA IULIA - BĂRĂBANȚ - La Izvor str. Turnătoriei

26-ian. (L) - ALBA IULIA - BĂRĂBANȚ – La Izvor str. Turnătoriei

27-ian. (M) - ALBA IULIA - MICEȘTI - La Stadion, intrare cartier Orizont

28-ian. (M) - ALBA IULIA - MICEȘTI - La Stadion, intrare cartier Orizont

29-ian. (J) - ALBA IULIA - OARDA - La Stadion, str. Pepinierei

30-ian. (V) - ALBA IULIA - OARDA - La Stadion, str. Pepinierei

2-feb. (L) - ALBA IULIA - CETATE - Stadion, spate benzinărie OMV

3-feb. (M) - ALBA IULIA - CETATE - Stadion, spate benzinărie OMV

4-feb. (M) - ALBA IULIA - CENTRU - „La Pictura” - spate Taxe și Impozite

5-feb. (J) - ALBA IULIA - CENTRU - „La Pictura” - spate Taxe și Impozite

6 - 17 februarie, orele 08:30 - 16:30

6-feb. (V) - LIVEZILE - Centrul comunei

9-feb. (L) - LIVEZILE - Centrul comunei

10-feb. (M) - LOPADEA NOUĂ - Centrul comunei

11-feb. (M) - LOPADEA NOUĂ - Centrul comunei

12-feb. (J) - RIMETEA - Centrul comunei

13-feb. (V) - RIMETEA - Centrul comunei

16-feb. (L) - UNIREA - Centrul comunei

17-feb. (M) - UNIREA - Centrul comunei

18 - 27 februarie, orele 08:30 - 16:30

18-feb. (M) - FĂRĂU - Centrul comunei

19-feb. (J) - FĂRĂU - Centrul comunei

20-feb. (V) - OCNA MUREȘ - Platforma SODA

23-feb. (L) - OCNA MUREȘ - Platforma SODA

24-feb. (M) - LUNCA MUREȘULUI - Centrul comunei

25-feb. (M) - LUNCA MUREȘULUI - Centrul comunei

26-feb. (J) - HOPÂRTA - Centrul comunei

27-feb. (V) - ÎNTREGALDE - Centrul comunei

27-feb. (V) - RÂMEȚ - Centrul comunei

27-feb. (V) - PONOR - Centrul comunei

Pentru alte informații și sesizări RER Vest:

tel: 0374 885 694,

e-mail: sesizari@rervest.ro

