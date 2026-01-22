Connect with us

Campanie gratuită de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase, în orașe și comune din Alba. Când și unde se pot preda

O campanie gratuită de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase se desfășoară în Alba Iulia, Ocna Mureș și comune din județ, în perioada 22 ianuarie - 27 februarie.

Fiecare tip de deșeu va fi colectat separat, în containerele speciale puse la dispoziție de RER Vest.

Deșeurile voluminoase și periculoase nu se depozitează în sau lângă pubelele pentru deșeuri menajere și NU se abandonează în spații publice.

Care sunt deșeurile voluminoase

  • mobilier, comode, mese de cafea, de toaletă, decorative, mese de scris pentru copii, rafturi, etajere, etajere metalice, canapele, paturi, dulapuri, birouri, scaune, banchete, saltele;
  • dulapuri de baie, obiecte sanitare, căzi, vase de toaletă, robineți, cabine de duș (fără sticlă), baterii sanitare, suporturi, chiuvete, bideuri, capace vase de toaletă, lavoare, rezervoare de apă pentru vase de toaletă;
  • obiecte mari de folosință îndelungată precum: calorifere fontă, calorifere aluminiu, uși, tocuri de uși şi tocuri de geamuri (fără sticlă), fără tâmplărie PVC.
  • oale, ceasuri, lustre, tablouri

Care sunt deșeurile periculoase

  • ambalaje care conţin reziduuri de substanţe periculoase sau sunt contaminate cu substanţe periculoase;
  • ambalaje metalice care conţin o matriță poroasă solidă formată din materiale periculoase (ex. azbest), inclusiv containerele goale pentru stocarea sub presiune, absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte);
  • materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie contaminate cu substanţe periculoase;
  • vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini cu conţinut de substanţe periculoase;
  • baterii şi acumulatori cu plumb, mercur, Ni-Cd, alcaline sau baterii şi acumulatori nesortate conţinând aceste baterii;
  • solvenţi, acizi, alcali;
  • uleiuri şi grăsimi (altele decât cele comestibile);
  • detergenţi cu conţinut de substanţe periculoase, spray-uri de vopsea, spumă;
  • deşeuri din lemn cu conţinut de substanţe periculoase;
  • pesticide;
  • deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase.

Ce NU se poate preda în cadrul acestei campanii

  • NU se preiau alte categorii de deșeuri: reziduale, reciclabile, de construcții, vegetale.
  • NU se colectează deșeurile de echipamente electrice, electronice și electrocasnice (televizoare, mașini de spălat, frigidere, aparate radio, echipamente de iluminat, computere, etc).

Colectare deșeuri voluminoase și periculoase. Program

22 ianuarie - 5 februarie, orele 08:30 - 16:30

22-ian. (J) - ALBA IULIA - PĂCLIȘA - Intersecția str. Carpenului cu str. Garofei
23-ian. (V) - ALBA IULIA - BĂRĂBANȚ - La Izvor str. Turnătoriei
26-ian. (L) - ALBA IULIA - BĂRĂBANȚ – La Izvor str. Turnătoriei
27-ian. (M) - ALBA IULIA - MICEȘTI - La Stadion, intrare cartier Orizont
28-ian. (M) - ALBA IULIA - MICEȘTI - La Stadion, intrare cartier Orizont
29-ian. (J) - ALBA IULIA - OARDA - La Stadion, str. Pepinierei
30-ian. (V) - ALBA IULIA - OARDA - La Stadion, str. Pepinierei
2-feb. (L) - ALBA IULIA - CETATE - Stadion, spate benzinărie OMV
3-feb. (M) - ALBA IULIA - CETATE - Stadion, spate benzinărie OMV
4-feb. (M) - ALBA IULIA - CENTRU - „La Pictura” - spate Taxe și Impozite
5-feb. (J) - ALBA IULIA - CENTRU - „La Pictura” - spate Taxe și Impozite

6 - 17 februarie, orele 08:30 - 16:30

6-feb. (V) - LIVEZILE - Centrul comunei
9-feb. (L) - LIVEZILE - Centrul comunei
10-feb. (M) - LOPADEA NOUĂ - Centrul comunei
11-feb. (M) - LOPADEA NOUĂ - Centrul comunei
12-feb. (J) - RIMETEA - Centrul comunei
13-feb. (V) - RIMETEA - Centrul comunei
16-feb. (L) - UNIREA - Centrul comunei
17-feb. (M) - UNIREA - Centrul comunei

18 - 27 februarie, orele 08:30 - 16:30

18-feb. (M) - FĂRĂU - Centrul comunei
19-feb. (J) - FĂRĂU - Centrul comunei
20-feb. (V) - OCNA MUREȘ - Platforma SODA
23-feb. (L) - OCNA MUREȘ - Platforma SODA
24-feb. (M) - LUNCA MUREȘULUI - Centrul comunei
25-feb. (M) - LUNCA MUREȘULUI - Centrul comunei
26-feb. (J) - HOPÂRTA - Centrul comunei
27-feb. (V) - ÎNTREGALDE - Centrul comunei
27-feb. (V) - RÂMEȚ - Centrul comunei
27-feb. (V) - PONOR - Centrul comunei

Pentru alte informații și sesizări RER Vest:

  • tel: 0374 885 694,
  • e-mail: sesizari@rervest.ro
Eveniment

