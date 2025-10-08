Campanie gratuită de colectare a deșeurilor voluminoase și textile menajere la Alba Iulia și împrejurimi. Program pe cartiere

În perioada 14 – 28 octombrie 2025, în municipiul Alba Iulia se desfășoară o nouă campanie gratuită de colectare a deșeurilor voluminoase și textile menajere, organizată de operatorul de salubritate RER Vest.

Potrivit organizatorilor, colectarea se va realiza conform graficului afișat în oraș, iar cetățenii sunt încurajați să predea responsabil deșeurile care nu pot fi ridicate în mod obișnuit de serviciul de salubrizare.

Ce se poate preda:

mobilier vechi (canapele, dulapuri, mese, scaune, rafturi);

saltele, covoare și carpete;

obiecte sanitare (căzi, chiuvete, vase de toaletă – fără sticlă);

textile menajere (haine uzate, lenjerii de pat, draperii, ambalaje textile).

Ce nu se colectează:

echipamente electrice și electronice (televizoare, frigidere, calculatoare etc.);

deșeuri provenite din construcții sau reamenajări (gresie, faianță, moloz);

deșeuri periculoase, textile contaminate, deșeuri reziduale sau vegetale.

Reprezentanții RER Vest reamintesc că depozitarea acestor deșeuri în sau lângă pubelele de gunoi este interzisă. Cetățenii trebuie să folosească containerele speciale puse la dispoziție în cadrul campaniei.

Programul pe cartiere

14 octombrie (luni)

Pâclișa – intersecția str. Carpenului cu str. Garoafei

8:30 – 16:30

15 octombrie (marți)

Bărăbanț – la Izvor, str. Turnătoriei

8:30 – 16:30

16 octombrie (miercuri)

Bărăbanț – la Izvor, str. Turnătoriei

8:30 – 16:30

17 octombrie (vineri)

Micești – la Stadion, intrare cartier Orizont

8:30 – 16:30

20 octombrie (luni)

Micești – la Stadion, intrare cartier Orizont

8:30 – 16:30

21 octombrie (marți)

Oarda – la Stadion, str. Pepinierei

8:30 – 16:30

22 octombrie (miercuri)

Oarda – la Stadion, str. Pepinierei

8:30 – 16:30

23 octombrie (joi)

Cetate – Stadion, spate benzinărie OMV

8:30 – 16:30

24 octombrie (vineri)

Cetate – Stadion, spate benzinărie OMV

8:30 – 16:30

27 octombrie (luni)

Centru – „La Pictura”, spate Taxe și Impozite

8:30 – 16:30

28 octombrie (marți)

Centru – „La Pictura”, spate Taxe și Impozite

8:30 – 16:30

Pentru informații și sesizări, locuitorii pot apela numărul 0374 885 694 sau pot trimite un e-mail la sesizari@rervest.ro

