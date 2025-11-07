Campanie împotriva abandonului școlar. Masă rotundă organizată la Șona, de Asociația ”Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia

Peste 70 de persoane, reprezentanți ai instituțiilor județene și locale, cadre didactice, părinți, preoți și membri ai comunității, au participat joi, 6 noiembrie 2025, la masa rotundă organizată în comuna Șona, în cadrul campaniei „Împreună! Nu abandonați!”.

Evenimentul a avut ca temă centrală sprijinirea copiilor pentru a rămâne aproape de familie și de școală, prin colaborare, prevenție și intervenție la timp, au transmis reprezentanții Asociației ”Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia.

În deschiderea întâlnirii, primarul comunei Șona, Florin Mărginean a vorbit despre responsabilitatea comună față de educația tinerilor și despre rolul familiei ca temelie a comunității.

George Mihnea Rotar, vicepreședintele Consiliului Județean Alba, a accentuat importanța cooperării între instituții și a direcționării resurselor către familiile care au cea mai mare nevoie de sprijin.

„Impactul campaniei depinde de consecvența colaborării și de soluții adaptate fiecărei comunități”, a spus acesta.

Discuțiile au fost moderate de Mirela Timonea, din partea Consiliului Județean Alba, care a încurajat participanții să ceară sprijin și informații clare de la instituțiile partenere.

Reprezentanta Inspectoratului Școlar Județean Alba, Elena Ignat, a vorbit despre importanța sprijinului familial și a activităților școlare variate, care să-i implice pe elevi și în afara orelor de curs.

Din partea Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba, Florina Dumitrean a evidențiat rolul consilierilor școlari ca legătură între părinți și profesori, iar Cristina Beșleagă, de la Direcția de Sănătate Publică, a prezentat campaniile de informare destinate părinților.

Iulia Boancheș, din partea Inspectoratului de Poliție Județean Alba, a explicat acțiunile preventive pentru reducerea violenței și a abandonului, iar dr. Mihaela Sava, de la Centrul de Sănătate Mintală și pentru Prevenirea Adicțiilor, a atras atenția asupra semnelor timpurii ale dependențelor.

Reprezentanta Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, Iuliana Leah, a subliniat importanța intervenției imediate la primele semne de risc, iar Paul Giorgiu, de la DGASPC Alba, a arătat că menținerea copilului în familie este obiectivul central al intervenției sociale.

De remarcat a fost discursul părintelui Vasile Mihai Bărbat, paroh la Lunca Târnavei, care a amintit că „familia este prima școală a inimii”, unde copilul învață iubirea, răbdarea și iertarea.

La final, părinții au împărtășit dificultăți concrete (absențe, lipsa timpului pentru teme, probleme de adaptare) iar reprezentanții instituțiilor au oferit soluții cum ar fi consiliere, informare punctuală și activități extrașcolare menite să-i țină pe copii aproape de școală și comunitate.

