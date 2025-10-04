Connect with us

Când este cel mai bine să îți faci vaccinul antigripal: Sunt deja cazuri de gripă în România

Când este cel mai bine să îți faci vaccinul antigripal: Sezonul rece aduce cu el nu doar temperaturi scăzute și ploi reci, ci și un risc crescut de îmbolnăvire. de altfel, primele cazuri de gripă au fost deja confirmate la nivel național. 

Gripa, o infecție virală respiratorie care poate provoca complicații severe, rămâne o amenințare reală, mai ales pentru categoriile vulnerabile.

Vaccinarea antigripală este cea mai eficientă metodă de prevenire, însă momentul ales pentru imunizare este la fel de important ca vaccinul în sine.

Specialiștii recomandă vaccinarea antigripală la începutul sezonului rece, în lunile octombrie – noiembrie, înainte de debutul circulației intense a virusurilor gripale.

Este nevoie de aproximativ două săptămâni pentru ca organismul să dezvolte anticorpi protectori, de aceea imunizarea făcută din timp asigură protecția optimă pe toată durata iernii.

Totuși, vaccinul poate fi administrat și mai târziu, chiar și în plin sezon gripal, dacă persoana nu a fost imunizată anterior.

Când este cel mai bine să îți faci vaccinul antigripal: grupele de risc

Vaccinul antigripal este recomandat tuturor, însă există grupuri de persoane care prezintă un risc crescut de a dezvolta forme severe.

Este vorba în primul rând despre vârstnicii peste 65 de ani), copiii mici, gravidele, dar și persoanele cu boli cronice (diabet, boli cardiovasculare, afecțiuni respiratorii cronice, insuficiență renală, boli autoimune etc.).

De ce este bine să ne vaccinăm antigripal

  • Reducerea riscului de îmbolnăvire: vaccinul scade semnificativ șansele de a contacta gripa.
  • Prevenirea complicațiilor: chiar dacă nu oferă o protecție de 100%, vaccinarea reduce severitatea formelor de boală și riscul de spitalizare.
  • Protejarea celor din jur: imunizarea contribuie la limitarea răspândirii virusului în comunitate, în școli, grădinițe, sau la locul de muncă.
