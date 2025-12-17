Connect with us

Educație

Când intră banii pe cardurile educaționale emise recent. Peste 120.000 de noi beneficiari vor primi câte 500 de lei

Publicat

acum O oră

Când intră banii pe cardurile educaționale emise recent: Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pâslaru a transmis că până la finalul acestei săptămâni, adică vineri 19 decembrie, vor fi încărcate cu câte 500 de lei, cardurile nou emise, pentru care au fost acte adiționale, valabile pentru anul acesta 2025-2026.

În ianuarie vor mai fi emise noi carduri și încărcate, a mai spus ministrul, într-o declarație pentru Edupedu.

Printre cei 122 de mii de beneficiari se află cei care fie au schimbat anumite date personale față de anul trecut, fie nu au mai avut acest ajutor și primesc cardul educațional din fonduri europene pentru prima oară.

Pe 27 noiembrie au fost încărcate pe anul acesta cardurile pentru aproape 500.000 de beneficiari care aveau deja cardurile de anul trecut.

Preșcolarii și elevii dezavantajați din învățământul de stat primar și gimnazial beneficiază de tichete sociale în valoare de 500 de lei, care sunt încărcate pe carduri.

Banii trebuie folosiți exclusiv pentru cumpărarea de rechizite și articole de vestimentaţie.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 15 minute

Neplata pensiei de întreținere va fi anchetată ca violență economică, din oficiu. Propunere legislativă la Parlament
Evenimentacum 30 de minute

Șase procurori și o judecătoare din Alba, printre semnatarii listei de susținere a magistraților din documentarul Recorder
Evenimentacum 50 de minute

VIDEO Digitalizare pe hârtie: Ce a mai rămas din ”Alba Iulia smart city” și câte dintre aplicații mai sunt funcționale în prezent
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 7 ore

VIDEO ȘTIREA TA: Accident la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit, la intersecția dintre străzile Calea Moților și Aurel Vlaicu
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 ore

Aqua Park la Alba Iulia, în zona șoselei de centură. Comisia a dat aviz negativ, dar consiliul local a votat proiectul
Administrațieacum 5 ore

Poliția Locală poate folosi mijloace de înregistrare foto-audio-video. Care sunt condițiile. Lege adoptată de Parlament
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

Veniturile parlamentarilor și ale partidelor, tăiate cu 10%. Și cheltuielile administrației centrale și locale vor fi reduse
Economieacum 4 ore

Impozitele pe proprietate cresc cu 750% pentru imobilele cumpărate pe firmă. Exemplu de calcul
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

Legea de combatere a extremismului, adoptată de Parlament în forma inițială, fără obiecțiile cerute la reexaminare
Evenimentacum o zi

VIDEO: Ion Dumitrel, șeful CJ Alba, prima reacție despre „mega-afacerea microbuzelor școlare”: Procedura a fost strict verificată
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

FOTO: Sportivii clubului Top Dance 2007 din Alba, rezultate de excepție la Campionatul Național de Dans Sportiv
Actualitateacum 2 zile

FOTO: Peste 100 de elevi din Alba au participat la competiții de fotbal, handbal, tenis și kendama
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum o zi

Ioana Bogățan, managerul Teatrului de Păpuși "Prichindel", premiată la București pentru promovarea culturii în Alba Iulia
Evenimentacum o zi

VIDEO: Gino lansează un Christmas Medley. Interpretări elegante ale unora dintre cele mai îndrăgite cântece de Crăciun
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

VIDEO Utilizarea tehnologiei în administrație. Cazul Alba Iulia: Cum arată și cum funcționează centrul de management al traficului
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 3 zile

Unul din zece români în vârstă de peste 55 de ani nu a fost folosit deloc internetul. Situația pe regiuni
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 6 ore

Se înmulțesc cazurile de gripă, pneumonii și infecții respiratorii în Alba. Peste 100 de pacienți internați în spital
Evenimentacum 22 de ore

Pacienții ar putea obține a doua opinie medicală, gratuit. Medicii, obligați să îi programeze la următoarea investigație. PROIECT
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum O oră

Când intră banii pe cardurile educaționale emise recent. Peste 120.000 de noi beneficiari vor primi câte 500 de lei
Actualitateacum 10 ore

Spectacol prezentat în premieră de Teatrul de Păpuși ”Prichindel” din Alba Iulia, sâmbătă, 20 decembrie. Ce pot învăța copiii
Mai mult din Educatie