Când intră banii pe cardurile educaționale emise recent. Peste 120.000 de noi beneficiari vor primi câte 500 de lei

Când intră banii pe cardurile educaționale emise recent: Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pâslaru a transmis că până la finalul acestei săptămâni, adică vineri 19 decembrie, vor fi încărcate cu câte 500 de lei, cardurile nou emise, pentru care au fost acte adiționale, valabile pentru anul acesta 2025-2026.

În ianuarie vor mai fi emise noi carduri și încărcate, a mai spus ministrul, într-o declarație pentru Edupedu.

Printre cei 122 de mii de beneficiari se află cei care fie au schimbat anumite date personale față de anul trecut, fie nu au mai avut acest ajutor și primesc cardul educațional din fonduri europene pentru prima oară.

Pe 27 noiembrie au fost încărcate pe anul acesta cardurile pentru aproape 500.000 de beneficiari care aveau deja cardurile de anul trecut.

Preșcolarii și elevii dezavantajați din învățământul de stat primar și gimnazial beneficiază de tichete sociale în valoare de 500 de lei, care sunt încărcate pe carduri.

Banii trebuie folosiți exclusiv pentru cumpărarea de rechizite și articole de vestimentaţie.

