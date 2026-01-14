Când nu se fac nunți în 2026. Lista zilelor în care Biserica nu oficiază cununii

Când nu se fac nunți în 2026: Tinerii care vor să își întemeieze o familie și vor să aibă parte de cununie religioasă, trebuie să știe că Biserica urmează o tradiție veche, care nu permite preoților să le oficieze în anumite zile cu însemnătate religioasă din an.

Cununia este considerată o Taină a Bisericii, un legământ sacru. Din acest motiv, ea nu este oficiată în perioadele dedicate pocăinței și reflecției, pentru a păstra echilibrul dintre bucurie și rânduiala spirituală.

Sunt mai multe motive pentru acest lucru. În calendarul creștin-ortodox, există perioade de post și reculegere, în care Biserica nu oficiază cununii religioase, deoarece nunta este un moment de bucurie, iar postul este dedicat rugăciunii și înfrânării.

Există și motive tradiționale și superstițioase. Din bătrâni, se credea că o nuntă făcută în perioadele de post sau în zile „nepotrivite” ar aduce ghinion, lipsă de armonie sau necazuri în căsnicie.

Astfel, respectarea calendarului era văzută ca o garanție a unei vieți de familie fericite.

În trecut, oamenii trăiau mai ales din agricultură, iar anumite perioade ale anului erau foarte solicitante:

Primăvara și vara erau ocupați cu muncile câmpului și iarna vremea era dificilă pentru deplasări.

De aceea, nunțile aveau loc mai ales toamna, după recoltă, când oamenii aveau timp, resurse și dispoziție de sărbătoare.

Când nu se fac nunți în 2026

În anul 2026, intervalele în care nu se oficiază cununii religioase sunt:

În toate zilele de post de peste an

În zilele Praznicelor împărătești și în ajunul acestora

În săptămâna lăsatului sec de carne (15 februarie - 21 februarie)

În Postul Sfintelor Paști (22 februarie - 12 aprilie)

În Săptămâna Luminată (13 aprilie - 19 aprilie)

În Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel (8 iunie - 28 iunie)

În Postul Adormirii Maicii Domnului (1 august - 15 august)

În Postul Nașterii Domnului (14 noiembrie - 24 decembrie)

În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie)

Absența nunților în anumite perioade ale anului reflectă respectul față de credință, tradiție și ritmul vieții comunității.

Chiar dacă astăzi multe obiceiuri s-au mai flexibilizat, calendarul religios rămâne un reper important pentru cei care aleg cununia religioasă.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News