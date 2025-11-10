Când vor fi primele ninsori în zonele de deal și câmpie. Prognoza meteo pentru iarna 2025-2026

Prognoza meteo pentru iarna 2025-2026: Meteorologii estimează că primele ninsori s-ar putea manifesta din noiembrie și în zonele de deal și câmpie, la altitudini mai mici față de cele montane. De asemenea, aceștia estimează și perioade scurte cu vreme severă, ger și viscol.

Directoarea de prognoză a Administrației Naționale de Meteorologie, Florinela Georgescu, a prezentat estimările meteo pentru iarna 2025-2026. Precizările au fost făcute în cadrul conferinței Focus Energetic.

Aceasta a prezentat estimările observatorului European Copernicus, privind condiții meteo în iarna care urmează.

”În medie există clar tendința unei estimări referitoare la anomalia de temperatură. Aceasta arată probabilitatea mare ca în zona României temperatura să fie peste norma ultimelor trei decenii. Precipitațiile ar urma să fie apropiate de această normă”, a precizat Georgescu.

Prognoza meteo pentru iarna 2025-2026: noiembrie 2025

”În medie ar trebui să avem o temperatură maximă între 2 şi 8 grade la nivelul ţării”, spune reprezentantul ANM. Cantităţi de precipitaţii ar trebui să fie mai mari în partea de vest şi de sud a teritoriului. În general, în jur de 40 de litri pe metrul pătrat. Prognozele arată o apropiere de normă, de 30-40 de litri pe metrul pătrat, potrivit sursei citate.

Temperaturile ar putea fi, în medie, mai ridicate decât cele normale.

”Tara noastră se încadrează în zona posibilei abateri de 1-2 grade faţă de media climatologică. Este o abatere relativ mică. Aceasta ne arată în clar posibilitatea mai degrabă să avem o evoluţie mai aproape de normal. Am şi avut până acum în luna noiembrie şi este foarte posibil să continuăm în aceeaşi notă”.

Un normal pentru luna noiembrie nu exclude probabilitatea ca pe durată scurtă de timp vremea să fie mai severă, mai spune Georgescu.

”În luna noiembrie pot apărea primele ninsori care să coboare mai jos de zona montană, deci să apară primele ninsori în zonele joase.

Pe de altă parte, este posibil ca, în nopţile cele mai reci, temperaturile să coboare sub -10 grade, adică să fie ger, lucru care, de asemenea, s-a întâmplat deja”, a declarat directoarea ANM.

Prognoza meteo pentru iarna 2025-2026: decembrie 2025

Media ultimilor 30 de ani indică temperaturi maxime între -1 şi 6 grade, temperaturi minime între -8 şi 0 grade, precipitaţii chiar mai puţine decât în luna noiembrie pentru partea de est a ţării, ceva mai multe posibil pentru partea de vest şi de sud.

”Această medie climatologică arată probabilitatea ca în perioadele cele mai reci să avem episoadele de ger care să coboare temperaturile spre -20 de grade.

Pe de altă parte, forma precipitaţiilor în decembrie ar putea fi mai degrabă spre lapoviţă şi ninsoare.

Estimarea pentru această lună decembrie arată probabilitatea din punct de vedere al precipitaţiilor să fim în apropierea normelor.

În situaţiile în care Marea Mediterană îşi extinde influenţa spre ţara noastră, este posibil să înregistrăm acei 50-60 de litri pe metrul pătrat din media climatologică.

La fel ca şi estimarea pentru luna noiembrie, şi luna decembrie poziţionează partea de sud-est a Europei în probabilitatea ridicată de a avea temperaturi uşor peste norma climatologică. Sigur, norma climatologică mai scăzută decât în luna noiembrie şi cu acea probabilitate de apariţie a unor episoade mai severe de vreme”, a mai spus Florinela Georgescu.

Perioade cu viscol

”Luna decembrie, statistic vorbind, este luna în care ar putea apărea primele episoade de viscol, chiar dacă în ultimele ierni acest lucru nu s-a întâmplat sau cel puţin nu au fost evenimente de amploare din acest punct de vedere”, a precizat reprezentanta ANM.

Prognoza meteo pentru iarna 2025-2026: ianuarie-februarie 2026

Luna ianuarie este, în medie, cea mai rece din calendar, potrivit sursei citate. Aceasta este luna recordurilor de temperaturi scăzute, în care maximele se încadrează între -3 şi 4 grade, iar temperaturile minime între -12 şi -3 grade.

Episoadele cele mai reci din ianuarie au adus temperaturi minime sub 20 de grade. Dar ultimele ierni au fost mai blânde. Au fost însă episoade scurte cu temperaturi foarte scăzute.

”În Mediterana se estimează excedent de precipitații și aceasta poate determina o influență și în țara noastră.

În ianuarie-februarie sunt posibile temperaturi sub 10 grade, de ger, pe arii extinse, cu probabilitate de apariție a viscolelor”, precizează Georgescu.

În februarie, media temperaturilor maxime este între 0 și 7 grade, iar a celor minime între 10 și 0 grade. Precipitații sunt în general de 30-40 de litri/mp. Este media ultimelor trei decenii.

”Estimarea pentru anul acesta indică un regim al precipitațiilor apropiat de normal.

Nu putem exclude scurte episoade cu precipitații mai abundente, predominant sub formă de ninsoare.

Regimul temperaturilor va fi ușor peste normă”, a precizat directoarea ANM.

