Vremea până în 23 noiembrie în Transilvania și în țară: se mai încălzește, perioade cu ploi. Prognoza meteo pe regiuni

Vremea până în 23 noiembrie în Transilvania și în țară. Temperaturile maxime vor crește în următoarele zile, cu câteva grade. Însă nopțile și diminețile vor fi reci, aproape de pragul de îngheț, în Transilvania. Sunt anunțate și perioade cu ploi.

Vezi și Vremea în Alba în săptămâna 10–16 noiembrie: Ploi, nori și dimineți reci. Cum va fi vremea în localitățile din județ

În weekend, temperaturile ajung la 16-17 grade. Apoi, săptămâna viitoare, acestea scad în Transilvania, dar rămân ridicate în sud și vest.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru următoarele două săptămâni în regiuni din țară.

Vremea până în 23 noiembrie: TRANSILVANIA

În prima săptămână, media maximelor termice se va situa în general între 11 și 13 grade. Media minimelor va scădea de la 7 grade în prima noapte, până în jurul valorii de -2 grade în ultimele.

Ulterior, va urma o alternanță de zile reci și calde. Temperaturile se vor situa atât peste, cât și sub mediile climatologice specifice celei de a doua jumătăți a lunii noiembrie.

Temporar vor fi precipitații la începutul intervalului și după data de 15 noiembrie.

Vremea până în 23 noiembrie: LA MUNTE

Vremea va fi schimbătoare. Vor fi alternanțe de zile reci și zile mai plăcute termic. În general, media maximelor terice se va situa între 4 și 10 grade, iar a minimelor în jurul pragului de îngheț.

Vor fi precipitații, temporar, în primele trei zile și din nou, după data de 15 noiembrie.

Vremea până în 23 noiembrie: BANAT

Până în data de 15 noiembrie, valorile termice diurne vor fi în creștere. Media maximelor va atinge, de la 12 grade, la aproximativ 16-17 grade. Vremea va deveni caldă pentru această perioadă.

Media minimelor termice, însă, va scădea de la 7 grade, la 1-3 grade.

Ulterior, va urma o alternanță de zile reci și calde, temperaturile urmând să se situeze atât peste, cât și sub mediile climatologice specifice celei de a doua jumătăți a lunii noiembrie.

Va ploua în prima zi de prognoză și după data de 15 noiembrie.

Vremea până în 23 noiembrie: CRIȘANA

Media maximelor termice va fi în creștere, de la 11 grade în prima zi, până în jurul a 15 grade în data de 15 noiembrie. În același interval de timp, temperaturile minime se vor situa, în medie, în general între 2 și 4 grade.

Ulterior, va urma o alternanță de zile reci și calde, temperaturile urmând să se situeze atât peste, cât și sub mediile climatologice specifice celei de a doua jumătăți a lunii noiembrie.

Va ploua în prima zi de prognoză și temporar după data de 15 noiembrie.

Vremea până în 23 noiembrie: MARAMUREȘ

Până la mijlocul lunii noiembrie, valorile termice diurne vor fi în creștere. Media maximelor va urca de la 10 grade, la aproximativ 13-14 grade. Vremea va deveni caldă pentru această perioadă.

Media minimelor termice, însă, va scădea de la 5 grade, până în jurul valorii de 0 grade.

Ulterior, vor alterna zile reci cu unele mai calde, iar temperaturile se vor situa atât peste, cât și sub mediile climatologice specifice celei de a doua jumătăți a lunii noiembrie.

Precipitații sunt prognozate local în primele zile și pe arii mai extinse și mai intense după data de 15 noiembrie.

Vremea până în 23 noiembrie: MOLDOVA

Până spre finalul primei săptămâni de prognoză, media maximelor termice se va situa în general între 11 și 13 grade.

Media minimelor va scădea de la 8 grade în prima noapte, până în jurul valorii de 2 grade în ultimele.

Ulterior, vor fi zile reci urmate de unele mai calde, iar temperaturile se vor situa atât peste, cât și sub mediile climatologice specifice celei de a doua jumătăți a lunii noiembrie.

Temporar vor fi precipitații în primele zile ale intervalului și din nou, începând cu data de 16 noiembrie.

Vremea până în 23 noiembrie: DOBROGEA

Până în data de 13 noiembrie se va răci. Media maximelor va scădea de la 18 la 13 grade, iar a minimelor de 13 la 5 grade. În următoarele două zile se va încălzi ușor.

Ulterior, vor fi alternanțe de zile reci și unele mai calde, iar temperaturile se vor situa atât peste, cât și sub mediile climatologice specifice celei de a doua jumătăți a lunii noiembrie.

Temporar va ploua în primele zile și din nou după data de 16 noiembrie.

Vremea până în 23 noiembrie: MUNTENIA

Valorile termice diurne nu vor avea variații semnificative până în data de 15 noiembrie. Media maximelor va fi în general de 13-14 grade. În același timp, media temperaturilor minime va scădea de la 10 grade în prima noapte, până în jurul valorii de 2 grade în ultimele.

Ulterior, vor urma alternanțe de zile reci sau mai calde, iar temperaturile se vor situa atât peste, cât și sub mediile climatologice specifice celei de a doua jumătăți a lunii noiembrie.

Temporar va ploua în primele zile și din nou după data de 16 noiembrie.

Vremea până în 23 noiembrie: OLTENIA

În prima săptămână, media maximelor termice se va situa în general între 12 și 15 grade. Media minimelor va scădea de la 10 grade în prima noapte, până spre 1-2 grade în următoarele.

Ulterior, vor fi alternanțe de zile reci sau mai calde, iar temperaturile se vor situa atât peste, cât și sub mediile climatologice specifice celei de a doua jumătăți a lunii noiembrie.

Temporar va ploua în prima zi și după data de 16 noiembrie.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News