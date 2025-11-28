Canonizarea Sfântului Arsenie Boca, la Mănăstirea Prislop, în prezența a 30 de episcopi. VIDEO: Momente impresionante

Canonizarea Sfântului Arsenie Boca, la Mănăstirea Prislop: Slujba religioasă organizată cu prilejul proclamării locale a canonizării părintelui Arsenie Boca a început, vineri, la Mănăstirea Prislop, în prezența a mii de credincioși din toată țara.

Circa 30 de episcopi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, au participat la Sfânta Liturghie, la altarul de vară al mănăstirii.

Organizatorii au estimat prezența a aproximativ 15.000 de credincioși. Potrivit acestora, nu sunt înregistrate blocaje auto în contextul fluxului ridicat de participanți.

”Este un eveniment unic pentru județul Hunedoara și un eveniment foarte important pentru întreaga țară. Știm cu toții că momentul acesta a fost așteptat de credincioșii ortodocși români de foarte multă vreme.

Și iată că acum Bunul Dumnezeu a rânduit ca părintele Arsenie să fie trecut în rândul sfinților și să fie prăznuit în calendarele bisericii noastre cu această titulatură – Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop.

Evenimentul acesta, cu siguranță, va atrage foarte mulți pelerini. (…) Facem apel la pelerini, la credincioșii care se vor deplasa la Mănăstirea Prislop, să acorde foarte multă atenție indicațiilor venite din partea autorităților și, printr-o bună colaborare cu reprezentanții autorităților implicate, cu siguranță nu vor exista probleme majore”, a declarat, pentru AGERPRES, părintele Gabriel Miricescu, purtătorul de cuvânt al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Canonizarea Sfântului Arsenie Boca a fost decisă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința din 11-12 iulie 2024.

Atunci s-a hotărât canonizarea a 16 sfinți români, printre care și părintele protosinghel Arsenie Boca, căruia i s-a atribuit titulatura Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, cu zi de cinstire la 28 noiembrie.

Sărbătoarea va fi marcată în calendarul ortodox local cu simbolul de cruce roșie.

Supranumit de credincioși ”Sfântul Ardealului”, părintele Arsenie Boca, ieromonah, teolog și artist plastic, a fost stareț al Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus și ulterior al Mănăstirii Prislop.

Născut la 29 septembrie 1910 în satul Vața de Sus (județul Hunedoara), părintele a trecut la cele veșnice în 1989 și este înmormântat la Prislop, loc spre care anual vin mii de credincioși.

