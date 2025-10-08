Connect with us

Cântăreața Carmen de la Sălciua s-a închinat la racla cu moaște a Sfintei Parascheva din Iași: ”Șase ore de așteptare în ploaie”

Cântăreața din Alba, Carmen de la Sălciua, a participat la cel mai mare pelerinaj religios din România. Este vorba despre Pelerinajul Sfintei Parascheva din Iași, care atrage anual mii de pelerini. 

Pelerinajul a început miercuri, 8 octombrie,  la ora 6:00, prin citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva. Apoi racla cu moaștele Sfintei Parascheva a fost scoasă și așezată pe un baldachin în curtea lăcașului de cult.

Pe la racla cu moaște a trecut și cântăreața din Alba, Carmen de la Sălciua, care a imortalizat momentul, dar și timpul în care a așteptat la coadă. Acesta a postat o serie de poze pe Facebook.

Cântăreața s-a pozat în Catedrală, la rând la moaște, alături de mai multe prietene, dar a și pozat racla propriu zisă. De asemenea în unele poze, artista și-a etalat verigheta.

CITEȘTE ȘI: Programul Pelerinajulului Sfânta Parascheva 2025, la Iași. În ce perioadă pot merge credincioșii să se închine la moaștele sfinte

A stat la coadă la racla cu moaște peste șase ore

Acesta a și detaliat că a stat la coadă în jur de șase ore pentru a ajunge la racla cu moaște.

”După șase ore și jumătate de așteptare… în ploaie, în mulțime multă, cu răbdare… ne-a învrednicit Preacuvioasa Parascheva să ne îndeplinim această dorință a sufletului: de a ne închina și noi cinstitelor ei moaște. A fost un drum al inimii, al sufletului care învață să tacă, să se smerească și să aibă răbdare.

Este cel mai mare pelerinaj din România, iar eu mi-am dorit mult ca, într-o zi, să mă pot ruga în fața raclei Preacuvioasei pentru marea mea dorință.
Să fie binecuvântată călătoria noastră aici! Dumnezeu să vă ajute tuturor celor care mergeți sau vă rugați Preacuvioasei Parascheva și tuturor sfinților bineplăcuți lui Dumnezeu”, a scris Carmen de la Sălciua.

Pelerinaj la Sfânta Parascheva din Iași. Cum ajungi cu trenul

Rute trenuri Alba Iulia – Iași

Pentru pelerinii care vor să ajungă de la Alba Iulia până la Iași sunt disponibile două trenuri directe, ambele operate de CFR Călători. Primul dintre acestea (IR 1831) pleacă la ora 11:30 și ajunge în Iași la ora 22:53. Prețul unui bilet pentru un adult este de 140 de lei.

Cel de-al doilea tren direct (IR 1765) pleacă din gara Alba Iulia la ora 20:14 și ajunge la Iași la ora 07:52. Prețul unui bilet pentru un adult este de 140 de lei.

Pe lângă cele două trenuri directe, de la Alba Iulia până la Iași mai sunt disponibile zilnic alte 5 rute cu schimbări în diferite stații. Plecările din gara Alba Iulia sunt programate la orele 03:30, 03:31, 08:01, 09:55, și 18:13.

Vezi programul complet AICI.

Programul Pelerinajulului Sfânta Parascheva 2025, la Iași

Mitropolia Moldovei și Bucovinei a făcut public programul complet al pelerinajului de la Sfânta Cuvioasă Parascheva 2025, care va transforma municipiul Iași, și în acest an, într-un veritabil centru al credinței ortodoxe.

Miercuri, 8 octombrie 2025

  • ora 6:00 – Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva;
  • ora 6:30 – Plecarea în procesiune cu cinstitele moaşte ale Sfintei Cuvioase Parascheva. Va participa Preasfinţitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor;
  • ora 7:00 – Așezarea sfintelor moaşte spre închinare, în baldachinul amenajat pe platoul din faţa Căminului preoțesc „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”;
  • orele 7:00-7:30 – Sfinţirea apei (Aghiasma mică) – lângă clădirea Bibliotecii „Dumitru Stăniloae”;
  • orele 7:00-11:00 – Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);
  • orele 16:00-18:00 – Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);

Joi, 9 octombrie 2025

  • orele 7:00-11:00 – Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);
  • orele 16:00-18:00 – Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;
  • orele 18:00 – Prezentarea lucrărilor dedicate Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului (în Muzeul Mitropolitan).

Vineri, 10 octombrie 2025

  • orele 7:00-11:00 – Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);
  • orele 16:00-16:30 – Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;
  • orele 19:00-23:00 – Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Mare Mucenic Gheorghe (în Catedrala Mitropolitană).

Sâmbătă, 11 octombrie 2025

  • orele 7:00-11:00 – Miezonoptica, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);
  • orele 8:00-12:00 – Sfințirea Bisericii „Sfânta Vineri și Sfântul Alexandru” din Iași;
  • orele 12:00–17:00 – Cinemaraton Festivalul de Film Quo Vadis – retrospectivă 2024 (în Muzeul Mitropolitan);
  • orele 16:00-16:30 – Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;
  • orele 19:00-23:00 – Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia glas I și a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului (în Catedrala Mitropolitană);
  • ora 23:30 – Întâmpinarea Sfintelor Moaşte ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, la aeroportul din Iași;
  • ora 23:50 – Întâmpinarea Sfintelor Moaşte ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, la Catedrala Mitropolitană.

Duminică, 12 octombrie 2025

  • orele 7:00-11:00 – Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);
  • orele 16:00-17:00 – Paraclisul Maicii Domnului și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);
  • orele 19:00-20:30 – Pelerinajul „Calea Sfinţilor”. Procesiune cu sfintele moaşte ale Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului;
  • orele 21:00-0:00 – Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia a Sfântului Apostol Andrei – Aducerea sfintelor sale moaște la Iași (în Catedrala Mitropolitană).

Luni, 13 octombrie 2025

  • orele 7:00-11:30 – Miezonoptica, Acatistul Sfântului Apostol Andrei și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);
  • orele 16:00-16:30 – Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);
  • orele 21:00-2:00 – Slujba de priveghere – Vecernia, Litia, Utrenia și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană).

Marți, 14 octombrie 2025

  • orele 7:00-9:00 – Miezonoptica, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, Ceasurile și Slavoslovia Mare (în Catedrala Mitropolitană);
  • orele 9:00-12:30 – Sfânta Liturghie (pe podiumul amplasat la limita cu Pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane. Răspunsurile liturgice vor fi date de corul „Sanctus” al Catedralei Mitropolitane din Iaşi);
  • orele 16:00-16:30 – Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);
  • orele 19:00-23:00 – Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv (în Catedrala Mitropolitană).

Miercuri, 15 octombrie 2025

  • orele 7:00-11:00 – Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);
  • orele 16:00-18:00 – Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană).
