Programul Pelerinajulului Sfânta Parascheva 2025, la Iași. În ce perioadă pot merge credincioșii să se închine la moaștele sfinte

Programul Pelerinajulului Sfânta Parascheva 2025, la Iași. Pelerinajul închinat Sfintei Cuvioase Parascheva, la hramul Catedralei Mitropolitane din Iaşi, va debuta miercuri, 8 octombrie, la ora 6:00, prin citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva.

După acest moment de rugăciune, racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva va fi scoasă din Catedrala Mitropolitană din Iași în cadrul unei procesiuni solemne și așezată în baldachinul special amenajat în curtea lăcașului de cult. Aceasta va rămâne acolo până pe 15 octombrie, când pelerinajul se va încheia.

În acest an, pelerinii se vor putea închina şi la un fragment din moaştele Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, aduse de la Catedrala Mitropolitană din Tesalonic.

Sute de persoane au sosit încă de duminică în jurul catedralei, aşteptând să se închine la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva.

Rute trenuri Alba Iulia – Iași

Pentru pelerinii care vor să ajungă de la Alba Iulia până la Iași sunt disponibile două trenuri directe, ambele operate de CFR Călători.

Primul dintre acestea (IR 1831) pleacă la ora 11:30 și ajunge în Iași la ora 22:53. Prețul unui bilet pentru un adult este de 140 de lei.

Cel de-al doilea tren direct (IR 1765) pleacă din gara Alba Iulia la ora 20:14 și ajunge la Iași la ora 07:52. Prețul unui bilet pentru un adult este de 140 de lei.

Pe lângă cele două trenuri directe, de la Alba Iulia până la Iași mai sunt disponibile zilnic alte 5 rute cu schimbări în diferite stații. Plecările din gara Alba Iulia sunt programate la orele 03:30, 03:31, 08:01, 09:55, și 18:13.

Vezi programul complet AICI.

Programul Pelerinajulului Sfânta Parascheva 2025, la Iași

Mitropolia Moldovei și Bucovinei a făcut public programul complet al pelerinajului de la Sfânta Cuvioasă Parascheva 2025, care va transforma municipiul Iași, și în acest an, într-un veritabil centru al credinței ortodoxe.

Miercuri, 8 octombrie 2025

ora 6:00 – Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva;

ora 6:30 – Plecarea în procesiune cu cinstitele moaşte ale Sfintei Cuvioase Parascheva. Va participa Preasfinţitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor;

ora 7:00 – Așezarea sfintelor moaşte spre închinare, în baldachinul amenajat pe platoul din faţa Căminului preoțesc „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”;

orele 7:00-7:30 – Sfinţirea apei (Aghiasma mică) – lângă clădirea Bibliotecii „Dumitru Stăniloae”;

orele 7:00-11:00 – Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);

orele 16:00-18:00 – Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);

Joi, 9 octombrie 2025

orele 7:00-11:00 – Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);

orele 16:00-18:00 – Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

orele 18:00 – Prezentarea lucrărilor dedicate Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului (în Muzeul Mitropolitan).

Vineri, 10 octombrie 2025

orele 7:00-11:00 – Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);

orele 16:00-16:30 – Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

orele 19:00-23:00 – Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Mare Mucenic Gheorghe (în Catedrala Mitropolitană).

Sâmbătă, 11 octombrie 2025

orele 7:00-11:00 – Miezonoptica, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);

orele 8:00-12:00 – Sfințirea Bisericii „Sfânta Vineri și Sfântul Alexandru” din Iași;

orele 12:00–17:00 – Cinemaraton Festivalul de Film Quo Vadis – retrospectivă 2024 (în Muzeul Mitropolitan);

orele 16:00-16:30 – Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

orele 19:00-23:00 – Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia glas I și a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului (în Catedrala Mitropolitană);

ora 23:30 – Întâmpinarea Sfintelor Moaşte ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, la aeroportul din Iași;

ora 23:50 – Întâmpinarea Sfintelor Moaşte ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, la Catedrala Mitropolitană.

Duminică, 12 octombrie 2025

orele 7:00-11:00 – Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);

orele 16:00-17:00 – Paraclisul Maicii Domnului și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);

orele 19:00-20:30 – Pelerinajul „Calea Sfinţilor”. Procesiune cu sfintele moaşte ale Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului;

orele 21:00-0:00 – Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia a Sfântului Apostol Andrei – Aducerea sfintelor sale moaște la Iași (în Catedrala Mitropolitană).

Luni, 13 octombrie 2025

orele 7:00-11:30 – Miezonoptica, Acatistul Sfântului Apostol Andrei și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);

orele 16:00-16:30 – Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);

orele 21:00-2:00 – Slujba de priveghere – Vecernia, Litia, Utrenia și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană).

Marți, 14 octombrie 2025

orele 7:00-9:00 – Miezonoptica, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, Ceasurile și Slavoslovia Mare (în Catedrala Mitropolitană);

orele 9:00-12:30 – Sfânta Liturghie (pe podiumul amplasat la limita cu Pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane. Răspunsurile liturgice vor fi date de corul „Sanctus” al Catedralei Mitropolitane din Iaşi);

orele 16:00-16:30 – Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);

orele 19:00-23:00 – Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv (în Catedrala Mitropolitană).

Miercuri, 15 octombrie 2025

orele 7:00-11:00 – Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);

orele 16:00-18:00 – Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană).

Pentru a gestiona valul de vizitatori, autoritățile și Mitropolia Moldovei au pus la punct o rețea logistică impresionantă, menită să sprijine un eveniment de amploare excepțională în România și dincolo de granițele sale.

Peste 40.000 de porții de hrană, ceai și apă vor fi oferite gratuit de restaurantele ieșene – termenul „hrană” include aici și băuturile și alimentele ușor de consumat, nu doar porții gătite. Alte 100.000 de porții de mâncare, pregătite de parohiile și mănăstirile din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, vor fi distribuite pelerinilor.

