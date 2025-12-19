Connect with us

Carburanții se scumpesc din nou, din 2026. Cât vor plăti în plus șoferii la fiecare plin de benzină și motorină

Publicat

acum 2 ore

Șoferii din România vor resimți noi scumpiri la pompă, începând cu 1 ianuarie 2026, ca urmare a creșterii accizelor și a majorării TVA la carburanți, susține expertul în energie Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energie Inteligentă.

Acesta spune că, deși modificările fiscale par moderate pe hârtie, efectul cumulat se traduce prin zeci de lei în plus la fiecare plin și câteva sute de lei pe an pentru fiecare șofer. 

Creșterea treptată a taxelor pentru carburanți

Potrivit expertului, în 2024, acciza la benzină era de 2,38 lei/litru, iar la motorină de 2,32 lei/litru, cu un TVA de 19%.

Situația se schimbă însă din vara lui 2025, când acciza la benzină crește la 2,78 lei/litru, iar acciza la motorină ajunge la 2,55 lei/litru. De asemenea, TVA-ul aplicat carburantului este majorat la 21%.

Dumitru Chisăliță spune că în anul 2026, accizele vor continua să crească, la 3,06 lei/litru pentru benzină și 2,80 lei/litru pentru motorină, în timp ce TVA-ul rămâne la 21%.

Carburanții se scumpesc din nou, din 2026

Majorările fiscale se traduc direct în prețuri mai mari la pompă.

Pentru benzină, creșterea accizei și TVA-ul aferent duc la o scumpire totală estimată de aproximativ 0,28 lei pe litru, ceea ce înseamnă o majorare de circa 3,8%, raportată la un preț de referință de 7,36 lei/litru.

În cazul motorinei, scumpirea este de aproximativ 0,25 lei pe litru, aproximativ 3,3%, calculată la un preț de 7,56 lei/litru.

Prețuri aproape de 8 lei litrul de la 1 ianuarie 2026

Potrivit președintelui Asociației Energie Inteligentă, dacă astăzi un litru de benzină costă aproximativ 7,61 lei, iar unul de motorină 7,73 lei, după aplicarea noilor accize prețurile pot ajunge la:

  • 7,68 lei/litru pentru benzină,
  • 7,81 lei/litru pentru motorină.

„Pragul psihologic de 8 lei pe litru probabil va fi depășit și prețul nu va mai reveni sub 8 lei/litru după anul 2026”, spune Dumitru Chisăliță.

Cât costă un plin după scumpire

Diferența se va vedea clar la fiecare alimentare, spune expertul:

  • un plin de 50 de litri de benzină va costa cu 14 lei mai mult, iar la 60 de litri, creșterea ajunge la 15 lei;
  • un plin de 50 de litri de motorină va costa cu 12,5 lei mai mult, iar la 60 de litri, creșterea ajunge la 15 lei.

Impactul anual: sute de lei în plus pentru fiecare șofer

Președintele AEI spune că pe termen lung, costurile se adună.

La un rulaj mediu de 1.000 km pe lună, cu un consum de 7 l/100 km, un șofer va plăti în anul 2026:

  • 235,20 lei în plus pentru benzină,
  • 210 lei în plus pentru motorină.

Pentru cei care care parcurg aproximativ 15.000 km pe an, costurile suplimentare ajung la:

  • 294 lei pe an pentru benzină,
  • 262,5 lei pe an pentru motorină.

„Deși scumpirea de 30 - 33 de bani pe litru poate părea mică, efectul ei este constant și inevitabil. Fiecare plin devine mai scump, iar la final de o nota de plată ajunge la câteva sute de lei. Creșterea accizelor și a TVA-ului confirmă, încă o dată, că politicile fiscale se văd cel mai clar la pompă — acolo unde șoferii plătesc direct”, a mai transmis Dumitru Chisăliță.

