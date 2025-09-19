Carduri de energie 2025: câte cereri au fost aprobate de ANPIS. Au fost făcute plăți de peste 27,3 milioane lei

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat, vineri, că a finalizat verificarea primelor cereri pentru tichetele de energie și a efectuat plata pentru 274.541 de beneficiari, în valoare totală de 27.384.900 lei.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), prin agențiile teritoriale, a finalizat verificarea cererilor validate automat prin intermediul aplicației informatice EPIDS și s-au emis primele tichete de energie pentru plata facturilor aferente lunilor iulie și august 2025, a anunțat instituția.

Tichetul emis confirmă faptul că solicitantul este eligibil pentru acordarea sprijinului pentru energie.

Vineri, 19 septembrie, ANPIS a efectuat plata pentru primii 274.541 beneficiari de tichet de energie, în valoare totală de 27.384.900 lei. Din 23 septembrie, aceștia vor putea utiliza suma pentru plata facturilor de energie electrică, aferente lunilor iulie și august.

Procesul de stabilire a eligibilității cererilor înregistrate aferente lunilor iulie și august 2025 este un proces în continuă desfășurare, până la data de 27 septembrie 2025, dată limită de depunere a cererilor raportate la perioada menționată anterior.

După această dată, sprijinul financiar va fi acordat începând cu luna în care este depusă cererea, până la 31 martie 2026.

Tichetul nu trebuie prezentat la achitarea facturii în oficiile poștale, nu este transmisibil și nu poate fi utilizat pentru alte locuri de consum, în afara celui pentru care a fost acordat.

Informații suplimentare și asistență, privind procesul de solicitare și utilizare a tichetului de energie, se pot obține prin Call-center ANPIS: 021.9309.

Ministerul Muncii atrage atenția că tichetele de energie nu trebuie prezentate la achitarea facturilor în oficiile poștale, nu sunt transmisibile și pot fi folosite doar pentru locul de consum pentru care au fost acordate.

