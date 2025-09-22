Connect with us

Economie

Carduri de energie 2025: tichetele ar putea fi acordate și altor categorii de beneficiari. Care sunt acestea

Publicat

acum 37 de secunde

Carduri de energie 2025: tichetele ar putea fi acordate și altor categorii de beneficiari. Comisiile economică și pentru energie ale Senatului au acordat, luni, raport favorabil cu amendamente OUG 35/2025.

Prin acest document, și persoanele aflate în tratament la domiciliu cu dispozitive medicale, aparate sau echipamente medicale consumatoare de curent electric vo putea beneficia de tichetul electronic pentru energie în valoare de 50 de lei.

Ajutorul va fi acordat doar pentru perioada în care persoanele respective se află în tratament la domiciliu cu acele dispozitive, aparate sau echipamente medicale, potrivit Agerpres.

Potrivit ordonanței, persoanele aflate în risc de sărăcie energetică primesc ajutoare (voucher electronic în valoare de 50 de lei) pentru plata facturilor emise din 1 iulie 2025.

Măsura vizează sprijinirea persoanelor singure cu venituri sub 1.940 lei/lună și familiilor cu venituri medii sub 1.784 lei/lună/persoană. Peste 2,1 milioane de gospodării din întreaga țară vor putea accesa acest sprijin.

Alte prevederi

Un alt amendament adoptat în comisii stipulează că ”pentru categoriile sociale lipsite de acces la mediul online, aflate în imposibilitate de deplasare, din motive medicale și/sau financiare, până la un sediu de primărie sau poștă, administrațiile publice locale sunt obligate să desemneze o persoană care să le reprezinte în vederea obținerii tichetului electronic pentru energie în valoare de 50 de lei”.

OUG 35/2025 privind introducerea unui mecanism de sprijin pentru consumatorii casnici de energie electrică aflați în situația de sărăcie energetică va intra în dezbaterea plenului Senatului, ca prim for legislativ sesizat.

Vezi și Carduri de energie 2025: cererile pentru tichete de 50 de lei aferente perioadei iulie-august se pot depune până în 27 septembrie

Carduri de energie 2025. Cum se depune cererea

Cererea pentru ajutorul de stat de 50 de lei pe lună se depune:

  • prin înregistrare în platforma/aplicația ePIDS (Ministerul Muncii), AICI, de către titular sau o persoană desemnată de acesta

sau

  • la oficiul poștal, unde beneficiarul primește o cerere tipărită (formular) și o completează

sau

  • la primăria din localitatea unde este locul de consum/domiciliul, se completează cerere tipărită

Cererea se depune/înregistrează o singură dată, pentru perioada până la 31 martie 2026. Platforma verifică lunar dacă sunt îndeplinite condițiile. Dacă solicitantul își schimbă adresa sau componența familiei se modifică, acesta trebuie să depună o nouă cerere cu datele actualizate.

Odată cu înscrierea în platforma online/aplicație, datele sunt verificate automat și cererea este validată sau invalidată, în funcție de încadrarea în condițiile de acordare a ajutorului.

Platforma poate fi accesată de pe orice dispozitiv conectat la internet: laptop, calculator, telefon mobil, tabletă. Nu este necesară descărcarea aplicației.

Carduri de energie 2025. Ce sunt și cum pot fi folosite

După ce beneficiarul a depus/înregistrat cererea și aceasta a fost validată (a îndeplinit condițiile), primește un tichet în valoare de 50 de lei pe lună. Poate primi tichetul online (în platforma electronică EPIDS, pe adresa epids.mmuncii.ro).

Banii sunt se dau în numerar și nu se virează în cont bancar.

Cu acest tichet, cu factura la energie și cu buletinul, beneficiarul merge la poștă și plătește factura. Tichetele acoperă doar o parte din valoarea facturii.

Indiferent dacă solicitarea a fost înregistrată direct de beneficiar în aplicație sau de un reprezentant al primăriei/poștei pentru acesta, tichetele se acordă astfel:

  • pentru cereri înregistrate în aplicație până în 27 septembrie – ajutorul se acordă pentru lunile iulie și august (100 lei în total)
  • pentru cereri înregistrate în aplicație în perioada 28 –30 septembrie 2025, sprijinul se acordă pentru facturi din luna septembrie 2025. Nu nu se mai acordă pentru lunile iulie și august 2025. Tichetul electronic de energie va fi încărcat în luna octombrie
  • pentru cereri introduse în aplicația EPIDS începând cu luna octombrie 2025, sprijinul se acordă exclusiv din luna depunerii solicitării

Mai multe detalii, AICI.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 37 de secunde

Carduri de energie 2025: tichetele ar putea fi acordate și altor categorii de beneficiari. Care sunt acestea
Economieacum 31 de minute

Mii de hectare de culturi agricole sunt afectate de secetă în Alba. Care este situația din județ, pe categorii
Evenimentacum O oră

VIDEO: Brigada Antitero SRI a verificat un bagaj suspect, lăsat în centrul municipiului Alba Iulia. Ce s-a întâmplat
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Actualitateacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum o lună

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 9 ore

Două localități din Alba rămân fără gaze naturale timp de câteva ore. Întreruperi programate anunțate de Delgaz Grid
Administrațieacum o zi

FOTO: Lucrări de reparații în Cetatea Alba Carolina. Sunt refăcute fragmente din zidăria deteriorată în timp
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 37 de secunde

Carduri de energie 2025: tichetele ar putea fi acordate și altor categorii de beneficiari. Care sunt acestea
Economieacum 31 de minute

Mii de hectare de culturi agricole sunt afectate de secetă în Alba. Care este situația din județ, pe categorii
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Actualitateacum 10 ore

Moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, depusă de AUR. Se dezbate luni
Evenimentacum 11 ore

Sondaj: AUR, primul în preferințele românilor. Călin Georgescu și George Simion au cea mai mare cotă de încredere
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 4 ore

Echipa Volei Alba Blaj, victorie în meciul de pregătire, cu CSU Medicina Târgu Mureș. Programul meciurilor în septembrie-octombrie
Evenimentacum 4 ore

FOTO: Cine sunt câștigătorii Cupei Florea Grup la Tenis de Câmp. Comunicat
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

VIDEO: Expoziție de fotografie cu și despre Marcel Iureș. Eveniment de excepție la Alba Iulia. Imagini din cariera actorului
meteo vremea toamna septembrie Alba24
Evenimentacum 3 ore

Vremea în Transilvania și în țară până în 6 octombrie: Treptat se instalează toamna. De când vin ploile. Prognoza meteo pe regiuni
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 5 ore

”Tun” de 30 de milioane de euro la Superbet: Peste 7000 de români au obținut câștiguri fabuloase datorită unei erori din aplicație
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum o zi

Avertisment DNSC: o nouă tentativă de fraudă pe rețele de socializare. La ce trebuie să fie atenți utilizatorii de internet
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 zile

Ministrul Sănătății: Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate va fi modernizată. Care sunt schimbările
Actualitateacum 6 zile

Beneficiile mersului rapid: de ce ritmul contează mai mult decât timpul. Studiu
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Conferinta Eu si Copilul Alba Iulia
Educațieacum 4 ore

Conferința „Eu și Copilul”: Prima ediție la Alba Iulia, cu sute de participanți și discuții despre educație și sănătate (P)
Educațieacum 2 zile

VIDEO: Cum arată căminele studențești din Alba Iulia. Camere cu baie și condiții de hotel. Cât costă cazarea
Mai mult din Educatie