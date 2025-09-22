Carduri de energie 2025: tichetele ar putea fi acordate și altor categorii de beneficiari. Care sunt acestea

Carduri de energie 2025: tichetele ar putea fi acordate și altor categorii de beneficiari. Comisiile economică și pentru energie ale Senatului au acordat, luni, raport favorabil cu amendamente OUG 35/2025.

Prin acest document, și persoanele aflate în tratament la domiciliu cu dispozitive medicale, aparate sau echipamente medicale consumatoare de curent electric vo putea beneficia de tichetul electronic pentru energie în valoare de 50 de lei.

Ajutorul va fi acordat doar pentru perioada în care persoanele respective se află în tratament la domiciliu cu acele dispozitive, aparate sau echipamente medicale, potrivit Agerpres.

Potrivit ordonanței, persoanele aflate în risc de sărăcie energetică primesc ajutoare (voucher electronic în valoare de 50 de lei) pentru plata facturilor emise din 1 iulie 2025.

Măsura vizează sprijinirea persoanelor singure cu venituri sub 1.940 lei/lună și familiilor cu venituri medii sub 1.784 lei/lună/persoană. Peste 2,1 milioane de gospodării din întreaga țară vor putea accesa acest sprijin.

Alte prevederi

Un alt amendament adoptat în comisii stipulează că ”pentru categoriile sociale lipsite de acces la mediul online, aflate în imposibilitate de deplasare, din motive medicale și/sau financiare, până la un sediu de primărie sau poștă, administrațiile publice locale sunt obligate să desemneze o persoană care să le reprezinte în vederea obținerii tichetului electronic pentru energie în valoare de 50 de lei”.

OUG 35/2025 privind introducerea unui mecanism de sprijin pentru consumatorii casnici de energie electrică aflați în situația de sărăcie energetică va intra în dezbaterea plenului Senatului, ca prim for legislativ sesizat.

Carduri de energie 2025. Cum se depune cererea

Cererea pentru ajutorul de stat de 50 de lei pe lună se depune:

prin înregistrare în platforma/aplicația ePIDS (Ministerul Muncii), AICI, de către titular sau o persoană desemnată de acesta

sau

la oficiul poștal, unde beneficiarul primește o cerere tipărită (formular) și o completează

sau

la primăria din localitatea unde este locul de consum/domiciliul, se completează cerere tipărită

Cererea se depune/înregistrează o singură dată, pentru perioada până la 31 martie 2026. Platforma verifică lunar dacă sunt îndeplinite condițiile. Dacă solicitantul își schimbă adresa sau componența familiei se modifică, acesta trebuie să depună o nouă cerere cu datele actualizate.

Odată cu înscrierea în platforma online/aplicație, datele sunt verificate automat și cererea este validată sau invalidată, în funcție de încadrarea în condițiile de acordare a ajutorului.

Platforma poate fi accesată de pe orice dispozitiv conectat la internet: laptop, calculator, telefon mobil, tabletă. Nu este necesară descărcarea aplicației.

Carduri de energie 2025. Ce sunt și cum pot fi folosite

După ce beneficiarul a depus/înregistrat cererea și aceasta a fost validată (a îndeplinit condițiile), primește un tichet în valoare de 50 de lei pe lună. Poate primi tichetul online (în platforma electronică EPIDS, pe adresa epids.mmuncii.ro).

Banii sunt se dau în numerar și nu se virează în cont bancar.

Cu acest tichet, cu factura la energie și cu buletinul, beneficiarul merge la poștă și plătește factura. Tichetele acoperă doar o parte din valoarea facturii.

Indiferent dacă solicitarea a fost înregistrată direct de beneficiar în aplicație sau de un reprezentant al primăriei/poștei pentru acesta, tichetele se acordă astfel:

pentru cereri înregistrate în aplicație până în 27 septembrie – ajutorul se acordă pentru lunile iulie și august (100 lei în total)

pentru cereri înregistrate în aplicație în perioada 28 –30 septembrie 2025, sprijinul se acordă pentru facturi din luna septembrie 2025. Nu nu se mai acordă pentru lunile iulie și august 2025. Tichetul electronic de energie va fi încărcat în luna octombrie

pentru cereri introduse în aplicația EPIDS începând cu luna octombrie 2025, sprijinul se acordă exclusiv din luna depunerii solicitării

Mai multe detalii, AICI.

