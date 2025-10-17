Carduri educaționale 2025: peste 40.000 de elevi nu au utilizat tichetele. Vor pierde 500 de lei

Carduri educaționale 2025: Autoritățile atenționează că sunt nefolosiți peste 21 de milioane de lei de pe cardurile educaționale pentru elevi. Cu acești bani se pot cumpăra îmbrăcăminte și rechizite pentru școală. Perioada de utilizare a acestora expiră la finalul lunii octombrie, iar banii vor fi pierduți.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și Ministerul Educației transmit un apel către părinți, profesori și directorii de școli:

”Mai sunt 21 milioane lei de cheltuit de către elevii vulnerabili din toată țara.

Banii expiră la finalul acestei luni (31 octombrie). Sumele necheltuite vor fi pierdute.

Sprijinul de 500 lei per elev vulnerabil poate fi folosit pentru rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte sau alte produse necesare pentru școală.

Este vorba de aproximativ 42.000 de beneficiari la nivel național.

Banii sunt acordați din fonduri europene, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027”, a anunțat MIPE.

Carduri educaționale 2025

În anul școlar 2024–2025, MIPE a alimentat 666.373 carduri educaționale cu sprijinul de 500 lei per beneficiar.

Pentru anul școlar 2024–2025, MIPE a virat suma totală de 333.186.500 lei, aferentă tuturor cardurilor pentru care unitățile de învățământ au confirmat predarea către părinți sau reprezentanți legali ai copiilor eligibili. În august, Guvernul a extins perioada în care pot fi folosite cardurile educaționale, în condițiile în care sumele aflate pe carduri și neutilizate erau de aproape 30 de milioane de lei.

Tichetele sociale pe suport electronic în valoare de 500 lei sunt acordate pe o perioadă de 4 ani, începând cu anul școlar 2023–2024.

Cardurile pot fi utilizate pentru achiziția de materiale necesare frecventării școlii și grădiniței – rechizite, papetărie, articole de pictură, ghiozdane și haine.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va continua finanțarea acestui sprijin de 500 lei acordat anual, într-o singură tranșă, pentru elevii din medii defavorizate, pentru anii scolari 2025-2026 si 2026-2027.

Cardurile educaționale sunt finanțate din fonduri europene, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027, și continuă măsurile implementate anterior prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014–2020.

