Economie

PROGRAM magazine de Anul Nou 2026: Kaufland, Lidl, Carrefour, Penny, Profi, Selgros, Dacia, Transeuro, mall-uri. Unde e deschis

Publicat

acum O oră

PROGRAM magazine de Anul Nou 2026. În săptămâna 29 decembrie - 4 ianuarie, majoritatea magazinelor au program special.

Cei care doresc să cumpere alimente sau cadouri în această perioadă au la dispoziție mai multe supermarketuri în Alba și în țară, dar și complexuri comerciale la Alba Iulia.

Program KAUFLAND de Anul Nou 2026

Luni și marți, 29-30 decembrie: 7.00-22.30

Miercuri, 31 decembrie: 7.00-18.00

Joi, 1 ianuarie: închis

Vineri, 2 ianuarie: 9.00-18.00

Sâmbătă, 3 ianuarie: 7.00-22.30

Duminică, 4 ianuarie: 8.00-20.30

Program LIDL de Anul Nou 2026

Luni și marți, 29-30 decembrie: 7.00-22.00

Miercuri, 31 decembrie: 7.00-18.00

Joi, 1 ianuarie: închis

Vineri, 2 ianuarie: 10.00-18.00

Sâmbătă, 3 ianuarie: 7.00-22.30

Duminică, 4 ianuarie: 8.00-20.30

Program CARREFOUR de Anul Nou 2026

Alba Iulia, A.I. Cuza 2

Luni și marți, 29-30 decembrie: 7.00-23.00

Miercuri, 31 decembrie: 7.00-18.00

Joi, 1 ianuarie: închis

Vineri, 2 ianuarie: 7.00-22.00

Sâmbătă, 3 ianuarie: 7.00-22.00

Duminică, 4 ianuarie: 7.00-22.00

Program CAROLINA MALL Alba Iulia de Anul Nou 2026

A.I. Cuza 2

Luni și marți, 29-30 decembrie: 10.00-22.00

Miercuri, 31 decembrie: 10.00-18.00

Joi, 1 ianuarie: închis

Vineri, 2 ianuarie: 10.00-22.00

Sâmbătă, 3 ianuarie: 10.00-22.00

Duminică, 4 ianuarie: 10.00-22.00

Program ALBA MALL de Anul Nou 2026

Alba Iulia, Tudor Vladimirescu 50A

Luni și marți, 29-30 decembrie: 10.00-22.00

Miercuri, 31 decembrie: 10.00-16.00

Joi, 1 ianuarie: închis

Vineri, 2 ianuarie: 14.00-16.00

Sâmbătă, 3 ianuarie: 10.00-22.00

Duminică, 4 ianuarie: 10.00-22.00

Program SELGROS de Anul Nou 2026

Alba Iulia, Republicii 30

Luni și marți, 29-30 decembrie: 8.00-21.00

Miercuri, 31 decembrie: 8.00-17.00

Joi, 1 ianuarie: închis

Vineri, 2 ianuarie: 8.00-20.00

Sâmbătă, 3 ianuarie: 8.00-21.00

Duminică, 4 ianuarie: 8.00-20.00

Program PROFI de Anul Nou 2026

Luni și marți, 29-30 decembrie: 7.00-22.00

Miercuri, 31 decembrie: 10.00-18.00

Joi, 1 ianuarie: închis

Vineri, 2 ianuarie: 7.00-22.00

Sâmbătă, 3 ianuarie: 7.00-22.00

Duminică, 4 ianuarie: 7.00-22.00

Program PROFI Alba Iulia 24/7 de Crăciun 2025 și Anul Nou

Calea Moților 1

Program nonstop cu excepția următoarelor zile:

Miercuri, 31 decembrie: deschis până la ora 19.00

Joi, 1 ianuarie: închis

Vineri, 2 ianuarie: 10.00-18.00

Program PENNY de Anul Nou 2026

Luni și marți, 29-30 decembrie: 7.00-22.00

Miercuri, 31 decembrie: 7.00-18.00

Joi, 1 ianuarie: închis

Vineri, 2 ianuarie: 10.00-18.00

Sâmbătă, 3 ianuarie: 7.00-22.00

Duminică, 4 ianuarie: 7.00-22.00

Program magazine Dacia Market Alba Iulia de Anul Nou 2026

Magazinele Dacia Market 103 Albina (Bd. Transilvaniei 23) și 117 Arieșul (Bd. Transilvaniei 25)

Luni și marți, 29-30 decembrie: 7.00-22.00

Miercuri, 31 decembrie: 7.00-18.00

Joi, 1 ianuarie: închis

Vineri, 2 ianuarie: închis

Magazinele Dacia Market 106 Central (Piața Iuliu Maniu 16, Bloc 16MC) și 115 (str. Livezii 50, Bloc 72)

Luni și marți, 29-30 decembrie: 7.00-22.00

Miercuri, 31 decembrie: 7.00-18.00

Joi, 1 ianuarie: închis

Vineri, 2 ianuarie: închis

Magazinele Dacia Market: 105 (str. Cloșca Bloc 40), 107 (str. Tudor Vladimirescu Bloc 32), 110 (Bd. 1 Decembrie 1918, Bloc M1-M2), 119 (Calea Moților Bl MV12), 123 (Bd. Republicii 50 Bloc 114)

și 120 Aiud (str. Mihai Viteazul 9-10, Bloc 2 A-H), 121 Sebeș (str. Mihail Kogălniceanu Bloc B2)

Luni și marți, 29-30 decembrie: 7.00-22.00

Miercuri, 31 decembrie: 7.00-18.00

Joi, 1 ianuarie: închis

Vineri, 2 ianuarie: închis

Depozit Magazin Dacia Market 112 – Alba Iulia, Bd Republicii 20 Bloc D1A

Luni și marți, 29-30 decembrie: 8.00-20.00

Miercuri, 31 decembrie: 8.00-16.00

Joi, 1 ianuarie: închis

Vineri, 2 ianuarie: închis

Program magazine Transeuro Grup D`ale lui Vesa de Anul Nou 2026

Miercuri, 31 decembrie: 6.00-16.00

Joi, 1 ianuarie: închis

Vineri, 2 ianuarie: 10.00-18.00

Programul normal al magazinelor variază în funcție de locație. La Alba Iulia, în centru, lângă Piață, programul normal este: luni-vineri orele 7.00-19.00; sâmbăta orele 7.00-15.00, duminica orele 7.30-12.30.

Program DEDEMAN Anul Nou 2026

Alba Iulia, Ghe. Șincai 4

Luni și marți, 29-30 decembrie: 8.00-21.00

Miercuri, 31 decembrie: închis

Joi, 1 ianuarie: închis

Vineri, 2 ianuarie: închis

Sâmbătă, 3 ianuarie: 8.00-20.00

Duminică, 4 ianuarie: 9.00-18.00

Ultimele articole pe alba24
