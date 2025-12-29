Economie
PROGRAM magazine de Anul Nou 2026: Kaufland, Lidl, Carrefour, Penny, Profi, Selgros, Dacia, Transeuro, mall-uri. Unde e deschis
PROGRAM magazine de Anul Nou 2026. În săptămâna 29 decembrie - 4 ianuarie, majoritatea magazinelor au program special.
Cei care doresc să cumpere alimente sau cadouri în această perioadă au la dispoziție mai multe supermarketuri în Alba și în țară, dar și complexuri comerciale la Alba Iulia.
Program KAUFLAND de Anul Nou 2026
Luni și marți, 29-30 decembrie: 7.00-22.30
Miercuri, 31 decembrie: 7.00-18.00
Joi, 1 ianuarie: închis
Vineri, 2 ianuarie: 9.00-18.00
Sâmbătă, 3 ianuarie: 7.00-22.30
Duminică, 4 ianuarie: 8.00-20.30
Program LIDL de Anul Nou 2026
Luni și marți, 29-30 decembrie: 7.00-22.00
Miercuri, 31 decembrie: 7.00-18.00
Joi, 1 ianuarie: închis
Vineri, 2 ianuarie: 10.00-18.00
Sâmbătă, 3 ianuarie: 7.00-22.30
Duminică, 4 ianuarie: 8.00-20.30
Program CARREFOUR de Anul Nou 2026
Alba Iulia, A.I. Cuza 2
Luni și marți, 29-30 decembrie: 7.00-23.00
Miercuri, 31 decembrie: 7.00-18.00
Joi, 1 ianuarie: închis
Vineri, 2 ianuarie: 7.00-22.00
Sâmbătă, 3 ianuarie: 7.00-22.00
Duminică, 4 ianuarie: 7.00-22.00
Program CAROLINA MALL Alba Iulia de Anul Nou 2026
A.I. Cuza 2
Luni și marți, 29-30 decembrie: 10.00-22.00
Miercuri, 31 decembrie: 10.00-18.00
Joi, 1 ianuarie: închis
Vineri, 2 ianuarie: 10.00-22.00
Sâmbătă, 3 ianuarie: 10.00-22.00
Duminică, 4 ianuarie: 10.00-22.00
Program ALBA MALL de Anul Nou 2026
Alba Iulia, Tudor Vladimirescu 50A
Luni și marți, 29-30 decembrie: 10.00-22.00
Miercuri, 31 decembrie: 10.00-16.00
Joi, 1 ianuarie: închis
Vineri, 2 ianuarie: 14.00-16.00
Sâmbătă, 3 ianuarie: 10.00-22.00
Duminică, 4 ianuarie: 10.00-22.00
Program SELGROS de Anul Nou 2026
Alba Iulia, Republicii 30
Luni și marți, 29-30 decembrie: 8.00-21.00
Miercuri, 31 decembrie: 8.00-17.00
Joi, 1 ianuarie: închis
Vineri, 2 ianuarie: 8.00-20.00
Sâmbătă, 3 ianuarie: 8.00-21.00
Duminică, 4 ianuarie: 8.00-20.00
Program PROFI de Anul Nou 2026
Luni și marți, 29-30 decembrie: 7.00-22.00
Miercuri, 31 decembrie: 10.00-18.00
Joi, 1 ianuarie: închis
Vineri, 2 ianuarie: 7.00-22.00
Sâmbătă, 3 ianuarie: 7.00-22.00
Duminică, 4 ianuarie: 7.00-22.00
Program PROFI Alba Iulia 24/7 de Crăciun 2025 și Anul Nou
Calea Moților 1
Program nonstop cu excepția următoarelor zile:
Miercuri, 31 decembrie: deschis până la ora 19.00
Joi, 1 ianuarie: închis
Vineri, 2 ianuarie: 10.00-18.00
Program PENNY de Anul Nou 2026
Luni și marți, 29-30 decembrie: 7.00-22.00
Miercuri, 31 decembrie: 7.00-18.00
Joi, 1 ianuarie: închis
Vineri, 2 ianuarie: 10.00-18.00
Sâmbătă, 3 ianuarie: 7.00-22.00
Duminică, 4 ianuarie: 7.00-22.00
Program magazine Dacia Market Alba Iulia de Anul Nou 2026
Magazinele Dacia Market 103 Albina (Bd. Transilvaniei 23) și 117 Arieșul (Bd. Transilvaniei 25)
Luni și marți, 29-30 decembrie: 7.00-22.00
Miercuri, 31 decembrie: 7.00-18.00
Joi, 1 ianuarie: închis
Vineri, 2 ianuarie: închis
Magazinele Dacia Market 106 Central (Piața Iuliu Maniu 16, Bloc 16MC) și 115 (str. Livezii 50, Bloc 72)
Luni și marți, 29-30 decembrie: 7.00-22.00
Miercuri, 31 decembrie: 7.00-18.00
Joi, 1 ianuarie: închis
Vineri, 2 ianuarie: închis
Magazinele Dacia Market: 105 (str. Cloșca Bloc 40), 107 (str. Tudor Vladimirescu Bloc 32), 110 (Bd. 1 Decembrie 1918, Bloc M1-M2), 119 (Calea Moților Bl MV12), 123 (Bd. Republicii 50 Bloc 114)
și 120 Aiud (str. Mihai Viteazul 9-10, Bloc 2 A-H), 121 Sebeș (str. Mihail Kogălniceanu Bloc B2)
Luni și marți, 29-30 decembrie: 7.00-22.00
Miercuri, 31 decembrie: 7.00-18.00
Joi, 1 ianuarie: închis
Vineri, 2 ianuarie: închis
Depozit Magazin Dacia Market 112 – Alba Iulia, Bd Republicii 20 Bloc D1A
Luni și marți, 29-30 decembrie: 8.00-20.00
Miercuri, 31 decembrie: 8.00-16.00
Joi, 1 ianuarie: închis
Vineri, 2 ianuarie: închis
Program magazine Transeuro Grup D`ale lui Vesa de Anul Nou 2026
Miercuri, 31 decembrie: 6.00-16.00
Joi, 1 ianuarie: închis
Vineri, 2 ianuarie: 10.00-18.00
Programul normal al magazinelor variază în funcție de locație. La Alba Iulia, în centru, lângă Piață, programul normal este: luni-vineri orele 7.00-19.00; sâmbăta orele 7.00-15.00, duminica orele 7.30-12.30.
Program DEDEMAN Anul Nou 2026
Alba Iulia, Ghe. Șincai 4
Luni și marți, 29-30 decembrie: 8.00-21.00
Miercuri, 31 decembrie: închis
Joi, 1 ianuarie: închis
Vineri, 2 ianuarie: închis
Sâmbătă, 3 ianuarie: 8.00-20.00
Duminică, 4 ianuarie: 9.00-18.00
