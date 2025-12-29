Intervenție chirurgicală realizată în premieră la Spitalul Județean din Alba Iulia, de către cadrele medicale de la Secția ORL

O intervenție chirurgicală s-a realizat în premieră la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în urma căreia pacientul și-a recăpătat auzul și nu mai este nevoit să evite contactul urechii cu apa.

Este vorba despre operația de reconstrucție a membranei timpanice cu cartilaj prin tehnica endoscopică.

Potrivit reprezentanților SJU Alba Iulia, cadrele medicale din cadrul Secției ORL a spitalului au realizat recent o intervenție chirurgicală în premieră la nivelul unității medicale: miringoplastie cu cartilaj tragal realizată endoscopic.

Această procedură minim invazivă de reconstrucție a membranei timpanice a fost efectuată cu succes la un pacient diagnosticat cu perforație timpanică posttraumatică, însoțită de hipoacuzie de transmisie și vertij.

În urma intervenției, pacientul și-a recăpătat auzul și nu mai este nevoit să evite contactul urechii cu apa.

„Intervenția s-a realizat complet endoscopic, în analgosedare, în aproximativ 30 de minute. În acest timp, am pregătit grefa de cartilaj tragal, care a fost ulterior atașată inlay la nivelul perforației.

Peste grefă a fost aplicat gelaspon - bureți resorbabili care au favorizat fixarea acesteia. La controlul postoperator, efectuat la 10 zile, s-a constatat integritatea membranei timpanice, precum și ameliorarea auzului, confirmată prin audiogramă tonală”, a declarat dr. Delia Florean, medic specialist ORL.

Echipă medicală multidisciplinară și dotări moderne ale spitalului

Succesul acestei intervenții a fost posibil datorită unei echipe medicale multidisciplinare, formată din dr. Nicolae Deneș, medic specialist ATI, alături de asistentele și infirmierele din cadrul blocului operator și al Secției ORL, precum și datorită dotărilor moderne ale spitalului: turn de endoscopie KARL STORZ, optici endoscopice cu diferite angulații și instrumentar de microchirurgie otologică.

"În primul meu an ca medic specialist ORL în cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, am realizat numeroase intervenții endoscopice, atât endonazale - pentru tratamentul rinosinuzitelor cronice cu sau fără polipi nazali, al deviației de sept și al rinitelor alergice, cât și otologice simple, precum miringotomii și miringoplastii.

Chirurgia endoscopică oferă multiple beneficii pacienților, favorizând o vindecare mai rapidă, fiind minim invazivă și permițând o vizualizare directă, precisă, a câmpului operator.

De asemenea, costurile sunt mai reduse comparativ cu chirurgia microscopică. Ne propunem să continuăm dezvoltarea acestui tip de intervenții, să învățăm permanent prin cursuri și colaborări cu centre medicale de referință, pentru a oferi pacienților din județul Alba cele mai bune șanse la o viață normală”, a mai precizat dr. Delia Florean.

În anul 2025, cu sprijinul Consiliului Județean Alba și a fondurilor europene, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a achiziționat mai multe echipamente medicale și a continuat lucrările de modernizare și extindere a mai multor secții, cu scopul de a oferi servicii medicale cât mai bune.

