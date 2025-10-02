Casa Auto Sebeș a inaugurat MAR20X- cel mai nou concept de showroom pentru Mercedes Benz. Experiență auto premium în județul Alba

Casa Auto Sebeș a inaugurat, joi, 2 octombrie 2025, cel mai nou showroom Mercedes-Benz din județul Alba – un spațiu ultramodern realizat după conceptul MAR20X, care redefinește experiența auto prin digitalizare, personalizare și rafinament.

Evenimentul a reunit zeci de invitați – clienți, parteneri, reprezentanți ai autorităților locale și județene – și a marcat o nouă etapă în dezvoltarea brandului Mercedes-Benz în România, dar și în evoluția mediului de afaceri din Sebeș.

MAR20X – o nouă viziune Mercedes-Benz: design exclusivist, digitalizare și experiență premium

Conceptul MAR20X aduce o abordare complet nouă în relația dintre client și brandul Mercedes-Benz. Noul showroom Casa Auto Sebeș oferă o experiență complet digitalizată, cu zone de prezentare interactive, design sofisticat și consultanță personalizată.

Clienții pot explora modelele Mercedes-Benz prin soluții digitale inovatoare, pot beneficia de asistență individualizată din partea experților și pot descoperi cele mai noi standarde Corporate Identity ale mărcii.

Ioan Oprean: „Facem un pas important către o nouă eră în domeniul auto”

Fondatorul Casa Auto Sebeș, Ioan Oprean, a deschis evenimentul cu un discurs despre viziunea care a stat la baza dezvoltării companiei și despre evoluția acesteia în ultimele două decenii.

„Astăzi nu este doar o inaugurare, este o celebrare a viziunii, a perseverenței și a evoluției continue. De la începuturile grupului Oprean, în 1993, am învățat că pentru a construi ceva durabil ai nevoie de muncă serioasă, de oameni dedicați și de curajul de a privi mereu spre viitor”.

„Casa Auto Sebeș se aliniază, astfel, unui trend global și devine parte dintr-un proces care va schimba fața businessului nostru. Toate aceste schimbări se întâmplă la aproape 20 de ani de existență și au fost făcute cu un eforturi notabile, dar mai ales cu pasiune și credință în viitor.”

„Nimic nu ar fi fost posibil fără echipa din spatele acestui proiect. Suntem împreună cu oameni care lucrează alături de noi încă de la începuturi și suntem mândri de fiecare dintre ei.”- a spus Ioan Oprean

Stepan Kunze: „Astăzi nu investim doar într-o clădire, ci în viitor”

Invitat special la eveniment, Stepan Kunze, Head of Mercedes-Benz Vans Central & Eastern Europe, a transmis un mesaj de recunoaștere pentru parteneriatul de lungă durată dintre Mercedes-Benz și Casa Auto Sebeș.

„Este o mare onoare pentru mine să fiu astăzi la Sebeș, la inaugurarea oficială a noului showroom Mercedes-Benz Vans. În numele echipei Mercedes-Benz Vans, felicit întreaga echipă Casa Auto Sebeș pentru profesionalismul, implicarea și contribuția lor excelentă la dezvoltarea businessului nostru în România.”

„Trăim vremuri complicate, cu presiune economică și tensiuni politice. Cel mai bun răspuns la incertitudine este să rămâi concentrat și să creezi produse dorite și inteligente. Astăzi nu investim doar într-o clădire nouă, ci în viitor – în reziliență, în inovație și în sustenabilitate.”

„Casa Auto Sebeș este unul dintre partenerii noștri cei mai dedicați. Prin seriozitate, orientare către client și standarde înalte de calitate, echipa de aici a construit o reputație solidă, care reflectă perfect valorile brandului Mercedes-Benz.”

Alexandru Rugină: „Această inaugurare este o dovadă a angajamentului față de clienți”

La rândul său, Alexandru Rugină, Managing Director Mercedes-Benz Vans România, a subliniat rolul important al partenerilor locali în succesul mărcii pe piața românească.

„Pentru mine este o onoare să mă aflu aici, într-un moment special pentru Casa Auto Sebeș, dar și pentru Mercedes-Benz România. Nu asistăm doar la o inaugurare de showroom, ci la o expresie a angajamentului față de clienți și față de serviciile oferite”, a declarat Alexandru Rugină.

„Într-un context economic dificil, am reușit performanța de a depăși media europeană în cota de piață pentru modelele Sprinter, V-Class și Vito, iar Casa Auto Sebeș a contribuit cu succes la acest lucru. Merită toate felicitările noastre.”

„Investim continuu în tehnologie, produse, servicii și oameni. Segmentul autovehiculelor comerciale electrice este în plină creștere și bine primit de public, ceea ce arată că direcția noastră este cea corectă. Credem în viitor, investim în viitor, iar alături de partenerii noștri, sunt sigur că vom ajunge acolo unde ne dorim.”

Dorin Nistor: „La Sebeș avem un mediu de afaceri unit și puternic. Familia Oprean merită toate felicitările”

Primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor, a felicitat familia Oprean pentru perseverența și contribuția la dezvoltarea mediului economic local.

„Mă bucur foarte mult să fiu aici și vreau, sincer, să felicit familia Oprean pentru perseverență, pentru faptul că au continuat să investească în Sebeș și, mai ales, pentru că au reușit. Merită toate aplauzele noastre”, a spus edilul.

„La Sebeș avem un mediu de afaceri foarte frumos, foarte bine dezvoltat, dar mai ales unit. Chiar dacă există rivalități în business, oamenii de afaceri din Sebeș păstrează între ei o legătură de prietenie și respect. Este un model care arată că se poate construi împreună.”

Primarul a încheiat într-o notă optimistă și personală, cu un mesaj adresat familiei Oprean și comunității locale: „Le urez mult succes în continuare și, cine știe, peste 50 de ani, când vom revedea imaginile de azi, să fim toți la fel de tineri. La mulți ani grupului de firme Oprean!”

Ce înseamnă MAR20X : Explicațiile lui Andrei Oprean- managerul Casa Auto Sebeș

Andrei Oprean – Managing Director la Casa Auto Sebeș explică ce înseamnă conceptul MAR20X: ”Accentul este pus pe digitalizare, personalizare și eficiență reflectă viziunea brandului: un portofoliu inovator, servicii premium și o experiență de top pentru fiecare client. Sunt trei direcții principale care definesc acest concept inovator:

Tehnologie avansată în procesul de achiziție: Clienții devin centrul fiecărei interacțiuni, având acces la soluții digitale inovatoare pentru explorarea și configurarea modelelor Mercedes-Benz într-un mod intuitiv și eficient.

Consultanță personalizată: Fiecare vizitator beneficiază de sprijinul unui expert dedicat, care oferă recomandări adaptate nevoilor individuale, de la prima interacțiune până la livrarea automobilului.

Un mediu premium: Spațiul este construit conform celor mai noi standarde Corporate Identity Mercedes-Benz, cu un design sofisticat și relaxant, perfect armonizat cu valorile brandului.

Conceptul MAR20X și mobilitatea modernă MAR20X reprezintă răspunsul Mercedes-Benz la noile tendințe din piața auto globală.

MAR20X- Noua experiență auto de la Casa Auto Sebeș

Andrei Oprean, managerul Casa Auto Sebeș spune că clienții vor avea la dispoziție începând din 2 octombrie 2025 cele mai noi modele Mercedes-Benz și servicii post-vânzare într-un spațiu gândit pentru a combina eleganța cu funcționalitatea.

MAR20X optimizează procesul de vânzare și ridică la un nou nivel standardele de excelență, iar prin inaugurarea showroomului Casa Auto Sebeș – Mercedes-Benz MAR20X, municipiul Sebeș își menține rolul de reper pe harta excelenței auto din România și primul și cel mai important din județul Alba.

