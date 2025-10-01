Casele nedeclarate și construcțiile ridicate fără autorizație vor fi verificate cu drone. Anunțul ministrului Cseke Attila

Casele nedeclarate și construcțiile ridicate fără autorizație vor fi verificate cu ajutorul dronelor, care vor putea măsura și suprafața lor și eventualele anexe adăugate ulterior.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, miercuri la Digi24, că măsura prin care construcțiile nedeclarate sau ridicate fără autorizație să fie identificate cu ajutorul dronelor e prevăzută în pachetul privind reforma administrației locale.

Dacă va exista consens în coaliție și acest pachet va trece, atunci măsura ar putea intra în vigoare și să fie aplicată de la începutul anului viitor.

„Este punerea în legalitate a situației de fapt și o corectitudine față de cetățeanul care își plătește impozitele.

Nu doar unii trebuie să plătească impozite, și ceilalți care au construcții pe care nu le declară, trebuie să plătească.

Și atunci statul trebuie să creeze mecanisme, inclusiv prin această verificare prin drone, care se face în Occident, în alte țări se face de mai mult timp. Nu e nicio noutate la noi”, a completat el.

Concret, dronele vor putea fi utilizate pentru identificarea clădirile și pentru a măsura suprafața lor.

Pe baza acestor măsurători se va deschide rol fiscal pentru cetățenii care nu și-au declarat clădirea respectivă.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News