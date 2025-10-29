Connect with us

Legea prin care unele construcții vor fi putea fi ridicate fără autorizație. Dezbateri în Comisia de Administrație din Parlament

Au început dezbaterile, pe amendamente, a Codului urbanismului. Potrivit propunerilor la proiect, unele construcții vor putea fi ridicate fără autorizație.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat recent, într-o declarație pentru alba24.ro, că propunerea sa este să fie simplificată procedura.

S-a referit la case până în 150 de metri pătrați în mediul rural, dar și la anexe din gospodării și de la orașe, precum bucătării de vară, garaje și alte asemenea, până în 20 mp. În cazul acestora, doar să se facă un proiect și să fie comunicat primăriei, iar, dacă aceasta nu transmite obiecții în 15 zile, nu va fi nevoie de autorizare de construire.

Alte modificări propuse la Codul urbanismului

Și serele și solariile ar urma să fie exceptate de la necesitatea autorizării de construcție, pentru care amenzile sunt acum între 1.000 și 100.000 de lei. Este vorba despre sere pentru legume, fructe sau flori amplasate pe terenurile casei de locuit, precum și curți și grădini din jurul acesteia.

Proiectul de modificare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (Codul urbanismului) a trecut de Senat și de Comisia de Agricultură din Camera Deputaților.

Dezbateri în Comisia de Administrație la Camera Deputaților

Florin Roman, deputat PNL de Alba, a anunțat că proiectul, pe amendamente, este în dezbateri la Colisia de Administrație din Camera Deputaților. Acesta a subliniat că este vorba despre debirocratizarea relației dintre cetățean și administrație.

”Am început dezbaterea pe amendamente a Codului urbanismului, spun eu, cea mai importantă lege care va fi adoptată de Parlamentul României, în acest an.

Vorbim de o lege de circa 1000 de pagini, care reunește la un loc legi și ordonanțe, vorbim de 590 de articole și 771 de amendamente.

Codul urbanismului este o lege bună, nu perfectă, pentru ca aici vorbim și de lucruri sensibile legate de autorizare, spații verzi, plaje, modul de împărțire a banilor și atribuțiilor între sectoare și Primăria Generală, dar după adoptarea ei putem vorbi de un moment zero în debirocratizarea lucrurilor ce îngreunează relația între cetățean și administrația publică locală și centrală.

Am lucrat în comisia specială care a scris “Codul Administrativ”, acum sunt președintele Comisiei de Administrație, cea care dă raportul final pe “Biblia urbanismului”. Sunt recunoscător pentru ca am avut această șansă, de a arăta foștilor colegi din administrația publică faptul ca am rămas un om al faptelor concrete și ca nu am uitat niciodată ca am plecat mai sus, din rândul lor”, a anunțat deputatul.

Citește și Ce lucrări se pot face fără autorizație de construcție la renovarea casei sau apartamentului. Prevederi din legislația actualizată

Ultimele articole pe alba24
