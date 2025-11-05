Connect with us

Abrud

Cât a contribuit Cupru Min Abrud la bugetele locale. Suma, mai mare cu 2,2 milioane lei față de anul trecut

Contribuția Cupru Min Abrud la bugetele locale a crescut în trimestrul a treilea al anului 2025 cu 2,2 milioane lei, comparativ cu tot anul 2024, anunță compania.

În total, Cupru Min Abrud a contribuit la bugetele României cu peste 89,5 milioane lei (aproape 18 milioane euro) conform bilanțului financiar de la finalul T3 – 2025.

Bugetul de stat beneficiază de cea mai mare sumă virată de companie (35,2 milioane lei). Pe locul 2 se situează bugetul asigurărilor sociale (26,1 milioane lei) și bugetele locale (17,8 milioane lei).

Sumele pe localități

Localitățile unde operează Cupru Min primesc, per total, cu 2,2 milioane lei în plus la finalul trimestrului al treile 2025 față de întreg anul 2024 (15,6 milioane lei).

Comuna Lupșa este prima beneficiară (15,2 milioane lei), urmată de Bucium (722,7 mii lei), Abrud (710,7 mii lei), Bistra (641,6 mii lei) și Roșia Montană (461,4 mii lei).

Plata redevențelor către Consiliul Județean Alba însumează în primele 9 luni ale anului curent circa 10,3 milioane lei, în creștere cu aproape 3 milioane lei față de întreg anul 2024 (7,4 milioane lei).

Profitul pe al treilea trimestru din 2025

Cupru Min Abrud, cu aproape 600 de angajați, a generat în T3 venituri de 440,8 milioane lei, cu un profit brut de circa 135,2 milioane lei. Impozitul pe profit reprezintă 20,7%.

„Rezultatele încurajatoare din finalul T3 probează tendința de creștere și consolidarea noastră ca una dintre cele profitabile și performante companii ale statului român, cu o pronunțată responsabilitate socială. Datorită acestor rezultate reușim să ne implicăm constant în îmbunătățirea nivelului de trai al comunității în care activăm, unde susținem excelența, performanța, tradițiile și cultura locuitorilor din Apuseni”, a declarat directorul general al Cupru Min, Mircea Goia.

Compania aduce venituri și pentru partenerii, colaboratorii sau furnizorii săi. Potrivit studiilor de piață, un loc de muncă în minerit generează între 6 și 8 locuri de muncă în alte sectoare de activitate, mai notează compania.

