Cât costă un loc de veci în Cimitirul Municipal din Alba Iulia și de ce se plătesc comisioane la lucrări: Răspunsurile primăriei

Publicat

acum 28 de secunde

Cât costă un loc de veci în Cimitirul Municipal din Alba Iulia și de ce se plătesc comisioane la lucrări: Primăria Alba Iulia a transmis, la solicitarea Alba24, detalii legate de costurile și procedura de atribuire a locurilor de veci din Cimitirul Municipal, în contextul în care mai mulți cititori s-au plâns că li s-au cerut sume uriașe pentru un asemenea loc.

Potrivit răspunsului oficial, taxa datorată Consiliului Local pentru dreptul de folosință a unui loc de înhumare simplu pe o perioadă de 25 de ani este de 163,91 lei.

Totuși există oameni care spun că li s-au cerut sume cu mult mai mari, de peste 20.000 de lei. Din informațiile adunate de reporteri, acestea ar viza locuri amenajate complet, de unde și costurile.

Dincolo de asta, administatorul cimitirului, firma SC Prometeu SRL, are dreptul să încaseze comisioane de la cei care execută lucrări la morminte, fără să facă nimic.

Explicațiile Primăriei Alba Iulia, legate de comisioane

Primăria Alba Iulia a explicat vag acest lucru, prin regulamentul stabilit în CL și prin faptul că pentru aceste comisioane se plătesc pentru accesul la sursa de apă și de energie.

Contractul cu SC Prometeu expiră în anul 2054.

Cât costă un loc de veci în Cimitirul Municipal din Alba Iulia? Toate explicațiile oferite de primărie la întrebările Alba24, mai jos:

Care este costul unui loc de veci în Cimitirul Municipal din Alba Iulia și care este procedura de achiziție?

Taxa datorată Consiliului Local al Municipiului pentru dreptul de folosință a unui loc de înhumare simplu, pe o perioadă de 25 de ani, este de 163,91 lei.

Conform art. 7 din Regulamentul privind administrarea și funcționarea Cimitirului Municipal Alba Iulia, anexat la HCL nr. 156/2011, modificat cu HCL nr. 454/2021, locurile de înhumare vor fi atribuite în folosință familiilor decedaților, pe o durată de 25 de ani, cu posibilitate de prelungire.

Cine încasează banii? Administrația publică sau firma care administrează?

Taxa de folosință a unui loc de înhumare se achită odată cu depunerea cererii de atribuire a unui loc de înhumare.

Suma se încasează de către Administrația Cimitirului, care eliberează dovada plății și o varsă la casieria Primăriei Municipiului Alba Iulia.

Ce se întâmplă cu persoanele decedate care nu au un loc de veci asigurat dinainte? Care sunt costurile în această situație și cine le suportă?

Locurile de înhumare vor fi atribuite în folosință familiilor decedaților începând cu momentul decesului, pe o durată de 25 de ani, cu posibilitate de prelungire, nu anticipat.

Taxa datorată Consiliului Local al Municipiului pentru dreptul de folosință a unui loc de înhumare simplu pe o perioadă de 25 de ani este de 163,91 lei.

Restul tarifelor sunt cele reglementate prin HCL nr. 374/2024 pentru serviciile prestate de către administratorul cimitirului, SC Prometeu SRL.

Vă rugăm să ne transmiteți situația sumelor încasate în 2024 și primele 6 luni din 2025 de la SC Prometeu SRL, administratorul cimitirului.

Suma totală încasată privind taxa pentru dreptul de folosință pentru anul 2024 a fost de 28.356 lei, iar pentru primele 6 luni ale anului 2025 a fost de 17.862 lei.

În ceea ce privește redevența rezultată din contractul de asociere nr. 13085/2005, suma încasată pentru anul 2024 a fost de 9.951 lei, echivalentul a 2.000 euro (sumă minimă din contract) + 10% din profitul realizat din utilizarea spațiilor, respectiv suma de 13.238 lei (plătită la depunerea bilanțului pentru anul 2024 în luna iunie 2025).

Pentru anul 2025, scadența plății redevenței este data de 31.12.2025.

Vă rugăm să ne transmiteți dacă Primăria Alba Iulia a făcut plăți către această firmă în aceeași perioadă și, dacă da, care sunt sumele și pentru ce?

Din datele furnizate de către Direcția de Asistență Socială, în anul 2024 au fost plătite 3 facturi în valoare totală de 12.093 lei, iar în anul 2025 nu s-a făcut nicio plată.

Plățile reprezintă contravaloarea serviciilor de înhumare a persoanelor nerevendicate de familie.

Vă rugăm să ne transmiteți data la care expiră contractul cu SC Prometeu SRL.

Data la care expiră contractul de asociere nr. 13085/2005 este 27.06.2054.

Vă rugăm să ne transmiteți cel mai recent regulament aprobat de CL în legătură cu funcționarea cimitirului.

Regulamentul privind administrarea și funcționarea Cimitirului Municipal Alba Iulia este reglementat prin HCL nr. 156/2011, modificat prin HCL nr. 313/26.09.2017, nr. 201/22.05.2018, nr. 33/29.01.2019, nr. 297/27.09.2019, nr. 356/22.12.2020, nr. 454/25.11.2021 și nr. 76/2024.

Vezi și 1 Noiembrie: Ziua Morților sau Luminația, ziua în care sunt pomeniți cei adormiți. Tradiții și superstiții de Moșii de Toamnă

Vă rugăm să explicați motivele pentru care o persoană care dorește amenajarea locului de veci trebuie să plătească sume de bani sub forma unor comisioane fixe administratorului cimitirului, chiar dacă firma respectivă nu execută nicio lucrare.

Conform art. 33 din Regulamentul privind administrarea și funcționarea Cimitirului Municipal Alba Iulia, anexă la HCL nr. 156/2011, modificată prin HCL nr. 454/25.11.2021:

„(1) Lucrările menționate la art. 32 pot fi executate de aparținătorii persoanelor decedate, prin intermediul unor persoane juridice sau persoane fizice autorizate, care au ca obiect de activitate realizarea de construcții, în următoarele condiții:

a) să prezinte Administrației Cimitirului Municipal contractul încheiat cu o persoană juridică sau cu o persoană fizică autorizată, care are ca obiect de activitate realizarea de construcții;

b) să semneze un angajament prin care se obligă să nu deterioreze aleile cimitirului sau mormintele învecinate, în caz contrar obligându-se să remedieze stricăciunile produse pe cheltuiala sa;

c) să achite către Administrația Cimitirului Municipal un comision fix pentru lucrările funerare executate, după cum urmează:

  • Amenajare bordură simplă – 400 lei
  • Amenajare bordură dublă – 800 lei
  • Amenajare cavou simplu – 800 lei
  • Amenajare cavou dublu – 1.500 lei
  • Montat capac simplu – 250 lei
  • Montat capac dublu – 500 lei
  • Lucrări de reparație care nu necesită manopere complexe – 300 lei
  • Lucrări de reparație care necesită manopere complexe – 500 lei

(2) În schimbul achitării comisionului, persoanele prevăzute la alin. (1) vor beneficia de acces la sursa de apă, energie ș.a.m.d.”

