Vremea în Alba, în săptămâna 15-21 decembrie: temperaturi neobișnuite, mai cald la munte. Prognoza meteo pe zile și localități
Vremea în Alba, în săptămâna 15-21 decembrie: temperaturile vor fi în urcare săptămâna viitoare, însă nopțile și diminețile vor fi reci. Este semnalat și fenomenul de inversie termică: va fi mai cald la munte decât în zonele de șes.
Sunt anunțate temperaturi maxime de 4-5 grade în primele zile ale săptămânii viitoare, iar minimele vor fi negative. Apoi se mai încălzește până la 7-8 grade Celsius.
La munte (Abrud, Câmpeni), maximele vor ajunge până la 9-11 grade, însă va fi frig noaptea (minime negative).
În zona Oașa și Arieșeni, vor fi între 3 și 10 grade.
Cerul va fi mai mult noros, însă vor fi și momente ale zilei în care soarele va ieși din nori.
Vremea în Alba, în săptămâna 15-21 decembrie
Vremea în Alba: Luni, 15 decembrie
Alba Iulia: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; predominant noros
Sebeș: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare cu nori
Șugag: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; parțial însorit
Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; parțial însorit
Aiud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori și soare
Blaj: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori și soare
Ocna Mureş: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; parțial însorit
Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; predominant noros
Abrud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros
Câmpeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros
Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; parțial însorit
Cugir: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare cu nori
Vremea în Alba: Marți, 16 decembrie
Alba Iulia: minime de -4 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soare cu nori
Sebeș: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare cu nori
Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; însorit
Oaşa: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; predominant însorit
Aiud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soare cu nori
Blaj: minime de -5 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soare cu nori
Ocna Mureş: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare cu nori
Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; însorit
Abrud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; însorit
Câmpeni: minime de -5 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; însorit
Arieşeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Cugir: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare cu nori
Vremea în Alba: Miercuri, 17 decembrie
Alba Iulia: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare
Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori și soare
Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare
Oaşa: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare
Aiud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare
Blaj: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare
Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare
Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros
Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare
Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare
Arieşeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare
Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori și soare
Vremea în Alba: Joi, 18 decembrie
Alba Iulia: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; soare cu nori
Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; parțial însorit
Șugag: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; parțial însorit
Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; parțial însorit
Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; soare cu nori
Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; soare cu nori
Ocna Mureş: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soare cu nori
Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; parțial însorit
Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; parțial însorit
Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; parțial însorit
Arieşeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori sporadici apoi însorit
Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; parțial însorit
Vremea în Alba: Vineri, 19 decembrie
Alba Iulia: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros
Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; înnorat apoi senin
Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare
Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros
Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros
Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros
Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; înnorare accentuată
Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros
Abrud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros
Câmpeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros
Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros
Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; înnorat apoi senin
Vremea în Alba: Sâmbătă, 20 decembrie
Alba Iulia: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros
Sebeș: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; soare cu nori
Șugag: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant însorit
Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros
Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros
Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros
Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare
Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; predominant noros
Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros
Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros
Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros
Cugir: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; soare cu nori
Vremea în Alba: Duminică, 21 decembrie
Alba Iulia: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros
Sebeș: minime de -2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori joși
Șugag: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; predominant noros
Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros
Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori joși
Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori joși
Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori joși
Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; parțial însorit
Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; predominant noros
Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; predominant noros
Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori joși
Cugir: minime de -2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori joși
sursa: accuweather.com
