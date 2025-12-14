Vremea în Alba, în săptămâna 15-21 decembrie: temperaturi neobișnuite, mai cald la munte. Prognoza meteo pe zile și localități

Vremea în Alba, în săptămâna 15-21 decembrie: temperaturile vor fi în urcare săptămâna viitoare, însă nopțile și diminețile vor fi reci. Este semnalat și fenomenul de inversie termică: va fi mai cald la munte decât în zonele de șes.

Sunt anunțate temperaturi maxime de 4-5 grade în primele zile ale săptămânii viitoare, iar minimele vor fi negative. Apoi se mai încălzește până la 7-8 grade Celsius.

La munte (Abrud, Câmpeni), maximele vor ajunge până la 9-11 grade, însă va fi frig noaptea (minime negative).

În zona Oașa și Arieșeni, vor fi între 3 și 10 grade.

Cerul va fi mai mult noros, însă vor fi și momente ale zilei în care soarele va ieși din nori.

Vremea în Alba, în săptămâna 15-21 decembrie

Vremea în Alba: Luni, 15 decembrie

Alba Iulia: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare cu nori

Șugag: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; parțial însorit

Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; parțial însorit

Aiud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori și soare

Blaj: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros

Câmpeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros

Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare cu nori

Vremea în Alba: Marți, 16 decembrie

Alba Iulia: minime de -4 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soare cu nori

Sebeș: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare cu nori

Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; însorit

Oaşa: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; predominant însorit

Aiud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soare cu nori

Blaj: minime de -5 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soare cu nori

Ocna Mureş: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare cu nori

Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; însorit

Abrud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; însorit

Câmpeni: minime de -5 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; însorit

Arieşeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Cugir: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare cu nori

Vremea în Alba: Miercuri, 17 decembrie

Alba Iulia: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare

Oaşa: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare

Aiud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare

Blaj: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare

Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare

Arieşeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare

Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori și soare

Vremea în Alba: Joi, 18 decembrie

Alba Iulia: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; soare cu nori

Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; parțial însorit

Șugag: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; parțial însorit

Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; parțial însorit

Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; soare cu nori

Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; soare cu nori

Ocna Mureş: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soare cu nori

Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; parțial însorit

Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; parțial însorit

Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; parțial însorit

Arieşeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori sporadici apoi însorit

Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; parțial însorit

Vremea în Alba: Vineri, 19 decembrie

Alba Iulia: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; înnorat apoi senin

Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare

Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros

Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; înnorare accentuată

Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros

Abrud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros

Câmpeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros

Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros

Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; înnorat apoi senin

Vremea în Alba: Sâmbătă, 20 decembrie

Alba Iulia: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; soare cu nori

Șugag: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant însorit

Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros

Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare

Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros

Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros

Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros

Cugir: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; soare cu nori

Vremea în Alba: Duminică, 21 decembrie

Alba Iulia: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de -2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori joși

Șugag: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; predominant noros

Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros

Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori joși

Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori joși

Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori joși

Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; parțial însorit

Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; predominant noros

Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; predominant noros

Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori joși

Cugir: minime de -2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori joși

sursa: accuweather.com

