Cât mai ține frigul în România: Prognoza meteo până la începutul lunii noiembrie

Cât mai ține frigul în România: Potrivit prognozei meteo pe următoarele patru săptămâni, publicată de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), temperaturile se vor menține, în general, apropiate de valorile normale pentru această perioadă, fără episoade majore de frig accentuat.

Vremea se va menține relativ blândă pentru această perioadă din an.

Așadar, toamna își păstrează tonul moderat, fără schimbări bruște sau episoade severe de răcire până la începutul lunii noiembrie.

În săptămâna 6 – 13 octombrie, valorile termice vor fi în general apropiate de mediile specifice pentru această perioadă, însă ușor mai coborâte în regiunile vestice.

În schimb, ploile vor fi puține – regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în sud-vestul țării.

Temperaturile se vor menține în jurul normelor climatologice, cu ușoare scăderi în regiunile intracarpatice și în perioada 13-20 octombrie.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele obișnuite pentru jumătatea lunii octombrie, fără fenomene extreme.

În săptămâna 20 – 27 octombrie, valorile termice se vor încadra în limitele normale pentru finalul lunii, dar se anunță mai multe ploi – regimul pluviometric va fi ușor excedentar în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie: Finalul lunii octombrie și începutul lui noiembrie aduc o vreme tipic autumnală, cu temperaturi normale pentru perioada respectivă. Cantitățile de precipitații se vor situa, de asemenea, în jurul celor obișnuite pentru acest interval.

În Alba, vremea se va încălzi ușor începând de miercuri, când se vor înregistra 14 grade Celsius. Joi, mercurul termometrelor va urca până la 17 grade în aproape tot județul, iar trendul se va menține cu variații de plus/minus un grad atât în weekendul următor cât și pe parcursul săptămânii de după.

