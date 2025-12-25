Fenomenele astronomice din 2026. De la eclipse la stele căzătoare și conjuncții planetare spectaculoase. LISTA

Fenomenele astronomice din 2026. Anul 2026 promite să fie fascinant pentru pasionații de astronomie. Secția de „Științele Universului și ale Vieții” din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad a pregătit o listă cu cele mai importante fenomene astronomice care vor avea loc anul viitor.

De la eclipse spectaculoase până la ploile de meteori și conjuncții planetare rare, evenimentele vor oferi oportunități unice pentru astronomi sau simpli admiratori ai frumuseții cerului.

Fenomenele astronomice din 2026. Eclipse solare și lunare, spectacolele majore ale anului

Anul 2026 va aduce pe glob patru eclipse, două de Soare și două de Lună, fiecare oferind perspective unice pentru observatorii din diferite zone ale planetei, potrivit astrobarlad.com.

Eclipsa inelară de Soare din 17 februarie 2026 va fi vizibilă din Oceanul Indian și Antarctica, oferind un spectacol cosmic impresionant pentru cei aflați în aceste regiuni.

La două săptămâni distanță, eclipsa totală de Lună din 3 martie 2026 va putea fi admirată din Oceanul Pacific, America de Nord, America de Sud, Asia și Australia.

Eclipsa totală de Soare din 12 august 2026 va fi vizibilă din Oceanul Arctic, Groenlanda, Islanda, Portugalia și Spania.

Locuitorii din vestul României vor putea observa faza parțială a eclipsei, chiar înainte de apusul Soarelui, cu o acoperire maximă de aproximativ 48%. Eclipsa nu va fi vizibilă de la Bârlad, limita teoretică de observare fiind situată la vest de linia Târgoviște - Onești.

Anul se va încheia cu eclipsa parțială de Lună din 28 august 2026, vizibilă din Europa, America de Nord, America de Sud și Africa.

Pentru observatorii din România, fenomenul va fi vizibil în a doua parte a nopții. Luna urmează să apună în faza de eclipsă parțială, spre orizontul vestic.

Conjuncții planetare și opoziții spectaculoase

Calendarul cosmic al anului 2026 este bogat în aliniamente planetare care vor transforma cerul nocturn într-un veritabil teatru astronomic.

Iată lista celor mai importante fenomene astronomice:

10 ianuarie 2026 - planeta Jupiter la opoziție (vizibilă toată noaptea);

8 martie 2026 - planetele Venus și Saturn în conjuncție (seara);

20 martie 2026 - echinocțiul de primăvară;

19 aprilie 2026 - ocultația Lunii cu roiul de stele Pleiadele (seara);

9 iunie 2026 - planetele Venus și Jupiter în conjuncție (seara);

21 iunie 2026 - solstițiul de vară;

15 august 2026 - planeta Venus la elongație vestică maximă (seara);

23 septembrie 2026 - echinocțiul de toamnă;

25 septembrie 2026 - planeta Neptun la opoziție (vizibilă toată noaptea);

4 octombrie 2026 - planeta Saturn la opoziție (vizibilă toată noaptea);

16 noiembrie 2026 - planetele Marte și Jupiter în conjuncție (dimineața);

25 noiembrie 2026 - planeta Uranus la opoziție (vizibilă toată noaptea);

21 decembrie 2026 - solstițiul de iarnă.

Ploile de meteori: spectacole cerești pe tot parcursul anului

Pasionații de stele căzătoare vor avea parte de numeroase oportunități în 2026.

În astronomie, ZHR (Zenithal Hourly Rate) reprezintă numărul maxim teoretic de meteori pe oră pe care un observator i-ar putea vedea în timpul unui curent meteoric, dacă punctul radiant s-ar afla direct deasupra capului (la zenit), în condiții de cer perfect, întunecat și senin, fără poluare luminoasă.

Astfel, anul 2026 debutează cu Liridele (22-23 aprilie, ZHR = 18) și continuă cu Eta Aquaridele (5-6 mai, ZHR = 50), cunoscute pentru legătura lor cu cometa Halley.

Vara va aduce Delta Aquaridele (30-31 iulie, ZHR = 25), urmate de mult-așteptatele Perseide (12-13 august, ZHR = 60-100), tradițional cel mai spectaculos eveniment de acest tip vizibil din emisfera nordică.

Toamna va continua seria cu Orionidele (21-22 octombrie, ZHR = 20) și Leonidele (16-17 noiembrie, ZHR = 15).

Punctul culminant al anului va fi reprezentat de Geminidele (13-14 decembrie, ZHR = 150). Acesta este considerat cel mai intens roi de meteori al anului, cu până la 150 de meteori pe oră în condiții optime de observare.

sursa: astrobarlad.com

