Câte carduri bancare au românii. BNR a făcut totalul

Câte carduri bancare au românii: Numărul total de carduri active era, la finele lui decembrie 2024, de 23,4 milioane de unități, în creștere cu 980.000 de carduri, comparativ cu sfârșitul lunii iunie 2024, arată datele centralizate de Banca Națională a României (BNR).

Dintre acestea, 16,72 milioane aveau funcție de numerar, cu 5,41 milioane mai puține în comparație cu iunie 2024, potrivit Agerpres.

Pe de altă parte, la 31 decembrie 2024, numărul de ATM-uri existente în România era de 10.242 (plus 13 comparativ cu iunie 2024), cel al POS-urilor se situa la 529.520 (+39.346), în timp ce punctele EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point of Sale) ajunseseră la 527.277 (+38.161).

De altfel, plata online cu cardul rămâne cea mai utilizată metodă de plată în România, cu aproape 70% utilizare săptămânală, la finalul anului 2024.

Asta arată rezultatele celui mai recent studiu “Financial Services Digital Transformation 2022-2024”, citat de Agerpres.

Transferurile bancare prin internet banking sau mobile banking au ajuns la aproape 50% din total, cu o creştere constantă în ultimii doi ani.

De asemenea, plăţile cu telefonul mobil continuă să câştige teren, atât prin Google Pay, cât şi prin Apple Pay, iar ponderea acestora se situează un grad de utilizare de 27%.

