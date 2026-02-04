Medic șpăgar din Alba, condamnat pentru mită, a recidvat. A primit iar mită de la pacienți, la nici două luni de la condamnare

Medicul șpăgar din Sebeș, Adrian Ienea, condamnat la 2 ani şi 6 luni de închisoare cu suspendare, pentru luare de mită, a recidivat. Mai exact, la nici două luni de la condamnarea dată de magistarații Tribunalului Alba pentru că a luat șpagă de la pacienți, acesta a făcut același lucru.

Potrivit procurorilor, Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, în perioada 26-28.01.2026, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pe postul de medic primar care asigură activitatea de expertiză a capacității de muncă,având printre atribuții efectuarea revizuirii medicale a pensionarilor de invaliditate, suspectul IENEA ADRIAN a primit în mod direct și pentru sine de la 6 persoane sume cuprinse între 100 și 600 de EURO în legătură cu îndeplinirea acestor atribuții de serviciu.

Procurorul a dispus reţinerea suspectului IENEA ADRIAN pentru 24 ore, începând cu data de 03.02.2026, ora 20:25 şi până la data de 04.02.2026, ora 20:25,

urmând a se analiza și dispune ulterior măsurile legale care se impun.

Acesta a fost reținut de oamenii legii după o percheziție domiciliară la cabinetul medicului.

Condamnat în luna decembrie a anului 2025 tot pentru luare de mită

Adrian Ienea, este medic de medicina muncii și în data de 19 mai 2025 a cerut de la un bărbat suma de 500 de euro pentru a-i rezolva dosarul. De la cabinet pacientul a mers direct la procurori unde a făcut un denunț.

În urma denunțului, anchetatorii au realizat un flagrant, iar în data de 20 mai 2025, adică o zi mai târziu, pacientul a mers cu suma de 500 de euro și i-a înmânat-o medicului.



(video de la momentul aducerii medicului la instanța din Alba pentru a fi plasat sub control judiciar, 21 mai 2025)

Însă totul a fost orchestrat de anchetatori. La scurt timp medicul a fost reținut și pe 21 mai a fost plasat în control judiciar. La momentul reținerii anchetatorii au transmis că în trecut medicul a mai fost condamnat pentru fapte similare.

Șpagă de 500 de euro. Ce fapte au reținut procurorii

Potrivit motivării instanței, ”în calitate de medic primar ce asigură activitatea de expertiză a capacității de muncă, în timp ce se afla la sediul cabinetului de expertiză, în mod direct și pentru sine, a pretins la data de 19 mai 2025 numitului (...) suma de 500 euro, sumă pe care a primit-o la data de 20.05.2025 la sediul aceluiași cabinet, pentru a-i soluționa favorabil cererea de revizuire a deciziei medicale asupra capacității de muncă, act ce intra în îndatoririle sale de serviciu, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită”, au notat magistrații instanței.

A solicitat un acord de recunoaștere al vinovăției

Pentru a primi o pedeapsă mai blândă, medicul a recunoscut în totalitate fapta și a fost de acord să semneze cu procurorul de caz un acord de recunoaștere al vinovăției.

În data de 18 decembrie 2025, magistrații Tribunalului Alba l-au condamnat pe medicul Adrian Ienea, la pedeapsa închisorii de 2 ani şi 6 luni, cu suspendare, sub aspectul comiterii infracţiunii de luare de mită.

De asemenea l-au mai obligat și la 60 de zile de muncă în folosul comunității, la biblioteca din Alba Iulia sau la primăria municipiului.

