Catedrala Mântuirii Neamului, cea mai mare biserică ortodoxă din lume, va fi sfințită pe 26 octombrie

Catedrala Mântuirii Neamului, cel mai mare lăcaș de cult ortodox din lume, va fi sfințită pe 26 octombrie, în cadrul unei ceremonii la care participă Patriarhii Daniel și Bartolomeu I al Constantinopolului.

Acest moment va fi marcat în mod special pentru a celebra 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie, dar şi pentru a comemora actul de independenţă naţională al României.

„Iubim Biserica fiică a României și așteptăm cu nerăbdare să participăm la sărbătorile oficiale de la București, de anul viitor, dedicate centenarului ridicării la demnitatea patriarhală a Bisericii autocefale din România, de către Patriarhia Ecumenică”, a declarat anul trecut Sanctitatea Sa Bartolomeu I.

Altarul sfântului lăcaş a fost sfinţit în anul 2018, la Centenarul Marii Uniri, de către Patriarhul Ecumenic şi Patriarhul României.

Clădirea Catedralei Naționale este edificiul principal, central, al ansamblului arhitectural situat pe „Dealul Arsenalului”.

După sfințirea din acest an, Catedrala Națională va rămâne deschisă pentru slujirea liturgică și participarea credincioșilor.

„Va fi permanent deschisă închinătorilor și va avea un program liturgic deosebit, inclusiv la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, de luni, 27 octombrie 2025”, a confirmat Părintele Ionuț Corduneanu, Vicar Administrativ Patriarhal, pentru Trinitas TV.

Construcția se desfășoară pe o lungime de 126 metri, o lățime de 67,70 metri și o înălțime de la cota zero de 127 metri.

Are o suprafață desfășurată de 55.754 de metri pătrați.

