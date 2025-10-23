Catedrala Mântuirii Neamului va fi sființită de un sobor de peste 100 de preoți. Programul evenimentului de duminică

Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfințită duminică, 26 octombrie. Slujba de Liturghie va avea loc între orele 7:30 -10:00.

Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, și patriarhul Daniel, vor sfinți pictura între orele 10:30 și 12:30, împreună cu un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

Accesul în catedrală și în piațeta (pe esplanada) din jurul ei se va face începând cu ora 7:00 dimineața, fiind rezervat celor 2.500 de invitați oficiali care vor avea locuri în catedrală și celor peste 8.000 de credincioși veniți din eparhii în grupuri organizate, care vor participa la slujbă în piațetă.

Punctele de acces, în număr de trei, sunt intrarea principală, de lângă Paraclisul Catedralei Naționale, și alte două intrări din Strada Izvor.

Ceilalți credincioși vor putea participa la slujbă din zona de dincolo de gardul care înconjoară esplanada Catedralei: zona Pieței Arsenalului, Strada Izvor, Calea 13 Septembrie.

Pe aceste străzi și la nevoie și pe altele adiacente, traficul auto va fi închis. În zonă vor fi amplasate ecrane mari care vor prezenta desfășurarea slujbei filmată de Trinitas TV în interior.

Când vor putea trece credincioșii prin altar

Pentru că închinarea și trecerea prin altar a celor peste 10.000 de invitați va dura până seara, credincioșii care vin individual vor putea sta la rând pentru a trece prin altar începând de duminică, 26 octombrie, ora 20:00, și până vineri, 31 octombrie, inclusiv.

În această perioadă, Catedrala Națională va fi deschisă zi și noapte în acest scop.

Catedrala Națională: Istoric

În 2007 a fost sfințită piatra de temelie și a fost adoptată o lege specială referitoare la construirea sfântului lăcaș. Construcția a început efectiv în 2010, iar în 2018 a fost sfințit altarul de Patriarhul Daniel împreună cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu.

„Încă din anul 2016, s-a impus această denumire de Catedrală Națională, nu cea de Catedrală a Mântuirii Neamului, tocmai pentru a se elimina orice fel de interpretări greșite acordate acestei expresii”, a mai precizat consilierul patriarhal.

„Denumirea de Catedrala Mântuirii Neamului a fost utilizată în special de primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea. Sensul ei nu este acela de o mântuire petrecută în masă, ci se referea exclusiv la izbăvirea poporului român din vitregiile care avuseseră loc de-a lungul timpului.

Catedrala Națională are două hramuri principale: Înălțarea Domnului (Ziua Eroilor) și Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României.

