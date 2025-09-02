Cauza exploziei urmate de incendiu de la Kronospan Sebeș: Ce spun pompierii

Cauza exploziei urmate de incendiu de la Kronospan Sebeș: Producerea unor scântei mecanice a generat explozia, urmată de incendiu, de la Kronospan Sebeș, soldată luni cu trei răniți grav.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Alba, Alexandru Crișan, a declarat, marți, pentru AGERPRES, că pompierii au stabilit drept ”cauză probabilă producerea scânteilor mecanice”, pe fondul supraîncărcării aerului cu praf de material lemnos.

Vezi și VIDEO: Momentul exploziei de la Kronospan Sebeș. Flăcări uriașe, vizibile de la mare distanță, urmate de un fum gros

Aproape 20 de autospeciale de intervenție, din Alba, Mureș și Sibiu, au fost mobilizate, luni, la Sebeș, unde a avut loc o explozie, urmată de un incendiu, pe platforma industrială Kronospan, într-un buncăr de materiale de sortare.

Incendiul de la Kronospan Sebeș a fost stins de pompieri după o intervenție care a durat cinci ore.

Au fost răniți patru angajați, din care doi, inclusiv un cetățean din Sri Lanka, au fost transportați în stare gravă, cu elicoptere SMURD, la spitale din Timișoara și Târgu Mureș.

Un alt muncitor este internat la Alba Iulia, iar un altul nu a necesitat spitalizare.

Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și distrugere din culpă.

Tot la Kronospan Sebeș, în 6 decembrie 2022, a avut loc un incendiu, fără victime, ca urmare a unui defect la un mecanism al unui buncăr de praf.

În 2 august 2017, un incendiu precedat, potrivit localnicilor, de ‘o bubuitură mare’ s-a produs pe platformă la patru cicloane de rumeguș și un filtru de praf, pentru lichidarea focului acționând atunci câteva zeci de pompieri. Cauza incendiului a fost stabilită ca efectul termic al unui obiect incandescent.

Kronospan este prezent la Sebeș din anul 2004 prin producția de plăci aglomerate de lemn (PAL) și plăci de densitate medie (MDF).

