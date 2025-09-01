Connect with us

VIDEO: Incendiu la Kronospan Sebeș: PLAN ROȘU activat. Victime multiple după o explozie pe platforma industrială

Publicat

acum 2 ore

Un incendiu a izbucnit, luni, 1 septembrie 2025, pe platforma industrială din cadrul Kronospan Sebeș. A fost activat Planul Roșu, iar la fața locului a fost trimis un elicopter, mai multe autospeciale și o mașină pentru transport roboți de la ISU Mureș.

Alba24.ro va prezintă mai jos cele mai noi informații legate de misiunea autorităților și starea celor patru muncitori care au fost răniți.

Planul roșu a fost dezactivat: Trei muncitori duși la spital. Unul dintre ei este din Sri-Lanka

UPDATE 10.00: Reprezentanții ISU Alba au declarat că planul roșu de intervenție a fost dezactivat. În urma incendiului au fost transportați la spital trei muncitori.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Alba a făcut o serie de declarații referitoare la victime. Cei trei răniți sunt: un bărbat bărbat de 33 de ani din Șibot, dus cu elicopterul SMURD la spital, un muncitor în vârstă de 58 de ani din Sri Lanka, dus tot cu elicopterul la spital. A treia victimă a fost un bărbat de 46 de ani din Petrești transportat cu ambulanța la spital.

Cum s-a produs explozia: Un muncitor a făcut primele declarații

UPDATE 9:30. Un student aflat în intership din partea Universității, a fost prezent în apropierea locului în care s-a produs explozia. Acesta a declarat că cei doi colegi răniți grav încercau să depisteze o problemă mecanică, în momentul în care s-a produs s-a produs explozia.

YouTube video

Explozia s-a produs în bunker-ul pentru material intern. În urma exploziei a fost simțit suflul exploziei destul de puternic, însă studentul nu a fost rănit. Acesta avea urme vizibile pe față, dar și pe haine în urma producerii incendiului.

Roboții pentru stingerea incediului au ajuns la Kronospan

UPDATE 09:21: La fața locului au ajuns roboții pentru stingerea incendiului.

YouTube video

Unul dintre muncitori, transportat la spitalul din Mureș cu elicopterul SMURD

UPDATE 9.05: Unul dintre răniții cu arsuri va fi transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean de Urgență din Timișoara, iar un alt pacient, care prezintă un traumatism craniocerebral și arsuri, va fi dus la Spitalul Județean de Urgență Mureș, urmând ca, după acordarea îngrijirile de specialitate, să fie transferată la Spitalul de Urgență “Bagdasar-Arseni” din București, tot cu un elicopter SMURD.

YouTube video

Patru muncitori răniți

UPDATE ora 08:30: Până în acest moment au fost identificate patru victime conștiente: două dintre acestea prezintă arsuri pe aproximativ 20% din suprafața corporală și vor fi transportate la spital, iar alte două, care au suferit traumatisme, primesc îngrijiri medicale la fața locului, au transmis reprezentanții DSU.

Pentru gestionarea eficientă a situației, la nivelul județului Alba a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

La locul evenimentului au fost alocate 5 mașini de stingere, 1 autoscară, 1 ambulanță SMURD, 1 autospecială pentru transport victime multiple, 2 ambulanțe SAJ și două elicoptere SMURD.

În sprijin au fost trimise și 1 echipaj CBRN de la ISU Sibiu, respectiv autospeciala pentru transport roboți de la ISU Mureș.

YouTube video

Misiunea este în dinamică.

UPDATE ora 08:35: La fața locului a ajuns șeful ISU Alba 

Intervenția este condusa si coordonată la fata locului de inspectorul șef al ISU Alba, au transmis reprezentanții instituției.

Incendiul se manifesta cu degajare de fum si se lucrează în continuare pentru localizarea acestuia.

Știrea inițială: Din primele informații oferite de cititorii alba24.ro, incendiul s-a produs în jurul orei 07.30.

Potrivit DSU până în acest moment au fost identificate patru victime conștiente: două dintre acestea prezintă arsuri pe aproximativ 20% din suprafața corporală și vor fi transportate la spital, iar alte două, care au suferit traumatisme, primesc îngrijiri medicale la fața locului.

UPDATE ora 08:46: Două elicoptere zboară spre fabrică 

Al doilea elicopter SMURD a fost mobilizat pentru preluarea victimelor.

De asemenea, Ministerul Sănătății a identificat două locuri disponibile pentru pacienții cu arsuri, unul la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București și cel de-al doilea, la Spitalul Județean de Urgență Iași.

Ce spun locuitorii din zonă

Prima dată locuitorii din zonă ar fi auzit două bubuituri, una de intensitate mai mică, iar a doua mai intensă. Apoi din zona operatorului economic a ieșit un nor mare de fum, vizibil din toate blocurile din vecinătate, dar și din zona autostrăzii.

YouTube video
De asemenea un alt cititor alba24.ro care stă în cartierul Mihail Kogălniceanu, a declarat pentru alba24.ro, că explozia a fost una puternică, iar în urma ei s-au mișcat geamurile.

Un al treilea cititor a transmis reporterilor alba24.ro că s-ar fi auzit trei zgomote puternice, nu doar două.

Două persoane rănite. Pompierii intervin de urgență

Potrivit reprezentnaților ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu in mun. Sebeș, pe strada Mihail Kogălniceanu.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la un operator economic. În urma incidentului două persoane ar fi rănite au mai declarat reprezentanții ISU Alba.


La fata locului intervin pompierii din Sebeș cu trei autospeciale de stingere, un echipaj de prim ajutor, o autoscară și două ambulanțe ale serviciului de ambulanță Alba.

Misiunea pompierilor este în dinamică. Știre în curs de actualizare.

sursă video: Cititori alba24.ro.

 

 

3 Comentarii

3 Comentarii

  1. Raul

    luni, 01.09.2025 at 07:58

    da sa ia foc complet sa nu mai poluează si taie lemnele 😉

    Răspunde

  2. daian daniela

    luni, 01.09.2025 at 08:07

    Ar trebui inchis definitiv datorita poluarii pe care o prduce nu numai in Sebes ci si imprejurimilor.Este o catastrofa ecologica.

    Răspunde

  3. Cancerul

    luni, 01.09.2025 at 08:33

    Pina acum oficialitățile au tăcut că muții știind despre desele incendii de la fabrica morții cancerigene ! De acum iaca apar și victimele. Autorizația integrata de mediu al agentului economic trebuie luata la puricat la modul serios !

    Răspunde

