VIDEO: Momentul exploziei de la Kronospan Sebeș. Flăcări uriașe, vizibile de la mare distanță, urmate de un fum gros
Momentul exploziei de la Kronospan Sebeș a fost surprins pe o cameră de supraveghere din zonă. Este vorba despre explozia urmată de un incendiu care s-a produs luni, 1 septembrie în jurul orei 07.20, la fabrica Kronospan.
În urma exploziei trei muncitori au fost răniți și transportați la spital. Doi cu elicopterul SMURD, iar cel de al treilea cu o ambulanță.
Un student aflat în intership din partea Universității, a fost prezent în apropierea locului în care s-a produs explozia. Acesta a declarat că cei doi colegi răniți grav încercau să depisteze o problemă mecanică, în momentul în care s-a produs s-a produs explozia.
Imediat la fața locului au ajuns multiple forțe de intervenție ale pompierilor, alături de comisari ai gărzii de mediu.
SURSĂ VIDEO: Preluare cu acordul Radio Hit FM Alba.
