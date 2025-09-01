VIDEO: Momentul exploziei de la Kronospan Sebeș. Flăcări uriașe, vizibile de la mare distanță, urmate de un fum gros

Momentul exploziei de la Kronospan Sebeș a fost surprins pe o cameră de supraveghere din zonă. Este vorba despre explozia urmată de un incendiu care s-a produs luni, 1 septembrie în jurul orei 07.20, la fabrica Kronospan.

În urma exploziei trei muncitori au fost răniți și transportați la spital. Doi cu elicopterul SMURD, iar cel de al treilea cu o ambulanță.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Alba a făcut o serie de declarații referitoare la victime. Cei trei răniți sunt: un bărbat bărbat de 33 de ani din Șibot, dus cu elicopterul SMURD la spital, un muncitor în vârstă de 58 de ani din Sri Lanka, dus tot cu elicopterul la spital. A treia victimă a fost un bărbat de 46 de ani din Petrești transportat cu ambulanța la spital.

Un student aflat în intership din partea Universității, a fost prezent în apropierea locului în care s-a produs explozia. Acesta a declarat că cei doi colegi răniți grav încercau să depisteze o problemă mecanică, în momentul în care s-a produs s-a produs explozia.

Imediat la fața locului au ajuns multiple forțe de intervenție ale pompierilor, alături de comisari ai gărzii de mediu.

SURSĂ VIDEO: Preluare cu acordul Radio Hit FM Alba.

