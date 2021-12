Ce a vorbit primarul Pleșa cu ambasadorul Rusiei: Le-a prezentat rușilor oportunități de investire la Alba Iulia

”Este în fișa postului” explicația primarului Municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, referitoare la întâlnirea pe care a avut-o cu ambasadorul Rusiei la București, în plină criză politico-militară la granița cu Ucraina.

Din câte se pare la întâlnirea despre care a scris alba24.ro, au participat mai mulți primari, doi fiind de la USR. După întâlnire, jurnaliștii de la adevărul.ro au cerut un punct de vedere oficial de la conducerea partidului, dar formațiunea politică nu a răspuns solicitării.

Drept urmare jurnaliștii de la adevărul.ro i-au contactat pe cei doi primari USR pentru a afla ce au vorbit cu ambasadorul Rusiei, în timp ce țara pe care o reprezintă comasează trupe la granița Ucrainei.

Gabriel Pleșa a vorbit despre zona de dezvoltare economică pe care administrația USR Alba o promovează, dar care este încă la stadiul de proiect pe hârtie. Mai mult de atât a declarat că nu a făcut legatura cu criza de la granița ruso-ucraineană.

Potrivit adevărul.ro, Gabriel Pleșa a declarat că a primit o invitaţie în urmă cu 10 zile şi, aflându-se la Bucureşti, a decis să meargă el la întâlnire. A crezut că invitaţia este venită direct de la Ambasadă, dar a aflat ulterior că a fost trimisă de la asociaţia organizatoare.

„De obicei trimit pe cineva la astfel de întâlniri, dar acum am legat-o cu alte întâlniri pe care le-am avut la Bucureşti joi şi vineri, la Ministerul Dezvoltării şi CNI. Am fost 30-35 de primari şi viceprimari, atât din urban, cât şi din rural, care şi-au prezentat fiecare oportunităţile economice din localităţile lor.

Noi, la Alba Iulia, avem o zonă de dezvoltare economică şi am prezentat ce vrem să facem acolo. Orice investitor este bine venit. Nu mi s-a părut nimic ieşit din comun, mai ales că am fost şi la Ambasada Chinei şi am avut la Alba Iulia invitaţi ambasadorii Franţei, Elveţiei, Israelului“, a declarat primarul Gabriel Pleşa pentru „Adevărul“.

Edilul-şef afirmă că nu a avut niciun moment impresia că s-a dorit şi transmiterea unui mesaj politic. „Nu am făcut nicio legătură cu criza (de la graniţa Rusiei cu Ucraina – n.r.). Nu au fost alte discuţii şi nu am fost niciodată nu filo-rus. Din punctul meu de vedere a fost o chestie de reprezentare a oraşului. Face parte din fişa postului unui primar“, a declarat Pleșa la solicitarea reporterilor adevărul.ro.

Mai mult de atât, Gabriel Pleșa ar fi primit mesaje de amenințare după vizita la ambasadă.

Tot pentru reporterii adevărul.ro, Gabriel Pleşa a spus că a fost un moment în discursul ambasadorului Rusiei, în care acesta s-a referit la relaţia Rusiei cu NATO, dar nu a înţeles foarte bine ce a vrut să spună, pentru că exista o traducere foarte slabă din rusă în română.

„A fost o discuţie absolut normală pe teme economice. Ne-au prezentat oportunităţi de investiţii în domeniul reciclării plasticului, extracţiei de produse petroliere şi a unor capacităţi de producţie de energie electrică“, a mai spus primarul USR. După ce au apărut fotografiile de grup şi unele articole – pe care le consideră „pure speculaţii“, Pleşa a primit mesaje şi ameninţări de pe conturi despre care crede că sunt false, în care a fost făcut „trădător“.

Pleşa a mai precizat că la finalul întâlnirii a avut o discuţie cu ataşatul cultural al Ambasadei Rusiei pe tema cimitirului soldaţilor ruşi de la Alba Iulia. „I-am spus că vrem să facem lucrări de reparaţii în cimitirul eroilor români şi putem să includem în proiect şi cimitirul unde sunt soldaţii ruşi.

L-am întrebat dacă mai vor ca pe mormintele soldaţilor să rămână în continuare steaua sovietică sau să fie puse cruci. A spus că va avea o discuţie pe această temă şi va reveni cu un răspuns“, a afirmat el.

Despre ce zona economică este vorba

În luna august 2021, primarul Pleșa anunța că ”în curând vor fi scoase la licitație 13 loturi pentru investitori”. În realitate însă, potrivit chiar informațiilor furnizate de primărie, ar putea fi vorba despre ani întregi.

Declarația legată de licitarea celor 13 loturi vine în condițiile în care nici măcar Primăria Alba Iulia nu deține prea multe detalii legate de viitoarea zonă de dezvoltare industrială.

Potrivit unui răspuns al instituției la o solicitare a Alba24.ro, înainte de a concesiona sau vinde parcelele respective, primăria va realiza infrastructura (inclusiv utilitățile). Iar acest lucru este încă departe.

Utilitățile vor fi realizate anterior concesiunii sau vânzării terenurilor.

Reprezentanții primăriei spun că ”orizontul de timp pentru finalizarea utilităților în zonă este anul 2023”.

Aceștia nu au deocamdată idee despre costurile pe care le implică realizarea infrastructurii tehnice, însă precizează că este vorba despre aproximativ 1.300 de metri liniari de infrastructură de transport și tehnico-edilitară.

