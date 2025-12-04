Vineri, 5 decembrie: Târg caritabil de prăjituri în Aiud. Se strâng bani pentru cadourile de Crăciun ale copiilor nevoiași

Asociația „Maria Agapia” din Aiud organizează un târg caritabil de prăjituri vineri, 5 decembrie, la Salonul Luk, între orele 17:00 și 19:00.

Astfel, potrivit organizatorilor, în seara în care copiii îl așteaptă pe Moș Nicolae, se vor strânge bani pentru cadourile din partea lui Moș Crăciun.

Membrele Asociației coc prăjiturile care vor fi puse în vânzare, iar cadourile vor ajunge la copiii care, din păcate, nu primesc daruri de la Moș Crăciun în mod obișnuit.

În cadrul târgului caritabil vor fi colinde, gogoși calde, ceai și decorațiuni confecționate manual.

De asemenea, potrivit organizatorilor, vizitatorii pot face și donații pentru programul de burse destinat studenților.

