Eveniment
Ce amendă a primit un bărbat din Teiuș care și-a tăiat porcul, de sărbători, pe domeniul public
Un bărbat din Teiuș a fost amendat de Poliția Locală după ce a tăiat porcul, de sărbători, pe domeniul public. Primăria Teiuș a dat detalii.
”Polițiștii locali teiușeni au depistat pe numitul R.D. în vârstă de 40 de ani din Teiuș, care a confundat curtea proprie cu domeniul public, unde a sacrificat, conform tradiției, un porc”, au transmis reprezentanții primăriei.
Acesta a fost ”felicitat" cu o amendă în cuantum de 600 lei și obligația de a curăța imediat zona, potrivit surselor citate.
Administrația locală mai atenționează privind obligațiile cetățenilor de a păstra domeniul public curat și a respecta regulile de bun simț.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.