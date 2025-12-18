Ce amendă a primit un bărbat din Teiuș care și-a tăiat porcul, de sărbători, pe domeniul public

Un bărbat din Teiuș a fost amendat de Poliția Locală după ce a tăiat porcul, de sărbători, pe domeniul public. Primăria Teiuș a dat detalii.

”Polițiștii locali teiușeni au depistat pe numitul R.D. în vârstă de 40 de ani din Teiuș, care a confundat curtea proprie cu domeniul public, unde a sacrificat, conform tradiției, un porc”, au transmis reprezentanții primăriei.

Acesta a fost ”felicitat" cu o amendă în cuantum de 600 lei și obligația de a curăța imediat zona, potrivit surselor citate.

Administrația locală mai atenționează privind obligațiile cetățenilor de a păstra domeniul public curat și a respecta regulile de bun simț.

