Connect with us

Eveniment

Ce au făcut parlamentarii din Alba, timp de un an. Sinteza activității lor la un an de la alegerile din decembrie 2024

Publicat

acum 35 de minute

Șapte parlamentari au fost trimiși prin vot, din partea județului Alba, pe 1 Decembrie 2024. La un an de la alegerile parlamentare, Alba24.ro a făcut o sinteză a activității celor șapte parlamentari. De asemenea Alba a trimis un deputat tocmai la Botoșani. 

Este vorba despre nume cunoscute la nivelul județului, dar și persoane care nu au nici o legătură cu Alba. Mai exact vorbim despre cinci deputați: Florin Roman (PNL), Voicu Vușcan (PSD), Adrian Bara (PSD), Călin Matieș (AUR), Bianca Gavrilă (POT) și doi senatori, Claudiu Răcuci (PNL) și Adrian Emil Dîrlău (AUR). La Botoșani a ajuns deputat și Gheorghe Pîclișan din partea POT. 

Dacă parte dintre ei au avut o activitate parlamentară notabilă, sunt și parlamentari ce reprezintă județul care aproape nu au făcut nimic în Parlament, timp de un an.

Bianca Gavrilă a vorbit într-un an 2 minute

Bianca Gavrilă care a ajuns deputat POT de Alba după ce a profitat de valul produs de candidatul pro-rus Călin Georgescu, în primul tur al prezidențialelor din 2024. Gavrilă este sora președintelului partidului Ana Maria Gavrilă.

Într-un an, a avut cinci luări de cuvânt la tribuna Camerei Deputaților. Mai exact când a depus jurământul, iar restul declarații politice. În total două minute și opt secunde, într-un an.

Alături de colegii săi din POT a semnat 11 inițiative legislative.

Florin Roman 61 de inițiative. Trei au au devenit legi

Florin Roman și-a început în 2024 al treilea mandat de deputat din partea PNL Alba. Într-un an a luat parte la 61 de inițiative legislative alături de colegii de partid, dar și din alte formațiuni politice.

Trei dintre inițiativele semnate de Roman au devenit legi. A avut 31 de luări de cuvânt în 23 de ședinte, care în total înseamnă 13 minute și 36 de secunde.

Voicu Vușcan, 41 de propuneri legislative, 4 minute vorbite

Voicu Vușcan este la primul mandat de deputat din partea PSD. Într-un an a avut 16 luări de cuvânt în 14 ședințe. Mai exact, 4 minute și 23 de secunde. A semnat 42 de propuneri legislative, din care trei au devenit legi. De asemenea a mai adresat 28 de întrebări.

Adrian Bara a formulat 112 întrebări, într-un an

La fel ca și Vușcan, Bara este la primul mandat din partea PSD. Bara a avut patru intervenții de la pupitrul Camerei Deputaților. Acesta a semnat 30 de propuneri legislative din care două s-au transformat în legi.

Într-un an a formulat din calitatea sa de deputat 112 întrebări către legislativ.

Călin Matieș a vorbit 13 minute și a semnat 42 de inițiative legislative

Călin Matieș este la al doilea mandat în Parlamentul României. A avut în trecut un mandat de senator din partea PSD, iar acum a devenit deputat din partea partidului AUR.

Matieș într-un an a avut 26 de luări de cuvânt în 21 de ședințe. În total a vorbit 13 minute, înt-un an. Acesta a semnat 42 de inițiative legislative, din care una a devenit lege.

Claudiu Răcuci a vorbit o singură dată în Senat, la jurământ

A ajuns senator din partea PNL fiind la al treilea mandat în Parlamentul României. În trecut a mai fost deputat și senator de Alba. Într-un an a vorbit o singură dată în Senatul României, mai exact la depunerea jurământului.

A participat alături de colegii săi la semnarea a 22 de inițiative legislative, din care patru au devenit legi.

Emil Dîrlău a vorbit la microfon de 60 de ori

Ca și Bianca Gavrilă, Dîrlău nu are nici o legătură cu județul Alba, fiind înfiletat de AUR pe un post eligibil de senator. Acesta într-un an a vorbit de 60 de ori în Plenul Senatului, în 84 de ședințe.

De asemenea a semnat 50 de inițiative legislative din care una a devenit lege.

Gheorghe Pîclișan, din Alba, deputat de Botoșani. A avut o activitate mai mare ca Bianca Gavrilă

Este de loc din Vințu de Jos, dar a ajuns deputat de Botoșani, ca și Bianca Gavrilă, datorită valului creat de pro rusul Georgescu în primul tur de prezidențiale. Între timp Pîclișan și-a dat demisia din POT, în mai 2025.

A vorbit de 17 ori la pupitrul Camerei Deputaților, în zece ședințe. În total cinci minute și 29 de secunde. A semnat alături de alți parlamentari 36 de proiecte legislative.

 

 

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
1 Comentariu

1 Comentariu

  1. iobag

    marți, 02.12.2025 at 19:43

    Deci nu a facut niciunul vruen proiect de lege, sau ceva care sa conteze. De ce ziceti ca unii au fost mai harnici ca altii?

    Si daca harnicia s-ar masura in vorbe si a da cu pixul pe hartie, pana si nebunii aia care urla aiurea pe strada toata ziua ar fi mai harnici.

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 4 minute

VIDEO: Alexandru-Gabriel Helju din Sebeș a primit un cuțit de aur la emisiunea Chefi la Cuțite de pe Antena 1. Ce preparat a gătit
Evenimentacum 35 de minute

Ce au făcut parlamentarii din Alba, timp de un an. Sinteza activității lor la un an de la alegerile din decembrie 2024
Evenimentacum 56 de minute

FOTO: Accident rutier pe raza localității Cricău: Un autoturism a intrat într-un stâlp
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

Claudiu Florea și Marius Grindeanu, noi șefi în cadrul Poliției Rutiere Alba. Cei doi au obținut posturile prin concurs
Administrațieacum 4 zile

INTERVIU cu primarul Blajului, Gheorghe Rotar: Cum a ajuns ”Orașul Bosch” campion la investiții. Jocurile de putere din PNL Alba
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

sediul ITM Alba
Actualitateacum 2 ore

ITM Alba: Un caz de muncă nedeclarată, amenzi de peste 30.000 de lei și nereguli la firme din județ. Unde au fost controale
Economieacum 9 ore

Locuri de muncă în Alba: 539 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 10 ore

Legea pensiilor speciale: Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pe proiectul privind pensiile magistraților
Evenimentacum o zi

Editorial Dan Lungu: Dacă urli și huidui în timpul Imnului Național, nu ești patriot, ești idiot
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

foto păltiniș arena, concurs
Evenimentacum 5 ore

FOTO: Primul concurs al sezonului 2025-2026 la Păltiniș Arena. Cine sunt câștigătorii competiției Slalom Paralel
Evenimentacum 12 ore

FOTO: Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes la Campionatul European
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 4 minute

VIDEO: Alexandru-Gabriel Helju din Sebeș a primit un cuțit de aur la emisiunea Chefi la Cuțite de pe Antena 1. Ce preparat a gătit
Evenimentacum 3 ore

Cea mai bună destinație din lume pentru viața de după ieșirea la pensie, în 2026. Top țări preferate, condiții și prețuri
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum 3 ore

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum o zi

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 22 de ore

FOTO: Zeci de persoane au fost consultate gratuit la Alba Iulia, de 1 Decembrie, pentru prevenirea diabetului zaharat
Evenimentacum 5 zile

Interesul românilor pentru vaccinuri crește. Ce tipuri de imunizare preferă și cât plătește statul
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 6 ore

Titularizare 2026: cum se calculează media pentru repartizarea pe posturi. Calendar înscrieri, inspecții la clasă, proba scrisă
Actualitateacum 10 ore

FOTO: Piloții de karting de la Palatul Copiilor din Alba Iulia au participat la Gala Campionilor 2025
Mai mult din Educatie