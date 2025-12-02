Eveniment
Ce au făcut parlamentarii din Alba, timp de un an. Sinteza activității lor la un an de la alegerile din decembrie 2024
Șapte parlamentari au fost trimiși prin vot, din partea județului Alba, pe 1 Decembrie 2024. La un an de la alegerile parlamentare, Alba24.ro a făcut o sinteză a activității celor șapte parlamentari. De asemenea Alba a trimis un deputat tocmai la Botoșani.
Este vorba despre nume cunoscute la nivelul județului, dar și persoane care nu au nici o legătură cu Alba. Mai exact vorbim despre cinci deputați: Florin Roman (PNL), Voicu Vușcan (PSD), Adrian Bara (PSD), Călin Matieș (AUR), Bianca Gavrilă (POT) și doi senatori, Claudiu Răcuci (PNL) și Adrian Emil Dîrlău (AUR). La Botoșani a ajuns deputat și Gheorghe Pîclișan din partea POT.
Dacă parte dintre ei au avut o activitate parlamentară notabilă, sunt și parlamentari ce reprezintă județul care aproape nu au făcut nimic în Parlament, timp de un an.
Bianca Gavrilă a vorbit într-un an 2 minute
Bianca Gavrilă care a ajuns deputat POT de Alba după ce a profitat de valul produs de candidatul pro-rus Călin Georgescu, în primul tur al prezidențialelor din 2024. Gavrilă este sora președintelului partidului Ana Maria Gavrilă.
Într-un an, a avut cinci luări de cuvânt la tribuna Camerei Deputaților. Mai exact când a depus jurământul, iar restul declarații politice. În total două minute și opt secunde, într-un an.
Alături de colegii săi din POT a semnat 11 inițiative legislative.
Florin Roman 61 de inițiative. Trei au au devenit legi
Florin Roman și-a început în 2024 al treilea mandat de deputat din partea PNL Alba. Într-un an a luat parte la 61 de inițiative legislative alături de colegii de partid, dar și din alte formațiuni politice.
Trei dintre inițiativele semnate de Roman au devenit legi. A avut 31 de luări de cuvânt în 23 de ședinte, care în total înseamnă 13 minute și 36 de secunde.
Voicu Vușcan, 41 de propuneri legislative, 4 minute vorbite
Voicu Vușcan este la primul mandat de deputat din partea PSD. Într-un an a avut 16 luări de cuvânt în 14 ședințe. Mai exact, 4 minute și 23 de secunde. A semnat 42 de propuneri legislative, din care trei au devenit legi. De asemenea a mai adresat 28 de întrebări.
Adrian Bara a formulat 112 întrebări, într-un an
La fel ca și Vușcan, Bara este la primul mandat din partea PSD. Bara a avut patru intervenții de la pupitrul Camerei Deputaților. Acesta a semnat 30 de propuneri legislative din care două s-au transformat în legi.
Într-un an a formulat din calitatea sa de deputat 112 întrebări către legislativ.
Călin Matieș a vorbit 13 minute și a semnat 42 de inițiative legislative
Călin Matieș este la al doilea mandat în Parlamentul României. A avut în trecut un mandat de senator din partea PSD, iar acum a devenit deputat din partea partidului AUR.
Matieș într-un an a avut 26 de luări de cuvânt în 21 de ședințe. În total a vorbit 13 minute, înt-un an. Acesta a semnat 42 de inițiative legislative, din care una a devenit lege.
Claudiu Răcuci a vorbit o singură dată în Senat, la jurământ
A ajuns senator din partea PNL fiind la al treilea mandat în Parlamentul României. În trecut a mai fost deputat și senator de Alba. Într-un an a vorbit o singură dată în Senatul României, mai exact la depunerea jurământului.
A participat alături de colegii săi la semnarea a 22 de inițiative legislative, din care patru au devenit legi.
Emil Dîrlău a vorbit la microfon de 60 de ori
Ca și Bianca Gavrilă, Dîrlău nu are nici o legătură cu județul Alba, fiind înfiletat de AUR pe un post eligibil de senator. Acesta într-un an a vorbit de 60 de ori în Plenul Senatului, în 84 de ședințe.
De asemenea a semnat 50 de inițiative legislative din care una a devenit lege.
Gheorghe Pîclișan, din Alba, deputat de Botoșani. A avut o activitate mai mare ca Bianca Gavrilă
Este de loc din Vințu de Jos, dar a ajuns deputat de Botoșani, ca și Bianca Gavrilă, datorită valului creat de pro rusul Georgescu în primul tur de prezidențiale. Între timp Pîclișan și-a dat demisia din POT, în mai 2025.
A vorbit de 17 ori la pupitrul Camerei Deputaților, în zece ședințe. În total cinci minute și 29 de secunde. A semnat alături de alți parlamentari 36 de proiecte legislative.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
1 Comentariu
Lasă un comentariu
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.
iobag
marți, 02.12.2025 at 19:43
Deci nu a facut niciunul vruen proiect de lege, sau ceva care sa conteze. De ce ziceti ca unii au fost mai harnici ca altii?
Si daca harnicia s-ar masura in vorbe si a da cu pixul pe hartie, pana si nebunii aia care urla aiurea pe strada toata ziua ar fi mai harnici.