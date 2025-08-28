Connect with us

Economie

Ce documente trebuie depuse de contribuabili la 1 septembrie și ce categorii sunt vizate

Publicat

acum 2 ore

Ce documente trebuie depuse de contribuabili la 1 septembrie: Luni, 1 septembrie, este termenul-limită pentru depunerea mai multor declarații fiscale importante, vizând atât contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA, cât și marii și mijlocii contribuabili ori operatorii din sectorul serviciilor poștale.

Printre documentele vizate se numără Declarația 394, referitoare la livrările, prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național, Declarația informativă D406 (SAF-T), destinată raportării electronice detaliate a datelor contabile, dar și Declarația 395, obligatorie pentru furnizorii de servicii poștale care operează trimiteri contra ramburs.

Aceste raportări reprezintă instrumente-cheie prin care Agenția Națională de Administrare Fiscală monitorizează tranzacțiile economice, colectarea TVA și fluxurile financiare, contribuind la creșterea transparenței și la prevenirea evaziunii fiscale. Neîndeplinirea obligațiilor în termen poate atrage sancțiuni.

Ce documente trebuie depuse de contribuabili la 1 septembrie

1. Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA – aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc).

Perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 322 din Legea nr.227/2015) – Formularul 394.

Cine trebuie să depună:

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile în România pentru care persoana obligată la plata taxei este furnizorul/prestatorul conform art. 307 alin. (1) sau (7) din Codul fiscal sau beneficiarul conform art. 331 din Codul fiscal;

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, care realizează achizițiile de bunuri sau servicii taxabile pentru care locul livrării/prestării este în România conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal, inclusiv achizițiile pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA.

2. D406 declaraţia informativă SAF-T.

Cine trebuie să depună:

Contribuabilii încadraţi în categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie şi în anul 2021, pentru alte informaţii decât cele privind secţiunile „Stocuri” şi „Active”.

Contribuabilii încadraţi în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021. Obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii.

3. 395 – Declaraţie informativă privind trimiterile poştale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poştale pe teritoriul naţional.

Cine trebuie să o depună:

Persoanele autorizate pentru activitatea de furnizare a serviciilor poştale pentru trimiterile poştale contra ramburs efectuate pe teritoriul naţional. (serviciu de trimitere contra ramburs = serviciul poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate).

4. D406 – declaraţia informativă SAF-T.

Depun:

Contribuabilii încadrați în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021. Obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă data de referință pentru contribuabilii mijlocii.

Contribuabilii încadrați în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021, pentru alte informații decât cele privind secțiunile „Stocuri” și „Active”.

Contribuabilii care nu sunt încadrați la data de 31 decembrie 2021 în categoria marilor contribuabili sau a contribuabililor mijlocii, denumiți generic contribuabili mici, pentru alte informații decât cele privind secțiunile „Stocuri” și „Active”.

Contribuabilii nerezidenți înregistrați doar în scop de TVA în România pentru alte informații decât cele privind secțiunile „Stocuri” și „Active”.

Contribuabilii care la data de 31 decembrie 2021 erau încadrați în categoria marilor contribuabili, iar începând cu data de 1 ianuarie 2022 sunt încadrați în categoria contribuabililor mijlocii sau mici pentru alte informații decât cele privind secțiunile „Stocuri” și „Active”.

Un alt termen important pentru contribuabili este 5 septembrie, când trebuie depuse mai multe formulare.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 1 minut

Ziua Limbii Române, sărbătorită la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
Actualitateacum 20 de minute

PSD va prezenta un pachet de măsuri fiscale propriu. Declarațiile lui Sorin Grindeanu
Evenimentacum 41 de minute

Legea mirosurilor 2025: Normele de aplicare, puse în dezbatere publică, la 5 ani de la adoptare. Ce prevede
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 7 zile

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Ministrul Dezvoltării anunță că 40.000 de bugetari vor fi concediați. Printre aceștia, consilieri ai aleșilor și polițiști locali
Administrațieacum 3 zile

Rețeaua de apă și canalizare va fi extinsă pe o stradă din cartierul Micești, Alba Iulia. Lucrare de peste 100.000 de lei
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 20 de minute

PSD va prezenta un pachet de măsuri fiscale propriu. Declarațiile lui Sorin Grindeanu
Economieacum 2 ore

Ce documente trebuie depuse de contribuabili la 1 septembrie și ce categorii sunt vizate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

bani pensii
Evenimentacum 2 zile

Interdicția de cumul al pensiei cu salariul pentru bugetari ar putea fi scoasă din Pachetul II de măsuri
Economieacum 2 zile

Coaliția modifică Pachetul II de măsuri fiscale: capital social diferențiat, CASS redus, tranziție pentru pensiile magistraților
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 18 ore

UPDATE: CSM Unirea Alba Iulia a pierdut cu 0-1 în fața FC Botoșani în play-off-ul Cupei României
Evenimentacum 3 zile

FOTO: Jucătoarea de tenis Miriam Bulgaru a câștigat finala Țiriac Foundation Futures W50 de la Bistrița
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 17 ore

1 septembrie: Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia sărbătorește 73 de ani de activitate. Expoziție și întâlnire cu actori
Evenimentacum 2 zile

Garda Apulum a reprezentat Alba Iulia la un festival internațional din Slovenia, în cadrul proiectului RomansWineDanube
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 4 ore

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Evenimentacum 5 ore

Când se lansează iPhone 17, noile smartwatch-uri Apple și celelalte telefoane ale seriei. Anunțul oficial al companiei
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

comunicat proiect
Actualitateacum 4 ore

Anunț închidere proiect ”Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”
Evenimentacum 2 zile

Medicii din spitale, obligați să acorde consultații și în policlinici. Ce amenzi riscă cei care nu consultă pacienți în ambulator
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 24 de ore

TOP LICEE în Alba după rezultate finale Bacalaureat 2025, sesiunea a doua. Câte licee au rată de promovare mai mare
Educațieacum o zi

Profesorii și angajații din învățământ primesc vouchere de vacanță în 2025. Ordinul de ministru a fost semnat. Condiții
Mai mult din Educatie