Ce documente trebuie depuse de contribuabili la 1 septembrie și ce categorii sunt vizate

Ce documente trebuie depuse de contribuabili la 1 septembrie: Luni, 1 septembrie, este termenul-limită pentru depunerea mai multor declarații fiscale importante, vizând atât contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA, cât și marii și mijlocii contribuabili ori operatorii din sectorul serviciilor poștale.

Printre documentele vizate se numără Declarația 394, referitoare la livrările, prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național, Declarația informativă D406 (SAF-T), destinată raportării electronice detaliate a datelor contabile, dar și Declarația 395, obligatorie pentru furnizorii de servicii poștale care operează trimiteri contra ramburs.

Aceste raportări reprezintă instrumente-cheie prin care Agenția Națională de Administrare Fiscală monitorizează tranzacțiile economice, colectarea TVA și fluxurile financiare, contribuind la creșterea transparenței și la prevenirea evaziunii fiscale. Neîndeplinirea obligațiilor în termen poate atrage sancțiuni.

1. Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA – aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc).

Perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 322 din Legea nr.227/2015) – Formularul 394.

Cine trebuie să depună:

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile în România pentru care persoana obligată la plata taxei este furnizorul/prestatorul conform art. 307 alin. (1) sau (7) din Codul fiscal sau beneficiarul conform art. 331 din Codul fiscal;

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, care realizează achizițiile de bunuri sau servicii taxabile pentru care locul livrării/prestării este în România conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal, inclusiv achizițiile pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA.

2. D406 declaraţia informativă SAF-T.

Cine trebuie să depună:

Contribuabilii încadraţi în categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie şi în anul 2021, pentru alte informaţii decât cele privind secţiunile „Stocuri” şi „Active”.

Contribuabilii încadraţi în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021. Obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii.

3. 395 – Declaraţie informativă privind trimiterile poştale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poştale pe teritoriul naţional.

Cine trebuie să o depună:

Persoanele autorizate pentru activitatea de furnizare a serviciilor poştale pentru trimiterile poştale contra ramburs efectuate pe teritoriul naţional. (serviciu de trimitere contra ramburs = serviciul poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate).

Depun:

Contribuabilii încadrați în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021. Obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă data de referință pentru contribuabilii mijlocii.

Contribuabilii încadrați în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021, pentru alte informații decât cele privind secțiunile „Stocuri” și „Active”.

Contribuabilii care nu sunt încadrați la data de 31 decembrie 2021 în categoria marilor contribuabili sau a contribuabililor mijlocii, denumiți generic contribuabili mici, pentru alte informații decât cele privind secțiunile „Stocuri” și „Active”.

Contribuabilii nerezidenți înregistrați doar în scop de TVA în România pentru alte informații decât cele privind secțiunile „Stocuri” și „Active”.

Contribuabilii care la data de 31 decembrie 2021 erau încadrați în categoria marilor contribuabili, iar începând cu data de 1 ianuarie 2022 sunt încadrați în categoria contribuabililor mijlocii sau mici pentru alte informații decât cele privind secțiunile „Stocuri” și „Active”.

Un alt termen important pentru contribuabili este 5 septembrie, când trebuie depuse mai multe formulare.

