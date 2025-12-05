Eveniment
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Nicolae. Cui îi poți spune „La mulți ani” pe 6 decembrie
Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai cunoscuți sfinți din calendar, este sărbătorit pe 6 decembrie. Acesta este cunoscut ca ocrotitorul copiilor, al săracilor și al marinarilor, fiind apreciat pentru faptele sale milostive și pentru ajutorul acordat celor aflați în nevoie.
Astfel, în data de 6 decembrie, sărbătoare marcată cu cruce roșie în Calendarul Ortodox 2025, peste 800.000 de români își sărbătoresc ziua de nume.
Sfântul Nicolae a trăit în timpul împăraţilor romani Diocleţian (284-305) şi Maximian (286-305), într-un oraş din Asia Mică, Patara. Părinții săi erau de bun neam, drept credincioşi şi bogaţi. Tatăl său se chema Teofan, iar mama sa Nona. A fost singurul lor copil.
Numele său, de origine grecească (Nikolaos), provine din combinarea a două cuvinte: nike, „victorie” (derivat din nikao, „a învinge”) și laos, „popor”, putând fi interpretat ca „biruința poporului”, potrivit crestinortodox.ro.
Citește și MESAJE de SFÂNTUL NICOLAE. URĂRI și felicitări pe care le poți trimite celor care-și sărbătoresc onomastica
La bărbaţi, cel mai des întâlnit prenume este Nicolae. Alte nume derivate sunt:
- Nicu
- Nicoară
- Nicușor
- Colea
- Nichifor
- Nikola
- Culae
- Lae
- Laie
- Nae
- Necula
- Neculai
- Nic
- Nicholas
- Nicholaus
- Nick
- Nicola
- Nicolaie
- Nicolaita/Nicolaiţă/Nicolăiţă
- Nicolas
- Nicolaus
- Nicula
- Niculae
- Niculai
- Niculaie
- Niculaita/Niculaiţă/Niculăiţă
La femei, cel mai des întâlnit nume este Nicoleta. Alte prenume sărbătorite pe 6 decembrie:
- Niculina
- Nica
- Nicola
- Nicole
- Nico
- Nikolina
- Niculita
- Nika
- Niki
- Nikki
- Nikky
- Niko
- Nikola
- Nikole
- Nikolet
- Nikoleta
- Nikolett
- Nikoletta
- Nikolette
- Nikoll
- Nikolle
- Niky
Așadar, Sfântul Nicolae, prin faptele și exemplul său de generozitate, rămâne un reper de bunătate, iar numele său continuă să fie ales de părinți și în 2025, păstrând vie tradiția și valorile culturale ale poporului român.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.