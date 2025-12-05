Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Nicolae. Cui îi poți spune „La mulți ani” pe 6 decembrie

Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai cunoscuți sfinți din calendar, este sărbătorit pe 6 decembrie. Acesta este cunoscut ca ocrotitorul copiilor, al săracilor și al marinarilor, fiind apreciat pentru faptele sale milostive și pentru ajutorul acordat celor aflați în nevoie.

Astfel, în data de 6 decembrie, sărbătoare marcată cu cruce roșie în Calendarul Ortodox 2025, peste 800.000 de români își sărbătoresc ziua de nume.

Sfântul Nicolae a trăit în timpul împăraţilor romani Diocleţian (284-305) şi Maximian (286-305), într-un oraş din Asia Mică, Patara. Părinții săi erau de bun neam, drept credincioşi şi bogaţi. Tatăl său se chema Teofan, iar mama sa Nona. A fost singurul lor copil.

Numele său, de origine grecească (Nikolaos), provine din combinarea a două cuvinte: nike, „victorie” (derivat din nikao, „a învinge”) și laos, „popor”, putând fi interpretat ca „biruința poporului”, potrivit crestinortodox.ro.

La bărbaţi, cel mai des întâlnit prenume este Nicolae. Alte nume derivate sunt:

Nicu

Nicoară

Nicușor

Colea

Nichifor

Nikola

Culae

Lae

Laie

Nae

Necula

Neculai

Nic

Nicholas

Nicholaus

Nick

Nicola

Nicolaie

Nicolaita/Nicolaiţă/Nicolăiţă

Nicolas

Nicolaus

Nicula

Niculae

Niculai

Niculaie

Niculaita/Niculaiţă/Niculăiţă

La femei, cel mai des întâlnit nume este Nicoleta. Alte prenume sărbătorite pe 6 decembrie:

Niculina

Nica

Nicola

Nicole

Nico

Nikolina

Niculita

Nika

Niki

Nikki

Nikky

Niko

Nikola

Nikole

Nikolet

Nikoleta

Nikolett

Nikoletta

Nikolette

Nikoll

Nikolle

Niky

Așadar, Sfântul Nicolae, prin faptele și exemplul său de generozitate, rămâne un reper de bunătate, iar numele său continuă să fie ales de părinți și în 2025, păstrând vie tradiția și valorile culturale ale poporului român.

