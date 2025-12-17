Veniturile parlamentarilor și ale partidelor, tăiate cu 10%. Și cheltuielile administrației centrale și locale vor fi reduse

Veniturile parlamentarilor și ale partidelor vor fi tăiate cu 10%. Coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR a decis miercuri să susțină un proiect care reduce cu 10% suma forfetară încasată de parlamentari și tot cu 10% subvenția de la buget încasată de partidele politice.

Decizia a fost luată în ședința de coaliție de miercuri în care partidele din guvernul Bolojan au decis și reducerea cu 10% a cheltuielilor la nivelul administrației centrale și locale.

Măsurile ar urma să intre în vigoare după ce guvernul își va asuma răspunderea în fața Parlamentului.

Guvernul Bolojan a luat o serie de măsuri fiscale și de reformă cu scopul de a reduce deficitul bugetar-record în UE lăsat de guvernele Ciucă și Ciolacu, transmite G4Media.

Veniturile parlamentarilor și ale partidelor, tăiate cu 10%. Cât ne costă un parlamentar

Parlamentul României este compus din 330 de deputați și 134 de senatori, a căror funcționare care costă anual aproximativ 70 de milioane de euro.

Această sumă acoperă atât indemnizațiile și beneficiile individuale ale parlamentarilor, cât și costurile asociate activității lor în teritoriu, scrie Republica.

Parlamentarii muncesc 9 luni/an și au 3 luni de vacanță parlamentară plătită.

Indemnizațiile brute lunare ale parlamentarilor ajung la peste 18.000 de lei de persoană, pe când suma forfetară lunară trece de 35.500 lei.

Ei mai beneficiază de o sumă lunară de 4.600 de lei pentru cazare pentru cei care locuiesc în afara capitalei și a județului Ilfov.

Mai pot cheltui de la buget 1.400 de lei pe lună pentru transport și, dacă merg la serviciu, mai primesc diurnă de 700 de lei, în medie.

Calculat la nivel macro, costul mediu anual per parlamentar este de aproximativ 724.000 lei (circa 145.000 euro).

Acestei sume i se adaugă diverse indemnizații de conducere pentru grupurile și comisiile parlamentare sau alte structuri care implică o funcție de conducere.

Mai pot primi bani și pentru deplasările externe.

Pe de altă parte, de reduceri sunt vizate și subvențiile pentru partidele politice care, în 2025, conform datelor totalizate până în noiembrie, au ajuns la circa 212 milioane de lei.

