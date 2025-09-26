Connect with us

Ce rezultate au obținut sportivele CS Unirea Alba Iulia, Roxana Deac și Teodora Oprită, la Campionatul Național de Haltere juniori

Publicat

acum 2 ore

Sportivele CS Unirea Alba Iulia, pregătite de antrenorul Daniel Ordean, au obținut rezultate foarte bune în Finala Campionatului Național de Haltere – Juniori U20, competiție desfășurată recent la Bistrița.

Rezultatele obținute de sportivele CS Unirea Alba Iulia:

  • Deac Roxana – locul III, la categoria de greutate 69 de kilograme, cu un total de 128 kg ridicate.
  • Oprită Teodora – locul V, la categoria de greutate 53 kg, cu un total de 70 de kilograme ridicate.

”Raportat la vârstă și categoria de greutate sunt rezultate foarte bune obținute de către sportivele noastre. Acestea confirmă pregătirea bună oferită în cadrul CS Unirea Alba Iulia și progresele constante ale sportivelor. Mă bucur că ele reprezintă cu cinste județul Alba pe plan național”, a transmis antrenorul Daniel Ordean.

 

