Ce se va întâmpla cu dobânzile la creditele ipotecare, la începutul anului 2026. IRCC ar putea ajunge la minimul ultimului an

Dobânzile vor scădea la începutul anului 2026, atât la creditele cu dobândă fixă, cât și la cele variabile, pe fondul reducerii indicatorului de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC).

Potrivit unei analize realizate de o instituție de credit, IRCC va coborî la 5,67% în primul trimestru al anului viitor, un nivel similar cu cel de la începutul lui 2025.

Această ajustare va influența imediat dobânzile variabile, care depind de evoluția indicatorului.

Nu doar creditele variabile vor beneficia de această tendință. Dobânzile fixe pentru ipotecare, care reprezintă în prezent peste 98% din totalul creditelor noi, sunt așteptate să scadă în primele luni ale lui 2026 la o medie de 5,55%, față de aproximativ 5,70% în ultimul trimestru al acestui an.

Nivelul estimat de 5,55% ar fi al treilea cel mai redus din ultimii patru ani, arată analiza.

În același timp, dobânzile variabile ar urma să ajungă la o medie de 8,17%, calculată pe baza noului IRCC la care se adaugă marja fixă de aproximativ 2,5%.

Aceasta ar reprezenta a patra cea mai scăzută valoare consemnată de la începutul lui 2023.

Specialiștii din domeniu consideră că evoluția dobânzilor ar putea stimula cererea pe piața rezidențială în prima parte a anului viitor, în contextul în care accesibilitatea creditării ar urma să se îmbunătățească vizibil.

