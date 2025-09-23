Ce spune ministrul Sănătății despre posibile efecte secundare ale paracetamolului. Ce măsură va lua

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat marţi că a cerut ANM un punct de vedere cu privire la reacţiile secundare ale paracetamolului.

Contextul este dat de declarația președintelui american Donald Trump, care a sfătuit femeile însărcinate să nu ia acest medicament pentru că este „probabil asociat cu un risc foarte crescut de autism”.

„Am văzut declaraţia domnului preşedinte… Nu mă pronunţ asupra declaraţiei dânsului. Am solicitat Agenţiei Naţionale a Medicamentului un punct de vedere avizat, studiile recente în vigoare şi sigur că voi face o declaraţie şi un răspuns ferm pentru această situaţie. Acum nu am un răspuns clar”, a spus, potrivit TVR, Alexandru Rogobete, citat de Mediafax.

El a adăugat că până în acest moment nu i s-a atras atenţia din partea specialiştilor cu privire la acest subiect.

„Cred că rezultatele ştiinţifice şi studiile de specialitate pot demonstra dacă există sau nu există o legătură între paracetamol şi o serie de reacţii adverse. După cum bine cunoaştem, toate medicamentele au şi reacţii adverse, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, dar este nevoie de studii ştiinţifice suplimentare pentru a putea arăta, dovedi acest lucru”, adaugă ministrul Sănătății.

Ce măsuri ar putea fi luate

Întrebat ce recomandă oamenilor după declaraţiile fără dovezi făcute de Donald Trump, ministrul Sănătăţii a spus:

„Nu ştim dacă sunt fără dovezi sau nu. Din acest motiv, am solicitat Agenţiei Naţionale a Medicamentului să facă o evidenţă cu cele mai recente studii în domeniu. Dacă există studii care demonstrează acest lucru şi aceste studii nu mai recomandă consumul de paracetamol, cel mai probabil că şi producătorul îl va retrage de pe piaţă, nu va trebui să luăm noi o decizie din acest punct de vedere. Aşteptăm analiza ANM şi apoi putem discuta în cunoştinţă de cauză”, a conchis Alexandru Rogobete.

Președintele Donald Trump a anunțat luni că Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA va notifica medicii că utilizarea acetaminofenului în timpul sarcinii „poate fi asociată cu un risc foarte crescut de autism”, în ciuda deceniilor de dovezi care arată că este sigur, potrivit CNN.

Context. Reacții adverse rare

Potrivit datelor oficiale ale Administrației Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, în ceea ce privește Paracetamol, sunt notate posibile reacții adverse ca:

trombocitopenie (scăderea numărului plachetelor sanguine), leucopenie (scăderea anormală a numărului celulelor albe), neutropenie (scăderea numărului anumitor tipuri de celulelor albe)

diaree, durere abdominală

valori serice crescute ale enzimelor hepatice

şoc anafilactic (reacţie alergică bruscă de mare amploare care implică întregul organism), edem Quincke, reacţie de hipersensibilitate

urticarie, eritem (înroşirea pielii), erupţii cutanate trecătoare

tensiune arterială mică (ca simptom al anafilaxiei)

Aceste reacții adverse sunt însă rare.

Atenționări și precauții

De asemenea, este recomandată utilizarea Paracetamol doar după recomandarea medicului sau farmacistului dacă:

consumaţi frecvent băuturi alcoolice sau suferiţi de afecţiuni hepatice, inclusiv hepatităvirală (creşte riscul hepatotoxicităţii)

aveţi sindromul Gilbert (icter uşor)

aveţi insuficienţă renală gravă (numai în cazul tratamentului de lungă durată cu doze mari, tratamentul ocazional fiind acceptabil)

aveţi leziuni preexistente ale ficatului este necesară monitorizarea funcţiilor ficatului în cazul tratamentului de lungă durată şi cu doze mari

aveţi deficit de glucoză-6-fosfatdehidrogenază (deficit enzimatic)

în caz de lipsa poftei de mâncare, poftă de mâncare exagerată sau scădere exagerată în greutate

în caz de deshidratare, scăderea lichidelor din organism

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News